Comment éviter le biais de récence…

Devinez…

Selon l’étude de Dalbar sur le comportement des investisseurs en 2021, de quel écart l’investisseur moyen en fonds d’actions a-t-il sous-performé le S&P 500 sur 20 ans jusqu’en 2020 ?

Près de 1,5%.

Le rendement annualisé du S&P 500 pendant cette période était de 7,43 %. Pendant ce temps, l’investisseur moyen en fonds d’actions a gagné 5,96 %.

Cela peut sembler peu. Mais considérons deux portefeuilles distincts de 200 000 $, générant des rendements respectifs différents sur cette période.

Après deux décennies, le portefeuille du marché aurait gagné 201 970 $ supplémentaires au-delà du portefeuille moyen des investisseurs.

Cette contre-performance n’est pas une anomalie. Année après année, les résultats sont les mêmes : l’investisseur moyen fait pire que le marché.

Aujourd’hui, commençons à résoudre ce problème en examinant un biais d’investissement qui nous nuit pratiquement tous – le biais de récence. Nous le ferons avec l’aide de l’investisseur légendaire, Louis Navellier.

Au cours de la semaine dernière, Louis a dirigé une série intitulée Votre guide de revenu accéléré, dans lequel il explique comment il trouve les actions à « revenu accéléré ». Bien sûr, une partie de la recherche de bons investissements consiste à identifier les mauvais… puis à rester à l’écart.

C’est pourquoi il est important pour nous de reconnaître notre tendance naturelle à tomber dans le biais de la récence.

Assez d’introduction. Je vais laisser Louis s’occuper d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

Pourquoi les investisseurs devraient se tourner vers l’avenir, pas vers le passé

Par Louis Navellier

Un objet en mouvement a tendance à rester en mouvement. Cette expression concernant la première loi de Newton ou la loi physique d’inertie est vraie, tant qu’aucune autre force de la nature n’agit sur l’objet.

C’est aussi une notion que certaines personnes prennent à cœur lorsqu’il s’agit d’investir – à leur détriment. Si une action a augmenté au cours des six derniers mois, elle continuera sûrement sur sa trajectoire ascendante, du moins c’est ce que l’on pense.

Mais les informations et les circonstances changent tout le temps, et ce qui était génial dans le passé peut ne plus l’être, et vice versa.

Croire qu’une action va continuer à monter ou à baisser, simplement à cause de son comportement passé, est un exemple du biais de récence en action. C’est encore une autre tendance humaine que nous devons mettre de côté avant d’agir dans notre portefeuille d’investissement. (C’est l’objectif d’un système de stock quantitatif comme celui que je déploie dans mon nouveau Projet Revenu Accéléré 2021, où je prépare une nouvelle alerte d’achat.)

En étudiant le biais de récence, les chercheurs se concentrent souvent sur les enfants, qui affichent très fortement cette tendance. Dans une étude de 2018 à l’Université de Rochester, des psychologues du développement ont pris un groupe de 24 tout-petits et ont constaté que, étant donné le choix entre deux options, les enfants choisissaient la deuxième option 85,2% du temps. L’étude a reçu le titre mémorable « Gâteau ou brocoli ? », suggérant que les parents pourraient utiliser la technique pour « inciter » les enfants à manger leurs légumes.

Une étude plus récente réalisée en 2020 par Cerulli Associates et Charles Schwab Investment Management a révélé que les conseillers en investissement interrogés pensent que le biais de récence est le biais comportemental le plus courant ayant une incidence sur les décisions d’investissement de leurs clients.

Maintenant, comme je l’ai mentionné, ceci fait partie d’une série d’articles : Votre guide de revenu accéléré sur Market360. Chaque jour, nous discutons de la façon dont je trouve “des actions à revenu accéléré comme celles que je recommanderai cette semaine. Ces actions affichent tous les signes d’une énorme avancée future… qui peut vous fournir le revenu supplémentaire dont tout le monde peut disposer… maintenant plus que jamais.

Tant d’investisseurs ont passé des années à obtenir des rendements de marché médiocres et ils ont maintenant besoin d’une stratégie pour rattraper leur retard pour vivre la vie dont ils ont toujours rêvé. C’est pourquoi, dans l’essai d’aujourd’hui, je détaille le biais de récence, comment cela fonctionne et comment vous pouvez l’éviter.

