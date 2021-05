Comment éviter les frappes DMCA contre votre chaîne Twitch

Twitch a un problème de politique de grève DMCA car il refuse d’accorder une licence à la musique. Vous pouvez éviter les frappes DMCA en n’utilisant que de la musique sécurisée pour Twitch – voici comment.

Lorsque la performance live de Metallica pour la BlizzCon a été diffusée sur Twitch et remplacée par de la musique MIDI libre de droits, il est devenu évident que Twitch avait un problème de licence musicale. La plate-forme appartenant à Amazon refuse de signer un accord de licence musicale avec les trois grands labels (Sony, Universal, Warner), laissant les streamers dans une position difficile.

La musique est un élément important pour créer l’ambiance d’un flux de plusieurs heures. Les streamers qui vivent du loisir organisent régulièrement des streams de 8 à 12 heures par jour. Garder la musique fraîche tout en respectant la politique rigide de Twitch DMCA est une tâche presque impossible. Il faudrait que chaque streamer contacte chaque label des artistes qu’il souhaite présenter pour obtenir la permission d’utiliser ces pistes.

Après l’énorme DMCA Strike qui a frappé Twitch l’année dernière, la plate-forme a modifié la façon dont elle traite le problème. Les avis DMCA apparaissent sous forme de notifications Twitch, et Twitch dit que cela facilite la suppression des clips VOD qui violent la licence musicale inexistante de Twitch.

Mais vous pouvez éviter les grèves Twitch DMCA en jouant de la musique pré-autorisée avec des étiquettes. C’est là qu’intervient un service comme Pretzel.

L’équipe derrière Pretzel a construit un système complexe appelé Fawkes qui règle les problèmes de droits musicaux. Les libellés peuvent ajouter leur musique au catalogue Pretzel pour les streamers Twitch à utiliser, et les artistes sont payés directement. Toute la musique est garantie contre les attaques DMCA sur Twitch.

Digital Music News s’est entretenu avec le fondateur et PDG de Pretzel, Nate Beck, de la plate-forme. Il a partagé quelques informations importantes sur la façon dont Pretzel aide les artistes à être payés et aide les streamers à éviter les grèves DMCA sur Twitch.

“Y a-t-il déjà eu une grève DMCA signalée reçue sur Twitch par un streamer jouant de la musique via Pretzel?”, Ai-je demandé au début de notre conversation. “Non, jamais,” répondit Beck en riant. «Ce n’est tout simplement pas possible à cause de la façon dont nous avons conçu le système Fawkes. Les seules compositions disponibles pour la diffusion en continu ont déjà vu leurs droits effacés. “

Trier les droits de la musique et la vendre en tant que service d’abonnement aux streamers est une vente difficile. Mais ça ne devrait pas l’être.

Pretzel a un niveau gratuit et un niveau payant qui coûte 14,99 $ / mois. Le niveau gratuit a quelques limites, comme l’attribution de chat obligatoire, et certaines étiquettes ne sont disponibles que sur un abonnement premium. Créer une liste de lecture personnalisée nécessite également de gagner de l’argent.

Mais Pretzel s’efforce de s’assurer que les artistes sont payés à partir de ces frais d’abonnement. 70% de tous les revenus nets des membres sont versés directement aux artistes sous forme de redevances. Le revenu net des membres signifie que tous les frais de traitement des paiements ont été supprimés. Voici la répartition fournie par Pretzel:

0,73 $ – Processeur de paiement 9,98 $ – Artistes 4,28 $ – Bretzel

Pretzel travaille directement avec plusieurs distributeurs indépendants pour assurer la sécurité de sa musique en streaming Twitch. Les artistes qui travaillent avec l’un des distributeurs suivants peuvent faire apparaître leur musique sur Twitch pour que les streamers puissent l’utiliser en toute sécurité.

AEIAlpha Pup RecordsAMPsuiteCICreate / Label EngineDashGoDistrokidDitto DistributionFUGAHorusIngroovesKontor New MediaLabel GridMVDNueMetaPosition MusicReal PlayazRebeat DigitalRepost by SoundCloudSongtradrSymphonicTriple VisionUnit Media GroupVydiaHow Pretzel Benefitsers

Pretzel vise à créer un système dans lequel les artistes sont payés par les streamers qui apprécient leur musique. C’est un système juste et équitable qui doit être construit de bas en haut – quelque chose qui a mis six ans à se perfectionner à Beck et à son équipe. Avec 360000 pistes Twitch sûres dans le système Fawkes – il en reste encore trois millions à traiter.

«Je ne suis pas un musicien», rit Beck, en me racontant comment l’entreprise a démarré. «Mon partenaire commercial est un streamer Twitch. Nous adorons le streaming; nous adorons résoudre les problèmes. Nous avons donc choisi la musique comme première chose à résoudre [for streamers]. Mais six ans plus tard, nous ne faisons que commencer », dit Beck, et j’entends le sourire dans sa voix. Il semble sincère et passionné pour aider les streamers à éviter les maux de tête liés à la navigation dans un espace qui ressemble à un champ de mines terrestre virtuel.

Pretzel permet aux streamers de gagner de l’argent grâce à la musique qu’ils utilisent pour créer une ambiance tout en rémunérant toutes les personnes impliquées. Toutes les personnes impliquées dans le processus de création sont équitablement rémunérées et les streamers évitent les frappes DMCA d’un simple clic. Le système des pouces vers le haut, des pouces vers le bas fonctionne pour organiser les pistes, afin que les streamers et les téléspectateurs puissent organiser la musique ensemble.

Même le niveau gratuit de Pretzel peut aider à générer du trafic vers les artistes présentés. L’attribution manuelle du chat signifie que toute personne qui écoute peut cliquer sur le lien fourni pour en savoir plus. Pretzel génère du trafic vers Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music – quel que soit le service de streaming que vous préférez. La fonction Demandes de chanson permet également aux téléspectateurs de payer pour avoir une chanson jouée par un streamer Twitch utilisant Pretzel. 70% de l’argent dépensé pour demander la chanson va également à l’artiste ou au titulaire des droits.

https://www.pretzel.rocks