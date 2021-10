Comment éviter le décor d’automne collant ⋆ 10z viral

Comme le dicton « vous n’avez jamais une seconde chance à une première impression », il est important que vos invités se sentent les bienvenus avant de mettre les pieds dans votre maison. Il est crucial de rendre votre porche accueillant, et vous pouvez littéralement faire en sorte que les invités se sentent les bienvenus en plaçant un tapis de bienvenue sur le thème de l’automne à la porte d’entrée (selon Better Homes and Gardens). Utilisez des pochoirs à lettres et de la peinture pour écrire votre message de bienvenue sur un tapis vierge, puis dessinez au pochoir des formes sur le thème de l’automne pour décorer les espaces vides sur le tapis. Placer un présentoir en fil de fer à plusieurs niveaux rempli de feuillage d’automne et de courges peut également donner un accueil chaleureux.

Incorporez les couleurs de l’automne dans les décorations intérieures. Des touches de coussins et de couvertures rouge canneberge peuvent aider à créer une ambiance chaleureuse (via Country Living). Une autre idée est de mettre en œuvre le style de ferme dans l’entrée et les espaces communs de votre maison en optant pour un look tout blanc avec des décorations qui apportent des touches de rouille (par Better Homes and Gardens). Vous pouvez réutiliser des bidons de lait et des pots en grès d’époque en les remplissant de chrysanthèmes aux tons chauds et en les plaçant dans l’entrée, la cuisine et le salon.

Placer une pièce maîtresse de table de bricolage facile est également un excellent moyen de canaliser les vibrations de l’automne. Selon Country Living, vous pouvez créer votre propre pièce maîtresse en remplissant un panier en osier de pommes, de courges et de courges. Le site recommande également d’exposer des objets en cuivre dans la cuisine. Essayez de suspendre vos récipients en cuivre et de placer des vases en cuivre pour une sensation de ferme rustique ultime.

