Comment évaluez-vous tous ces jeux dénués de sens ?

Voici où la saison de la NFL devient bizarre.

La semaine 18 est un chaudron d’imprévisibilité dans le football professionnel. Les équipes dans la chasse aux séries éliminatoires mettront leurs saisons en jeu contre des adversaires qui se soucieront peut-être plus de rentrer à la maison en toute sécurité pour l’intersaison que de ruiner l’année de quelqu’un d’autre. Les équipes dont le statut en séries éliminatoires est verrouillé pourraient reposer leurs partants, les garder sur le terrain pour éviter la rouille ou travailler selon une combinaison des deux stratégies.

Au cours des trois dernières années, nous avons vu des quarts comme Mason Rudolph, Matt Barkley, Robert Griffin III et AJ McCarron gagner des départs lors de la finale de la saison de leurs équipes. Les lignes de paris fixées le lundi peuvent être jetées par la fenêtre le jeudi. Et nous avons surtout juste évoqué les bonnes équipes là-bas.

Il n’y a pas de véritable dissuasion à ne pas tanker pour un meilleur choix de repêchage au-delà du «respect du jeu». L’année dernière, les Eagles ont failli battre Washington lors de la semaine 17 et ont inséré le quart-arrière de la troisième corde Nate Sudfeld au quatrième trimestre pour assurer le résultat. Cela a envoyé l’équipe de football à un titre de division, a aidé à garder les Giants à l’écart des séries éliminatoires (être horrible les 16 semaines précédentes était également préjudiciable à New York), et a finalement joué un rôle important dans l’accélération du processus de reconstruction de la franchise.

Mais attendez! Il y a plus! Nous sommes toujours aux prises avec des tests Covid-19 et diverses blessures, qui ne font que brouiller davantage les eaux d’une saison déjà imprévisible. Que se passera-t-il dans un match Bengals-Browns où aucune équipe n’a son quart partant ? Est-ce la semaine où les Jaguars de Jacksonville obtiennent enfin la victoire post-urbaine que nous attendions, détruisant les espoirs des Colts en séries éliminatoires et nous préparant pour un match à genoux entre les Chargers et les Raiders?

Probablement pas! Mais je n’exclus rien cette année. Faisons quelques pronostics, dont le fameux Rhody Scumbag Lock of the Week (maintenant 7-15 sur la saison !). Vous voulez la gamme complète? Ceux-ci peuvent être trouvés ici.

Voici mes choix d’évasion. Toutes les cotes via Tipico.

Choisissez que j’aime le plus



(0-1 la semaine dernière. 10-7 sur la saison, précédemment enregistré à The Post Route)

Oh cool, mes choix préférés cette saison étaient à peu près aussi bons que les Colts d’Indianapolis – la même équipe qui a boité à une défaite contre les Raiders la semaine dernière parce que Carson Wentz ne peut pas supporter de soulever des poids lourds. Welp, roulons avec une équipe différente en laquelle je n’ai pas entièrement confiance, mais une circonstance qui pointe fortement vers une victoire :

Cardinals de l’Arizona (-300) contre les Seahawks de Seattle.

Il y a une poignée de matchs entre une équipe avec quelque chose à jouer et une autre qui nettoiera son vestiaire lundi prochain. Les cotes les plus faibles que vous obtiendrez pour l’un d’entre eux sont les Saints (-200) contre les Falcons, mais c’est un jeu de rivalité farfelu où la chaleur de ruiner la saison de la Nouvelle-Orléans pourrait faire que tout cela (gestes vers une chaîne d’explosions en cours) en vaille la peine. à Atlanta.

Alors roulons avec l’Arizona et espérons que l’inversion de la semaine dernière d’un trait classique de Kliff Kingsbury – des finitions horribles aux saisons de la NFL – se poursuivra. Les Cardinals ont besoin d’une victoire dimanche pour tenter le titre NFC West. Il n’est pas déraisonnable de penser qu’ils peuvent y arriver; les Rams affrontent une équipe de 49ers qui se bat pour sa vie en séries éliminatoires lors de la semaine 18. Une défaite à Los Angeles donnerait à l’Arizona la latitude de passer à la première place.

Les Seahawks, quant à eux, cherchent à mettre la première saison perdante de Pete Carroll derrière eux depuis 2011 et commencent à préparer des moyens de décevoir leurs fans lors du repêchage de la NFL 2022. Seattle a été un désastre des deux côtés du ballon cette année et a déjà une défaite à domicile de 23-13 contre les Cardinals – avec Colt McCoy au poste de quart, rien de moins. L’Arizona a de l’élan, plus à jouer et une histoire récente de son côté.

C’est une chose aussi sûre que vous obtiendrez pour -300 dans une semaine où personne ne sait vraiment ce qui se passe.

Pariez légalement en ligne avec un partenaire de confiance : Tipico Sportsbook, notre partenaire officiel de paris sportifs dans le CO, le NJ et, bientôt, l’IA. Pariez maintenant !

