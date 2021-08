Comment éviter les regards indiscrets sur vos conversations sur WhatsApp Web | La technologie

Vous étiez sûrement une fois sur WhatsApp Web et quelqu’un auquel vous ne vous attendiez pas est apparu, avec la malchance d’avoir pleinement vu tout ce que vous écriviez dans une conversation ou dans un groupe. Eh bien, c’est quelque chose que vous pouvez éviter à partir de maintenant, puisque nous allons vous dire comment oublier les regards indiscrets lorsque vous utilisez la version de l’application de messagerie sur votre ordinateur.

Ce qui est clair, c’est que personne n’aime que quelqu’un voit une conversation que nous avons sur WhatsApp, que ce soit sur le mobile ou sur l’ordinateur. Mais la vérité est qu’il est plus facile d’avoir des regards d’espion sur le PC, simplement à cause de la taille de l’écran.

Tout comme il existe des économiseurs d’écran conçus pour que seuls ceux qui font face au panneau puissent voir l’image, il existe désormais un moyen de brouiller notre conversation WhatsApp pour nous protéger des commérages qui nous entourent.

De cette façon, nous serons protégés et sûrs qu’ils ne pourront pas voir ce que nous écrivons ou qu’une autre personne nous communique.

Découvrez ce que WhatsApp Web cache parmi ses options pour en tirer le meilleur parti sur votre PC. Profitez des astuces que vous pouvez facilement trouver et que nous vous expliquons dans ce guide.

Nous allons installer une extension

Pour s’assurer que lorsque nous allons prendre un café ou que nous quittons l’ordinateur, personne ne puisse savoir que nous parlions via l’application de messagerie la plus célèbre au monde, nous devons installer un extension pour Google Chrome.

L’extension spécifique s’appelle WA Web Plus pour WhatsApp et nous pouvons la télécharger depuis le magasin Boutique en ligne Google Chrome, où il existe des centaines d’extensions extrêmement intéressantes, en plus de celle-ci.

Comment cette extension est-elle installée ?

Tout extension que nous téléchargeons du site Web de Google a la même manière de se télécharger et de s’installer sur l’ordinateur.

Pour y parvenir, les étapes sont très simples et n’importe qui, quelles que soient ses connaissances en informatique, peut effectuer cette tâche sans le moindre problème :

La première chose que nous devons faire est d’entrer dans le Chrome Web Store et de télécharger l’extension que nous avons déjà mentionnée qui s’appelle WA Web Plus pour WhatsApp en cliquant sur Ajouter à Chrome. Dans le signe suivant, nous cliquons sur Ajouter une extension. À ce moment, vous verrez comment son icône apparaît dans la partie supérieure droite de Chrome. Sinon, vous devez cliquer sur le symbole qui ressemble à une pièce de puzzle. Ensuite, nous verrons comment dans le menu qui est lancé en ce moment l’extension que nous venons d’installer s’affiche, mais sans le icône de punaise à droite est dans Couleur bleu. Cliquez dessus et nous verrons comment il change pour la couleur que nous venons de vous dire. Maintenant le propre icône d’extension dans la barre d’extension, en haut à droite.

Cela signifie que WA Web Plus est déjà installé, nous avons donc déjà franchi la première étape importante.

Il attend que nous le mettions en action pour qu’il commence à fonctionner et nous accorde cette intimité qui nous manque tant dans certaines situations.

Comment gérer cette extension ?

Comme nous l’avons déjà installé, il est temps de travailler avec pour atteindre notre objectif final, qui n’est autre que de pouvoir masquer toutes les conversations que nous avons sur WhatsApp Web.

Pour ce faire, nous devons effectuer les étapes suivantes :

Nous entrons dans WhatsApp Web via Google Chrome comme nous le faisons normalement. Maintenant, nous devons appuyer sur le bouton de l’extension WA Web Plus pour WhatsApp qui se trouve, comme nous vous l’avons déjà dit auparavant, dans la barre des extensions. C’est-à-dire que nous allons appuyer sur le icône d’un cercle avec une croix verte au milieu. Nous allons maintenant voir comment il existe plusieurs options, bien que nous nous intéressons à quatre : brouiller les messages récents, brouiller les noms de contacts, brouiller les photos de contacts ou brouiller les messages de discussion.

En ce moment, nous devons être nous-mêmes ce que nous choisissons laquelle de ces options nous allons utiliser et même si nous voulons choisir les quatre en même temps. Comme vous pouvez le voir sur la photo précédente, nous avons marqué toutes les options de flou et tout était vraiment caché.

On ne reverra tout caché qu’une fois désactivons les options de l’extension ou dans le moment où nous survolons.

C’est un très bon moyen de se cacher des intrus qui veulent savoir de qui et de quoi on parle. De plus, il est très facile à installer et à exécuter, ce qui en fait une extension valable pour tous les types d’utilisateurs.

Désormais, notre vie privée sera plus sûre grâce à cette extension à installer dans Google Chrome et qui fonctionne avec WhatsApp Web.