Gagnant du jeu en ligne

En investissement, le biais de récence se produit lorsqu’une action a un élan, à la hausse ou à la baisse. Si un titre a augmenté au cours des 12 derniers mois, les gens pensent naturellement qu’il est susceptible de continuer à augmenter.

L’inverse se produit également. Si un titre n’a pas augmenté depuis un an, il est probable qu’il ne se redressera pas et ne montera pas de sitôt.

Mais mes stratégies comme Le projet de revenu accéléré 2021 utiliser un ensemble de critères cohérent et éprouvé pour montrer la voie. C’est ainsi que vous trouvez les actions qui sont sur le point d’exploser à la hausse – quelle que soit leur performance récente.

En décembre 2016, le système devenu Le projet de revenu accéléré 2021 trouvé Société SINA (SINA) – une société de jeux en ligne en Chine.

2015 et 2016 ont été une période difficile pour les actions chinoises en particulier, après qu’une grosse “bulle” ait éclaté sur ce marché. Mais au cours du troisième trimestre 2016, SINA a enregistré une augmentation de 21% des revenus totaux et une augmentation de 21% des revenus publicitaires. Le résultat d’exploitation a bondi de 147%. Le bénéfice net par action était de 0,56 $, ce qui a dépassé les estimations de 0,34 $ de 64,7%.

Deux mois seulement après avoir fait ma recommandation, le titre était en hausse de 23 %. Entre la mi-mai et juin 2017, le titre a grimpé de 41 %.

La plupart des analystes ne couvrent même pas ce type d’action, ou en recommandent une après sa forte hausse. C’est là que le biais de récence peut vous coûter de l’argent.

Cependant, comme nous venons de le voir, si vous pouvez trouver le bon stock AVANT ce prochain événement majeur, vous pouvez réaliser des gains importants dans un laps de temps beaucoup plus court.

Ne laissez pas votre avenir être régi par le biais de récence. Au lieu de regarder un graphique boursier et de voir comment il a fonctionné ces derniers temps, mon système exécute les nombres en utilisant des milliers et des milliers de points de données (indicateurs fondamentaux et de dynamique). Il trouve les meilleurs noms et m’envoie une alerte qu’un stock est sur le point de monter en flèche. Étant donné que l’alerte est développée en utilisant uniquement des données, je n’ai pas à m’inquiéter d’être victime d’un biais de récence.

Rejoignez-moi maintenant et vous n’aurez pas à vous en soucier non plus.

Au lieu de cela, vous pouvez recommencer à investir dans votre retraite. Et si vous avez déjà commencé à investir, les gains avec Le projet de revenu accéléré 2021 je m’attends à certains des gains les plus rapides de ma carrière – nous parlons de mouvements de 100 %, 200 % et même 500 % en semaines ou en mois, pas en années.

Cela étant dit, la clé n’est pas de s’impatienter ou de devenir gourmand. Mon système n’en est pas capable ; il recherche simplement les mêmes précurseurs qui ont présagé chaque grand jeu de stock de ma carrière. Cliquez ici pour en savoir plus et recevoir mes dernières alertes d’achat.

Noter: La semaine dernière, j’ai publié deux nouvelles alertes d’achat pour le projet de revenu accéléré 2021!

Je vais détailler ces deux nouveaux achats, une plateforme média de commerce et un créateur et détaillant de haute couture. Ils peuvent sembler très différents – mais surtout, les deux ont les bases nécessaires pour les faire fonctionner à plein régime.

Les deux sociétés ont dépassé les attentes et ont vu les analystes de Wall Street réviser à la hausse leurs attentes futures. Il s’agit d’un signal fiable d’une forte augmentation des actions – et je ne veux pas que vous en manquiez.

Entre l’aperçu de cette méthodologie de sélection d’actions et l’accès potentiel à ses sélections d’actions les plus chaudes, vous voudrez voir ce que j’ai partagé dans ma présentation Accelerated Income Project 2021.

Sincèrement,

Louis Navellier