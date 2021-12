Comment éviter la gueule de bois de ces vacances ? 7 clés qui fonctionnent

29/12/2021 à 18h00 CET

Est-il possible d’éviter l’une des pires conséquences des vacances, et plus encore si le réveillon approche ? Existe-t-il des remèdes qui fonctionnent ?

Cela est arrivé à chacun d’entre nous. Et plus dans le fêtes de Noel dans lequel vous commencez avec le vin pour le dîner, continuez avec du champagne pour trinquer et terminez avec quelques verres au bar & mldr;. ou à la maison.

Cette combinaison, associée à peu de sommeil, provoque le redoutable et détesté gueule de bois, un malaise général qui nous désactive complètement.

Qu’est-ce qu’une gueule de bois et pourquoi apparaît-elle ?

La gueule de bois est la somme d’un ensemble de symptômes produits par une consommation excessive de de l’alcool.

Parmi ceux-ci se distinguent les maux de tête, maux d’estomac, fatigue, bouche sèche et douleurs musculaires.

La plupart des scientifiques pensent que ces symptômes sont dus au fait que le l’alcool interfère avec l’équilibre naturel de produits chimiques pour le corps.

Ces substances ne sont pas toujours capables de métaboliser l’alcool correctement, et c’est à ce moment-là que les symptômes susmentionnés apparaissent.

7 clés contre la gueule de bois

Boire de l’eau

La règle d’or pour atténuer les effets secondaires de l’alcool est de boire beaucoup d’eau.

Pendant la gueule de bois le le corps est déshydraté, donc ce dont vous avez le plus besoin, c’est de boire de l’eau en continu tout au long de la journée.

Les boissons isotoniques peuvent être une bonne option pour s’hydrater.

Sommeil

Il est important de se reposer après une journée de latence pour donner à votre corps et à vos muscles le temps de récupérer.

Donc, si vous sentez que vous ne pouvez pas sortir du lit, ne se détendre et dormir un peu plus.

Se doucher

Une bonne douche froide aide à vous stimuler, car il réactive la circulation du sang dans tout le corps.

Éviter les aliments gras

Manger ce type d’aliment ne fonctionne que si vous le faites avant de consommer de l’alcool, car les graisses créent un film sur notre foie et le protègent.

Le lendemain, mieux vaut opter pour des aliments qui contiennent vraiment des nutriments.

Les sucres naturels que l’on retrouve dans le miel et dans les fruits comme mangue, bananes, raisins ou pastèque, peut nous aider à éliminer plus rapidement tout l’alcool contenu dans le corps.

D’autres aliments alliés pour soulager la gueule de bois sont artichauts, oeufs ou des viandes maigres grillées ou cuites.

Éviter le café

La la caféine peut aggraver déshydratation causée par une consommation excessive d’alcool.

un peu de sport

L’exercice va nous aider transpirer et éliminer une grande partie des toxines accumulé avec la consommation d’alcool.

De plus, ces boissons apportent une grande quantité de calories, donc faire du sport sera très utile pour brûler cet excès.

Vitamine C

Grâce à ses effets antioxydants, la vitamine C est parfaite pour lutter contre les radicaux libres que le corps libère lorsqu’il métabolise l’alcool.

Les aliments qui contiennent cette vitamine en plus grande quantité sont : orange et autres agrumes, brocoli, chou-fleur, poivron rouge ou chou.