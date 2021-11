Comment évaluer un jeu NFT dans lequel il vaut la peine d’investir ?

La meilleure façon de décider d’investir dans un projet est de suivre la façon dont votre capital-risque stratégique évalue le projet.

Dans cet article, nous aiderons l’investisseur indépendant à comprendre cela avec une étude de cas Real Realm. Avec la date de Real Realm IDO à venir sur BSC Station (23 novembre), l’interview aidera la communauté à comprendre comment évaluer le potentiel d’un projet de jeu NFT du point de vue de l’investisseur.

L’entretien avec le PDG de BSC Station, M. Scofield, sera très utile pour ceux qui souhaitent investir dans Real Realm.

Qu’est-ce que le royaume réel ?

Real Realm est un jeu de stratégie de guerre basé sur Blockchain. Reconnaissant l’énorme potentiel du monde de la blockchain, Real Realm est désormais intégré et amélioré, dans le but d’être un jeu innovant basé sur la blockchain qui applique naturellement les mécanismes Free-to-Earn (Free-to-play et Play-to-Earn) . ) par des algorithmes uniques.

Le contenu de l’entretien

1-Pourriez-vous présenter BSCStation ?

BSCStation (BSCS) vise à créer un DEFI complet avec enchères NFT sur Binance Smart Chain. Il deviendra l’infrastructure économique pour Defi et NFT alimentée par Binance Smart Chain.

Nous avons créé un fonds de 2 millions de dollars pour investir dans des projets prometteurs de Metaverse, GameFi et NFT dans le but d’innover davantage dans l’espace de jeu blockchain.

2-Qu’appréciez-vous le plus dans le produit Real Realm ?

J’apprécie vraiment que le jeu soit conçu à la fois pour les joueurs libres et pour les joueurs qui jouent pour gagner.

Quant au « jeu gratuit », personne n’est laissé pour compte. Tout au long du jeu, les joueurs n’ont pas besoin de dépenser de l’argent pour commencer leur voyage. Les joueurs diligents qui accomplissent des tâches quotidiennes et contribuent à l’écosystème du jeu peuvent même gagner énormément.

3- À votre avis, quels sont les arguments de vente uniques que Real Realm va attirer ?

Tout d’abord, Real Realm possède une puissante combinaison des meilleures fonctionnalités disponibles (histoires NFT multiplateformes, communautaires, gratuites et intensives) et de nouvelles fonctionnalités :

NFT BEP-721 Clans : Groupes de joueurs de jeux vidéo Contrôle de combat NFT

Cette combinaison est unique et extrêmement attrayante.

Deuxièmement, Real Realm Universe applique des mécanismes uniques qui permettent de différencier les joueurs qui jouent pour gagner et ceux qui jouent gratuitement, mais aussi de maintenir l’équilibre nécessaire pour tous les joueurs.

Ce qui est encore mieux, c’est que ces fonctionnalités étonnantes vont de pair avec le métaverse Mienacia, la tendance du nouvel âge.

4-Pourquoi avez-vous décidé d’incuber le Real Realm Project ?

Tout d’abord, Real Realm est un projet à fort potentiel dans la tendance prometteuse de GameFi dans laquelle BSCS entend investir. BSCStation Launchpad est créé comme la prochaine étape vers une DeFi et une NFT vraiment interopérables. Un protocole créé pour les enchères Binance Smart Chain et les pools de jetons, qui permet aux projets de lever des capitaux dans un environnement décentralisé et interopérable basé sur Binance Smart Chain. BSCStation Incubation Hub sera un incubateur de startups, un point de départ et une plate-forme pour mener des projets dans le domaine de Gamefi, NFT et Metaverse, ainsi que des projets dans d’autres domaines.

Deuxièmement, Real Realm est particulièrement remarquable dans l’industrie car il a :

– Technologie innovante basée sur la blockchain avec des algorithmes uniques

– Divers modes de combat et diverses fonctions pour les joueurs F2P et P2F

– Toutes les transactions et données sont tracées et supervisées par des tiers prestigieux.

Par conséquent, BSCS a l’honneur et la confiance de devenir l’incubateur de Real Realm.

5- Qu’attendez-vous de Real Realm ?

Je pense que l’équipe Real Realm, une connexion d’experts experts dans le domaine du développement de jeux et de la technologie blockchain, établira une base solide pour faire fonctionner le jeu de manière stable et permanente.

J’espère que Real Realm répondra à la demande de revenus à long terme et constants tout en profitant d’excellents jeux pour la plupart des joueurs, en offrant les meilleures expériences pour les joueurs et en faisant passer le jeu mobile au niveau supérieur.

6- En tant qu’incubateur et conseiller stratégique, qu’apporterez-vous à Real Realm ?

Le rôle d’un véritable incubateur est d’accompagner les projets naissants en apportant toutes sortes d’accompagnement et de conseil pour aider les projets à traverser l’étape de survie.

BSCS a déjà incubé avec succès de nombreux projets, leur apportant un soutien total. Avec BSCStation Launchpad, Real Realm pourra lever et échanger des capitaux à moindre coût et rapidement. Nous prendrons pleinement en charge tous les aspects à toutes les étapes, du pré-IDO au post-IDO : connexion avec VC et KOL de classe mondiale, stratégie marketing, développement de la communauté, connexion avec les sociétés de services (telles que les teneurs de marché, anti-piratage, etc. ), le conseil sur les modalités de référencement, ainsi que l’accompagnement du référencement sur les bourses centralisées et décentralisées, la gestion des exploitations et les groupes de démarrage, etc.

Photo: Unique Realmm NFT