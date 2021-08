Comment évaluer les prochaines introductions en bourse sur Internet ? ICICI Securities partage un cadre pour filtrer les cos Internet de qualité

Paytm devrait entrer sur le marché primaire au cours de cet exercice et de nombreux autres, comme Nykaa, ont commencé à emprunter le même chemin. (Photo : REUTERS)

Avec le succès de l’introduction en bourse de Zomato, une volée de sociétés Internet cherchent maintenant à se frayer un chemin vers les marchés boursiers. Cela a forcé plusieurs questions dans l’esprit des investisseurs boursiers. Quel model; quelle verticale ; Quelles entreprises sont actuellement certaines des questions d’un milliard de dollars dans l’esprit des investisseurs. Au milieu de cette ruée vers les sociétés Internet, la société de courtage et de recherche nationale ICICI Securities a partagé son cadre en 5 points pour aider les investisseurs à filtrer à travers le barrage des introductions en bourse sur Internet. Paytm devrait entrer sur le marché primaire au cours de cet exercice et de nombreux autres, tels que Nykaa, ont également commencé à suivre le même chemin.

Les analystes d’ICICI Securities constatent que des mesures telles que le GMV, les pertes/évaluations à court terme attirent désormais l’attention indue de la rue, tandis que les moteurs plus fondamentaux de l’évolutivité, de la durabilité et de la rentabilité à long terme sont souvent négligés. La société de courtage essaie de répondre à ces préoccupations en approfondissant la fréquence d’utilisation des applications, le TAM par joueur, la monétisation des données, le muscle opérationnel back-end et l’économie de l’unité.

Nouvelles connexes

Devyani International IPO s’ouvre aujourd’hui, les investisseurs d’ancrage pompent Rs 824 crore, devriez-vous vous abonner? Bharti Airtel, TCS, SBI, HPCL, Devyani, Windlas, Exxaro, Krsnaa Diagnostics IPO, actions Dabur en bref Marché EN DIRECT : Sensex dépasse 54 300, Nifty franchit 16 250 pour la toute première fois ; HDFC, les meilleurs gagnants de la banque ICICI

Fréquence d’utilisation de l’application : Les analystes affirment qu’une fréquence d’utilisation élevée se traduit par un engagement client fort et une évolutivité. “La fréquence d’utilisation dans toutes les catégories est un large éventail – allant de la technologie alimentaire, des paiements, du covoiturage et du commerce électronique à un extrême à l’automobile, aux petites annonces immobilières, au mariage, etc. de l’autre”, ont-ils déclaré. Les utilisateurs préfèrent ne conserver qu’un ensemble limité d’applications qui sont plus fréquemment utilisées sur leurs téléphones, en raison de problèmes de mémoire de l’appareil. Cela a à son tour des implications sur l’engagement des clients, les données comportementales, la fidélité à la marque, la taille du réseau créé et donc l’évolutivité, a ajouté la société de courtage.

Marché total disponible (TAM): « L’apprentissage des entreprises Internet matures suggère que l’industrie devrait éventuellement se consolider en monopoles ou en duopoles pour que les acteurs puissent générer des bénéfices/flux de trésorerie de manière durable », indique le rapport. Une TAM plus faible signale une industrie confrontée à des défis d’évolutivité ou à une concurrence intense, tandis qu’une TAM élevée par segments de joueur offre aux investisseurs un rapport risque/rendement plus fluide.

Monétisation des données : Les données sont bel et bien le nouveau pétrole maintenant et avec les sociétés Internet disposant de nombreuses données sur les utilisateurs, la capacité de les affiner et de les monétiser joue un rôle clé. “La capacité de monétisation varie – avec la recherche, les réseaux sociaux, les paiements, etc. d’un extrême à la covoiturage, de l’autre. Parfois, même les obstacles opérationnels (par exemple, la densité du trafic pour les VTC) et réglementaires peuvent limiter la monétisabilité », a déclaré ICICI Securities. Les investisseurs doivent donc identifier des modèles avec un degré élevé de douves de monétisation des données.

Muscle opérationnel arrière : La fidélisation des clients est facilitée par le modèle opérationnel, ce qui se traduit par une plus grande rétention et durabilité. “une fois que le client est sur la plate-forme, c’est le muscle opérationnel back-end d’une entreprise qui stimule la satisfaction client, la fidélisation et finalement la durabilité du modèle commercial”, indique le rapport. ICICI Securities a souligné que des sociétés telles que Tiny Owl et Doormint ont dû se liquider en raison d’une faiblesse opérationnelle.

Unité d’économie : Cela constitue un élément clé et est essentiel pour évaluer la viabilité et la rentabilité à long terme de l’entreprise. La plupart des bonnes entreprises Internet ne sont pas rentables à ce stade, tout comme Zomato. Cela est dû aux dépenses en marketing, publicité et promotions, remises, remises en argent, entre autres facteurs qui visent à favoriser l’adoption par les clients et l’image de marque. « Notamment, ces investissements initiaux devraient créer de solides fossés et générer des avantages en aval sous la forme d’un rappel de la marque et d’un effet de réseau. Les investisseurs devraient rechercher des entreprises avec des marges économiques/contributions unitaires prometteuses avant ces frais généraux de marketing », ont déclaré les analystes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.