Choisissez j’ai trop réfléchi, donc vous devriez probablement le faner



(1-0 la semaine dernière, 9-8 sur la saison)

Les Steelers ont fait de cette section une victoire la semaine dernière, mais j’ai l’impression que le seul vrai vainqueur de ce match était TJ Watt. Tout le monde a en quelque sorte participé.

Ce qui nous amène à la semaine 18, un ruban de participation pour plus de la moitié des équipes de la ligue. En tant que tel, environ la moitié des matchs de ce week-end se qualifient pour le prix de la réflexion excessive. J’aimerais parier contre les Browns lorsqu’ils affronteront les Bengals, mais il y a de fortes chances que leur attaque s’améliore considérablement sans Baker Mayfield derrière le centre et Cincinnati commencera Brandon Allen au QB. Je veux prendre les Bears sur les Vikings, mais le destin de Mike Zimmer lors de la première saison de 17 matchs de l’histoire de la NFL était pour toujours de 8-9.

Alors, allons-y avec ça :

49ers de San Francisco (+175) contre les Rams de Los Angeles

San Francisco devra soit commencer un Jimmy Garoppolo blessé, soit une recrue qui a joué un match de football FCS en 2020 dans ce qui est de facto une confrontation en séries éliminatoires. Il mettra son secondaire qui fuit contre le meilleur receveur large du football et l’offensive de Sean McVay qui s’étend sur le terrain. Les Rams ont besoin de cette victoire pour verrouiller la NFC West et assurer un match éliminatoire à domicile la semaine prochaine.

Mais les Niners ont découvert McVay ces derniers temps. Ils ont gagné cinq matchs de suite contre Los Angeles. Les Rams n’ont marqué plus de 20 points qu’une seule fois dans cette séquence. Cela comprend une victoire de 31-10 à la mi-novembre lorsque Kyle Shanahan n’a appelé que 20 passes décisives. Le quart-arrière le plus efficace de LA ce jour-là était le parieur Johnny Hekker, qui a lancé une passe pour deux verges :

San Francisco l’a fait malgré une contribution limitée de sa ruée vers les passes – deux sacs, quatre coups sûrs du quart-arrière. Matthew Stafford n’a pas fait grand-chose ces derniers temps pour suggérer qu’il ira mieux cette fois-ci. En fait, il ressemble beaucoup au dernier gars sur lequel McVay comptait pour mener LA aux séries éliminatoires (enfin, peut-être l’avant-dernier gars, bravo à John Wolford):

Les 49ers ont plus à jouer que les Rams, étant donné qu’une défaite pourrait mettre fin à leur saison. Ils ont l’histoire récente de leur côté. Ils affrontent un quart-arrière qui se transforme lentement en celui qu’il a remplacé au printemps dernier.

C’est ainsi que, malgré Cooper Kupp et le secondaire déficient de San Francisco, j’ai atterri sur un bouleversement.

Choix bouleversé que j’aime le plus



(1-1 la semaine dernière, 8-10 sur la saison)

Lamar Jackson n’est pas revenu dans l’alignement, mais les Ravens ont presque réussi à s’en sortir de toute façon. Depuis que j’ai également laissé tomber les Bengals dans cette section pour la semaine 17, je me donne une scission. Il y a quelques candidats intéressants cette semaine, y compris cette équipe de Cincinnati susmentionnée. Au lieu de cela, croisons les conférences et voyons si nous ne pouvons pas nous rapprocher de 0,500 sur l’année avec ces choix bouleversés.

Detroit Lions (+155) contre les Packers de Green Bay

Green Bay n’a rien à faire et doit garder la guérison de l’orteil cassé d’Aaron Rodgers. C’est une bonne nouvelle pour Detroit ; les Lions ont une fiche de 4-8 lors de leur dernière douzaine de matchs contre les Packers. 75% de ces victoires sont survenues lorsque Rodgers n’est pas le quart-arrière principal de son équipe.

Rodgers a annoncé qu’il jouerait la semaine 18, mais il est peu probable qu’il finisse le match puisque, vous savez, c’est un match de la semaine 18 contre les Lions. Tout indique qu’il joue quelques séries, lance une passe de touché, puis dit quelque chose de sarcastique à propos de Hub Arkush lors de sa conférence de presse d’après-match. Cela signifie que c’est l’heure de Jordan Love au Ford Field.

Love rejoindra une liste de sommités comme Brett Hundley, Joe Callahan et DeShone Kizer dans un rôle de nettoyage pour mettre fin à la saison régulière. Il devra affronter une équipe de Detroit qui n’a rien d’autre à jouer que de la fierté et un entraîneur-chef qui est vraiment, vraiment dans ce genre de chose.

Le quart-arrière de deuxième année a eu du mal à son premier départ dans la NFL contre une équipe des Chiefs avec un secondaire vulnérable. Alors que la défense contre les passes des Lions classée 29e lui permettra une zone d’atterrissage plus douce cette fois-ci, il lancera probablement aussi des joueurs de deuxième corde comme Equamineous St. Brown et Juwan Winfree dans les troisième et quatrième quarts.

