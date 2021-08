Le trading de contrats à terme sur crypto-monnaie peut devenir un travail très rentable et rentable tant qu’il est effectué de manière responsable. En règle générale, les traders inexpérimentés ont tendance à être liquidés très souvent car une grande partie de leurs actions sont impulsives. Maintenant, qu’est-ce que la liquidation dans le trading de crypto-monnaie et comment l’éviter ?

Le règlement est l’un des phénomènes les plus redoutés dans le trading à terme de crypto-monnaie. Cela signifie que le compte de l’utilisateur a perdu 100% de ses fonds. Elle est produite par les mauvais mouvements du titulaire du compte et son refus de les corriger avant qu’il ne soit trop tard. Le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil, les mauvais mouvements sont donc très fréquents, même parmi les experts.

Par conséquent, il existe des outils qui peuvent être utilisés sur les plateformes d’échange. Avec eux, le compte est empêché d’être liquidé. Cependant, cela dépend toujours du commerçant et de sa maturité lors de la négociation. Une attitude impulsive, avec un outil de levier à large oscillation, peut être le moyen le plus sûr de perdre tous les fonds.

Comment éviter la liquidation dans le trading à terme crypto ?

Comme nous l’avons déjà noté, le règlement des transactions à terme sur crypto-monnaie est très courant chez les traders inexpérimentés. Beaucoup d’entre eux, motivés par le désir aveugle de devenir millionnaires rapidement, appliquent des niveaux élevés de levier ou de levier à leurs opérations.

Un effet de levier élevé est la multiplication des paris dans un commerce ouvert. Par exemple, si l’utilisateur ouvre une transaction de 1 000 $ et place un effet de levier 20x, une augmentation de 5% de la crypto-monnaie choisie pourrait conduire à doubler les fonds en quelques secondes. Il est trop tentant pour un expert gourmand de ne pas craquer.

Le point dangereux est que si, en quelques secondes, la devise choisie perd 5%, les fonds du compte seraient liquidés, c’est-à-dire perdus. Compte tenu de la volatilité du marché de la cryptographie, il va sans dire que les chances que cette dernière se produise sont vraiment élevées.

L’effet de levier a différents niveaux, 5x, 10x, 20x. Certaines bourses offrent des spreads allant jusqu’à 125x. Dans ce dernier cas, seul un léger mouvement du prix de l’actif suffirait pour que tous les fonds du compte soient perdus. On peut dire que la liquidation dans le trading à terme de crypto-monnaie est l’élément le plus redouté.

Comment éviter la liquidation du compte ?

Bien que la réponse à cette question semble évidente, beaucoup l’ignorent consciemment ou inconsciemment. En d’autres termes, plus l’effet de levier utilisé est élevé, plus il a de chances d’être réglé. Pendant ce temps, l’attitude la plus logique pour éviter de perdre tous les fonds est d’utiliser l’effet de levier de manière responsable.

L’une des mesures prises récemment par la bourse Binance a été de limiter l’option Leverage à 20x. Cela empêche les utilisateurs inexpérimentés de prendre des risques inutiles et de quitter le jeu sans même apprendre à fonctionner correctement.

Mais il existe deux autres moyens d’éviter la liquidation dans le trading à terme de crypto. Dans un article récent sur la plateforme Binance susmentionnée, un guide complet avec ces trois étapes est proposé. Il s’agit de l’utilisation responsable déjà revue du Leverage, du placement du Stop Loss et du suivi de l’indice de marge.

Le dernier de ces outils indique que lorsque la marge atteint 100 %, le règlement se produit. Pour éviter cela, l’utilisateur peut ajouter plus de marge et réduire sa position (effet de levier de retour). Cela préserve le compte en vie plus longtemps.

La liquidation dans le trading à terme de crypto-monnaie est l’un des grands cauchemars des traders. Par conséquent, la bourse a pris certaines mesures telles que la limitation de l’effet de levier à 20x. Source : Binance

Le Stop Loss

C’est un outil classique pour éviter la liquidation dans le trading, qu’il s’agisse de contrats à terme sur crypto-monnaie, Forex ou autres. Il n’empêche pas la perte d’un certain pourcentage des fonds du compte, mais le maintient en vie pour d’autres mouvements futurs.

L’utilisateur choisit le pourcentage de ses fonds qu’il est prêt à perdre dans une certaine opération. Dans cette bande, placez le SL. De cette manière, en cas de problème avec le prix de la devise, le SL évitera la liquidation. En effet, l’opération sera clôturée dans la marge de perte tolérée précédemment sélectionnée.

Il faut dire que, même en utilisant strictement ces trois éléments, les risques de pertes existent toujours. Cependant, il s’agit d’éviter la liquidation. Pour un nouveau venu dans le monde du trading de devises numériques, il est essentiel de rester en vie le plus longtemps possible. Plus vous gardez vos fonds longtemps, plus vous gagnerez en expérience.

D’un autre côté, tout perdre en une seule transaction entraînera une déception et vous ne voudrez probablement plus trader.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport