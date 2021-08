Comment éviter les irritations causées par la transpiration chez les enfants

13/08/2021 à 08h30 CEST

Nous avons plusieurs jours de chaleur suffocante Selon les prévisions météorologiques et parmi la population la plus vulnérable aux températures élevées se trouvent les enfants.

En plus d’être très conscients qu’ils sont bien hydraté et protégé du soleil et canicule, il faut garder à l’esprit que la sueur peut provoquer des lésions cutanées chez les plus petits.

Boutons, urticaire, démangeaisons sont quelques-uns des désagréments que la transpiration peut causer chez les enfants.

Et bien que l’on puisse penser qu’il s’agit d’une allergie de la Société espagnole d’immunologie clinique, d’allergologie et d’asthme pédiatrique (SEICAP), ils expliquent « que la sueur n’est pas considérée comme un allergène, mais elle peut provoquer des affections cutanées telles que l’urticaire et des épisodes de dermatite qui causer beaucoup d’inconfort aux jeunes enfants ».

Les experts en pédiatrie expliquent comment l’excès de sueur, ainsi que d’autres facteurs tels que les savons ou d’autres substances présentes dans les vêtements, peuvent causer inflammation de la peau.

Ce phénomène est plus fréquent chez « les bébés et les enfants jusqu’à 3 ans, qui ont la peau plus sensible et sont plus sujets aux irritations ».

Irritations les plus courantes

Les changements cutanés les plus courants causés par la transpiration excessive sont selon le SEICAP :

Dermatite atopique : il est très fréquent que les enfants à la peau très sensible soient plus prédisposés à souffrir de dermatite atopique.

Dans ces cas, la sueur aide la peau à devenir irritée et enflammée. Cette pathologie se caractérise par l’apparition de zones rougeâtres, principalement sur le visage, les poignets, les coudes, les genoux, la cheville et le cou, où les plis de la peau favorisent la production de sueur.

“Cette inflammation provoque beaucoup de démangeaisons, une démangeaison si intense que les enfants peuvent se blesser gravement en se grattant continuellement”, expliquent les pédiatres.

Urticaire : Dans ce cas, ce qui apparaîtra sont des marques de démangeaisons qui durent moins de 24 heures au même endroit, mais peuvent s’étendre sur différentes zones du corps.

Le plus commun est qu’ils sont situés sur la poitrine, le dos, les bras et les jambes.

Dyshidrose : Il s’agit d’une éruption cutanée qui produit des cloques remplies de liquide qui démangent. Ils apparaissent généralement sur les mains et les pieds et durent de 2 à 3 semaines.

Ils se dessèchent enfin et laissent la peau squameuse.

Il est important de souligner que, bien qu’elles soient très gênantes, toutes ces réactions cutanées ils ne sont pas sérieux et, s’il n’y a pas de complications, elles disparaissent naturellement en quelques jours.

Sinon, la meilleure chose à faire est d’aller chez un allergologue pédiatrique pour évaluer l’enfant.

Il est également important de savoir que ces irritations peuvent être aggravées si l’enfant est stressé ou anxieux pour une raison quelconque.

Conseils pour éviter les irritations de la sueur

La chose la plus pratique pour que les plus petits ne passent pas un mauvais moment avec les démangeaisons que provoquent ces troubles cutanés est évite-les le plus loin possible.

Avec la chaleur, nous ne pouvons pas faire grand-chose, à part utiliser la climatisation et les salles de bains. Mais SEICAP offre quelques solutions:

Méfiez-vous des savons et des eaux de Cologne. Si l’on sait que l’enfant a tendance à présenter ce type de lésion cutanée due à la transpiration, il est préférable d’éviter tout contact avec ce type de produit.

Il existe sur le marché des savons et colonies spécifiques pour ce type de peau plus délicate ou atopique.

Vêtements en coton ou en lin. Les tissus synthétiques augmentent les irritations, les tissus les plus appropriés pour les porter sont donc naturels et respirants. Cela réduira la sensibilité de la peau.Gardez votre peau toujours propre et hydratée.Ongles toujours courts. Ils sont très petits et les démangeaisons les feront se gratter, il est donc conseillé de s’assurer que leurs ongles sont coupés et sans pointes pour éviter les blessures.Toujours des éponges et des serviettes douces pour éviter d’endommager davantage la surface de la peau.