Detroit joue pour créer un certain élan pour la deuxième année du mandat de Campbell. Une victoire ne changera pas sa position de repêchage au n ° 2. Green Bay joue pour ne pas se blesser avant le congé des séries éliminatoires de la semaine prochaine. Je roule avec l’équipe avec plus à jouer pour dimanche, même si ce n’est que la différence entre deux et trois victoires en 2021.

Déposez 10 $ ou plus, obtenez 100 $ en crédits de pari instantanés sur Tipico Sportsbook ! Nouvelle offre client dans le CO et le NJ. 21+, voir Tipico.com pour les termes et conditions. Placez vos paris sportifs en ligne légaux sur Tipico. Rendons cela intéressant. Pariez maintenant !

L’écluse de la semaine du Rhode Island Scumbag



La semaine dernière : 0-3. Depuis le début de l’année : 7-15 (.318)

Wow. Une semaine 0-3 pour les Rhody Scumbag Locks, couronnée par cette citation au milieu de Kansas City-Cincinnati :

« Je ne sais pas pourquoi quiconque penserait que les Chiefs pourraient perdre cette semaine. »

Magnifique, champion. Nous laisserons le décompte à 0-3 au lieu de tordre le couteau, mais bon Dieu. La semaine 17 était une liste de spreads massifs et le seul à couvrir plus de 10 points était les Jets. Euh.

Remontons ce cheval.

Les Chiefs de Kansas City (-10,5) contre les Broncos de Denver

Le Lock efface un autre Lock, parce que je soutiens KC pour embarrasser le QB qui en fait assez pour s’embarrasser. -10.5. devrait gagner par 3 scores. Je serai présent pour le match des Pats, donc je vais évidemment parier là-dessus de manière significative, mais je ne le mets pas comme un verrou.

Voilà. Si vous êtes au Hard Rock Stadium et que vous rencontrez un gars qui bat un seltz à 16 $ tout en transpirant clairement la propagation du match Panthers-Bucs, il y a 1 chance sur 30 000 que vous ayez rencontré le Rhody Scumbag lui-même. Évitez à tout prix le contact visuel.

Bière de la semaine : Great Lakes Christmas Ale



Hé, vous avez tenu le coup aussi longtemps, vous pourriez aussi bien vous récompenser avec un froid (c’est-à-dire, si vous n’êtes pas un crétin d’une trentaine d’années qui a passé ses années de formation sur Homestarrunner.com, une façon très stupide de dire » Bière. »)

Je suis en retard à la mode avec une bière de Noël, un style qui sonne bien en théorie mais qui est extrêmement facile à gâcher. Bière aux épices des Fêtes ? Enfer ouais ! Jusqu’à ce que vous trouviez une brasserie qui n’a pas encore compris ce qu’elle faisait et que vous finissiez par boire une bouteille de jus de clou de girofle bien arrosée ou que vous vous frayez un chemin jusqu’au fond d’un verre qui répond à la question : et si le support à épices d’un boulanger pouvait faire pipi ?

Dans cet esprit, je suis allé avec une source de confiance. Great Lakes existe depuis près de 35 ans et c’est à peu près la seule chose à sortir de Cleveland qui est fiable chaque année (enfin, ça et la clinique). Ils ont toutes sortes de bières solides, mais le produit phare est probablement le portier Edmund Fitzgerald, qui combine une horrible catastrophe maritime, Gordon Lightfoot, et de l’alcool dans une belle pinte.

Ils font également une excellente bière de Noël.

La Christmas Ale, brassée avec des épices et du miel, se déverse comme on s’attend à ce qu’une bière pression ressemble à une publicité Miller. Il sent bon avec un peu de gingembre et de muscade qui sort de la tasse. C’est tout de suite séduisant.

La première gorgée commence légère et se renforce au fur et à mesure que le goût de la bière et de la bière cède la place à ces épices granuleuses. C’est un peu de pain d’épice, un peu de lait de poule – certainement beaucoup de saveurs hivernales de Noël chez grand-mère en jeu. Aucun d’eux ne domine, créant une gorgée bien équilibrée qui fonctionne avec le malt qui revient en jeu à mesure que vous buvez plus.

C’est une bière très facile à boire, ce qui est génial car elle mesure également 7,5% d’alcoolémie, vous n’en aurez donc pas besoin de beaucoup. Cela ne semble pas fantaisiste – l’une des malédictions de la vie dans le Wisconsin, où les brasseries sont nombreuses, est qu’elles essaient de trouver leur niche en brassant beaucoup de merde stupide. Un s’mores stout qui a le goût de quelqu’un qui a essayé (et échoué) de faire fermenter le sirop de Hershey. Une IPA aigre-douce au milkshake qui combine l’attrait de la crème glacée fondue avec l’acide gastrique. Bière au bacon.

La Great Lakes Christmas Ale ne ressemble à rien de tout cela malgré sa myriade d’épices et d’ingrédients supplémentaires. On a l’impression que ça existe depuis toujours. Il est tout à fait logique que cela inspire ce genre de ferveur dans l’Ohio :

C’est une boisson de Noël parfaite, du goût au fait que trois d’entre elles rendront les franges extérieures de votre famille beaucoup plus faciles à tolérer. Les Grands Lacs manquent rarement. C’est l’un de leurs plus gros succès.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).