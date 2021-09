Comment éventuellement rembourser les problèmes de commutation

Sonic Colors Ultimate est un désastre sur Nintendo Switch en raison d’innombrables problèmes et les joueurs auraient pu obtenir un remboursement.

Blind Squirrel Entertainment et SEGA ont reconnu les problèmes indéniables sur Twitter et ont promis qu’un correctif était en route. Le responsable des médias sociaux du hérisson bleu a également demandé aux fans de signaler et de soumettre des problèmes légitimes avec le jeu pour aider à corriger l’expérience.

Aucune date de sortie n’a été donnée pour ce patch et peut-être d’autres, mais vous pouvez essayer de retourner le jeu dès maintenant tant qu’il reste dans son état de buggy.

Problèmes ultimes de Sonic Colors

Les joueurs de Nintendo Switch signalent des dizaines de problèmes pour Sonic Colors Ultimate sur la console portable.

Il y a beaucoup de bugs et de hoquets qui sont réels et fatals au jeu. Nintendo World Report créait une critique avec la version 1.0.3, et ils ont mis en ligne une courte vidéo qui confirme que les défauts techniques sont réels et chaotiques.

Certains impliquent simplement que Sonic tombe à travers les mondes du jeu, tandis que d’autres vous donneront l’impression d’être sous LSD et pas dans le bon sens.

Faux pépins

Bien que de nombreux bugs révolutionnaires soient authentiques, il existe également de faux problèmes qui se sont propagés en ligne.

Un utilisateur de Twitter nommé ExtraKontaru aurait diffusé des images de bogues techniques à l’aide de l’émulateur Yizu plutôt que du matériel Nintendo Switch réel. Leur compte a été supprimé.

Le gestionnaire de médias sociaux du jeu a reconnu les bogues causés par les émulateurs, et la malheureuse nouvelle est que cela ralentira le processus d’assurance qualité pour réparer les copies du jeu sur des logiciels légitimes.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Le gars qui a admis avoir truqué les problèmes de Sonic Colors Ultimate via l’émulateur Yuzu a supprimé son compte. Cette personne sait qu’elle a de sérieux problèmes avec les forces de l’ordre. pic.twitter.com/Fp50dzCTeU – Simon LeVander Brock (@LeVanderBrock) 5 septembre 2021

Comment obtenir le remboursement de Sonic Colors Ultimate

Vous pouvez essayer d’obtenir un remboursement pour Sonic Colors Ultimate sur Nintendo Switch en contactant le service client.

Il n’est pas officiel que Nintendo rembourse le jeu, mais certains utilisateurs de Twitter affirment avoir récupéré leur argent en se plaignant de l’abondance de problèmes. Sega a déclaré qu’un correctif était en préparation, mais – si vous préférez ne pas attendre – vous pouvez contacter le support client via le numéro de téléphone du service client ou les étapes ci-dessous :

Visitez Contacter l’assistance Nintendo Choisissez votre région de résidence et connectez-vous avec votre compte Confirmez votre pays de résidence et sélectionnez Achat et remboursement Nintendo eShop dans le menu déroulant des catégories Puis cliquez sur Remboursement pour télécharger le jeu ou le contenu téléchargeable à partir du sujet Vous recevrez alors un message disant essentiellement les remboursements ne sont pas possibles, alors sélectionnez contacter l’assistance Nintendo ci-dessous Remplissez vos coordonnées qui incluent le nom de votre compte, le numéro de série de la console, le numéro de transaction eShop et le nom du jeu Expliquez que vous souhaitez un remboursement en raison de tous les problèmes rendant Sonic Colors Ultimate injouable

Encore une fois, ce n’est pas 100% officiel que Nintendo propose des remboursements, mais certains joueurs mécontents prétendent en avoir reçu un.

