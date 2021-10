Comment éviter de devenir impuissant

Même si mon nouvel iPhone 13 Pro Max a la meilleure autonomie de batterie de tous les iPhone que j’ai jamais possédés (ou testés), je souffre toujours de FOROOJ (Peur de manquer de jus). Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, alors je recharge toujours la batterie de mon iPhone autant que possible, même si ce n’est pas nécessaire avec mon nouveau téléphone.

Je compte sur une multitude d’appareils intelligents pour garder mes batteries complètement chargées autant que possible, en utilisant une batterie externe et un chargeur de voiture lorsque je suis en ville, et une banque d’alimentation multifonction et un concentrateur USB alimenté à 6 ports lorsque je suis sur la route.

Chargeur MAG-LOCK : Magnifique

Je sors rarement de chez moi sans batterie externe, juste au cas où. Et bien que j’en ai collectionné pas mal au fil des ans, mon préféré actuel est le chargeur MAG-LOCK de MyCharge, qui offre plusieurs avantages par rapport aux batteries que j’ai utilisées dans le passé.

Tout d’abord, il utilise la technologie MagSafe d’Apple pour se fixer sur votre iPhone 12 ou plus récent. Et bien que j’aie essayé d’autres batteries MagSafe, ses aimants sont plus puissants, ils collent donc mieux à mon iPhone que les autres. Cela fonctionne bien avec ou sans étui. Et j’apprécie que, contrairement aux autres batteries que j’ai essayées, elle émet une tonalité douce pour m’avertir qu’elle a établi une connexion et qu’elle charge mon iPhone sans fil.

Disponible en cinq couleurs (Graphite, Violet, Bleu Pacifique, Blanc et Rouge) et trois tailles (16 heures/3000 mAh pour 49,99 $, 32 heures/6000 mAh pour 59,99 $ et 48 heures/9000 mAh pour 69,99 $), c’est la première batterie que je lance dans ma poche ou mon sac à dos.

Scosche Magic Grip Extendo : Magique

En continuant, j’ai essayé des dizaines de supports de voiture et de chargeurs et j’ai constaté que ceux qui se connectent à un évent de climatisation ou à une fente pour CD sont moins fiables que ceux avec des ventouses fixées au pare-brise. Et de tous les supports à ventouse et chargeurs que j’ai essayés, je préfère le Scosche Magic Grip Extendo.

Deux caractéristiques en font une vedette pour moi. Le premier est constitué de bras auto-agrippants, qui saisissent doucement mon iPhone, ce qui le rend facile à insérer d’une seule main. Et le second est un bras télescopique pour que je puisse sécuriser mon iPhone dans la position la meilleure et la plus sûre possible.

Barre d’alimentation Eggtronic : multi-appareils

Lorsque je voyage, je transporte la barre d’alimentation Eggtronic, un chargeur sans fil multi-appareils de 10 000 mAh qui me permet de charger simultanément mon Apple Watch, mon iPhone et mes AirPod. Bien que ce soit assez cool, ce qui est encore plus remarquable, c’est qu’il peut également charger mon MacBook Air, si nécessaire. À 149 $, ce n’est pas bon marché, mais c’est la seule batterie dont j’ai besoin lorsque je suis en déplacement.

Enfin, pour tout charger encore plus rapidement dans les chambres d’hôtel, je transporte un concentrateur USB Anker à 7 ports alimenté et les câbles de charge appropriés pour tous mes appareils (c’est-à-dire Lightning, USB C, USB mini, USB micro, etc.).

Étiquettes : batterie, MagSafe