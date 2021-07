Comment éviter les arnaques dans Bizum ? | La technologie

Chaque jour, nous lisons différents types d’arnaques qui se produisent sur le réseau et le nombre de personnes concernées par toutes ces situations. Bizum n’est pas un système étranger aux escroqueries, nous devons donc éviter d’y tomber. Voyons comment nous allons y parvenir.

S’il y a bien quelque chose dont profitent les gens qui veulent nous arnaquer, c’est notre peur, notre méconnaissance du support numérique et notre petite décision en fonction de quelles initiatives.

Il est clair que la meilleure ligne directrice à suivre pour éviter tout type de fraude est du bon sens, même si parfois l’appliquer devient compliqué, précisément à cause de la peur que beaucoup des arnaques qui nous entourent nous font ressentir.

Ce qui devrait être clair, c’est que Bizum est un système très sécuriséAutrement dit, il est infiniment compliqué pour tout cybercriminel de réaliser une arnaque si ce n’est pas nous qui lui accordons les pouvoirs pour la réaliser.

Sécurité garantie chez Bizum

Les escroqueries Bizum ne sont pas réalisées à cause de failles de sécurité ou dues à des erreurs dans les protocoles internes du service, mais plutôt parce que c’est nous qui acceptons plusieurs fois l’arnaque elle-même sans s’en rendre compte.

Nous soulignons une fois de plus le bon sens pour se débarrasser d’un bon nombre d’arnaques via Bizum et des services similaires.

Cela doit être une prémisse et plus sachant qu’il s’agit d’un système extrêmement sûr de tous les sens, alors oublions la peur pour nous concentrer sur ne pas être trompé.

Est suspect

Les escroqueries qui se produisent dans Bizum ont généralement des schémas qui indiquent que nous pourrions être confrontés à l’une d’entre elles ou qu’elles essaieraient au moins de nous faire tomber dans une spirale avec laquelle nous pouvons accéder à nos données les plus pertinentes.

Ils demandent des identifiants: lorsque vous allez recevoir de l’argent via Bizum et que vous attendez de le recevoir, sachez qu’à aucun moment vous ne devez saisir vos identifiants, et encore moins les envoyer à qui que ce soit. Si vous n’êtes pas actif dans Bizum, vous recevrez un message pour entrer. Un paiement que vous ne connaissez pas: si vous avez effectué un paiement via Bizum et que vous ne le reconnaissez pas, contactez automatiquement votre banque et demandez un remboursement. N’essayez jamais de contacter les données de la personne qui vous a facturé.

Demandes frauduleuses: n’acceptez jamais une demande d’argent dont vous ne savez pas d’où il vient. Vous devez être très clair sur qui vous l’envoie et pourquoi. Au moindre doute, il nie l’opération. Entité privée ou gouvernementale: soyez clair qu’aucune entité, ni une banque ni aucune entité publique ne vous demandera des informations personnelles, telles qu’un numéro de compte bancaire ou de carte, ni ne vous paiera via Bizum. URL: n’ouvrez jamais une URL qu’ils vous envoient par SMS ou WhatsApp si vous ne savez pas ce que c’est et où il vous enverra. Et encore moins si vous ne connaissez pas le numéro qui l’envoie, peu importe combien il vous dit que c’est quelque chose lié à un Bizum.

L’arnaque la plus répandue : le Vishing

L’une des escroqueries les plus courantes à Bizum est ce que la Garde civile des crimes télématiques a appelé Vishing, en union claire de termes tels que voix et phishing, puisque cette arnaque englobe le smartphone dans tout cela. La manière d’agir est la suivante :

Habituellement, la première chose est recevoir un SMS où ils vous mettent une sorte de crochet, comme le fait qu’ils doivent rendre de l’argent ou qu’ils ont effectué des frais sur votre compte par erreur. Dans ce même message, ils vous disent que pour plus d’informations, vous devez appeler un téléphone. Si on appelle, de l’autre côté de la locution sauter un standard dans lequel ils nous demandent notre DNI et le numéro de notre carte. Selon la locution, les deux données doivent les amener à restituer la charge facturée, c’est-à-dire à restituer de l’argent. Si nous leur fournissons ces informations, ils ont déjà un moyen de nous arnaquer, car avec cela seul, ils peuvent nous prendre de l’argent.

La solution est claire, ne faites jamais attention à un SMS dont on ne sait pas d’où il vient et si nous avons des doutes, adressez-vous directement à notre banque pour qu’elle nous explique si c’est vrai ou non.

Mais cette fraude Vishing a encore une torsion et une autre a été créée dans laquelle les cybercriminels se font passer pour Les agents de la sécurité sociale et ils essaient de nous faire croire qu’ils vont faire un dépôt sur notre compte via Bizum.

Il s’agit d’une arnaque qui semble s’être généralisée et qui a déjà été signalée par le Institut National de la Cybersécurité.

Le problème est que si à la fin l’escroc obtient les données qu’il demande, il enverra un Bizum de collecte, pas un paiement. Si la personne ne réalise pas et n’accepte pas, elle a déjà perdu de l’argent.

Si vous avez déjà été victime d’une arnaque

Si les cybercriminels ont obtenu ce qu’ils voulaient et vous ont arnaqué, vous devez déposer une plainte auprès du Forces et corps de sécurité de l’État. Vous pouvez le faire en :

Brigade de Recherche Technologique de l’Unité de Recherche Technologique de la Police : La plainte peut être déposée dans n’importe quel commissariat. Groupe des crimes télématiques Garde civile : se présenter à n’importe quel poste de la Garde civile.

Si vous habitez dans Catalogne, Pays Basque ou Navarre Vous pouvez également le faire dans les sections sur les crimes technologiques du Ertzaintza, mossos d´esquadra ou Police Forale de Navarre.

Ce serait aussi pratique si vous faisiez la même chose dans le Agence espagnole pour la protection des données, car c’est un moyen de vous protéger contre l’utilisation abusive de votre nom et de vos informations d’identification.

Évidemment, après cela, nous devons contactez notre banque, expliquez le problème que nous avons subi et changez ce qui peut aider à empêcher les cybercriminels d’utiliser à nouveau nos données contre nous.

En tout cas, nous sommes convaincus qu’avec tout ce que nous avons expliqué aujourd’hui, personne d’autre ne tombera dans aucune de ces escroqueries et tromperies qui peuvent nous faire tant de dégâts, émotionnellement et financièrement.