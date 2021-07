Comment éviter les troubles digestifs typiques de l’été ?

in

20/07/2021 à 17h00 CEST

Au l’été beaucoup changent leurs habitudes et, ce qui change aussi en conséquence, c’est la Santé digestif.

Vacances, voyages, repas au restaurant, pique-niques sur la plage et, en général, de nombreux excès qui ne se produisent pas à d’autres moments de l’année, ils font des ravages.

De plus, pendant les mois d’été, la température et l’humidité augmentent, ce qui les motive à cultiver germes et toxines dans les aliments.

Par conséquent, vous devez précautions extrêmes lors de la cuisson et de la conservation des aliments si nous voulons éviter d’être attaqués par l’une de ces bactéries indésirables.

Intoxication, gaz ou frénésie : évitez-les pendant les vacances

le intoxication alimentaire causés par des agents pathogènes (bactéries, virus & mldr;) sont les problèmes intestinaux les plus courants, mais ils ne sont pas les seuls.

le constipation, Les gourmandise par des repas excessifs, des gaz vague acidité Les problèmes d’estomac peuvent également affecter la santé digestive.

En ce sens, les intoxications alimentaires sont des maladies qui sont produites par l’ingestion d’un aliments contaminés.

La plupart sont maladies bénignes qui guérissent après quelques jours, avec du repos et en buvant beaucoup de liquides.

Il y a beaucoup de germes qui les causent, principalement bactéries. Ce sont eux qui contaminent le plus souvent les aliments durant l’été.

Met en évidence le salmonelle, ces agents pathogènes peuvent contaminer les aliments d’origine animale tels que les œufs, la mayonnaise, la volaille ou le lait.

La salmonellose produit fièvre soudaine, nausées, douleurs abdominales, diarrhée et parfois vomissements. La maladie dure de 2 à 7 jours.

Aussi en été le campylobactériose, qui contamine la viande de l’animal alors qu’il est encore vivant. Les aliments dans lesquels il pousse sont : le poulet, le bœuf et le porc.

Ses symptômes les plus fréquents sont diarrhée, douleurs abdominales, fièvre, maux de tête, nausées et vomissements. Ils apparaissent 1 à 10 jours après l’ingestion de la bactérie et durent 3 à 6 jours.

Vous ne pouvez pas manquer le redoutable anisakis, parasite présent chez les poissons et les céphalopodes (calamars, poulpes ou seiches par exemple).

En été, les destinations balnéaires sont les plus populaires et la consommation de ces aliments augmente, vous devez donc précautions extrêmes.

Ce parasite peut provoquer l’anisakiase, qui affecte le système digestif et provoque des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales quelques heures après avoir mangé.

Mais, comme nous l’avons noté, ce ne sont pas seulement ces bactéries qui attaquent la santé digestive. Les grandes fêtes, par exemple, sont un cocktail parfait pour des gaz.

Une augmentation des gaz dans l’estomac est généralement due à l’ingestion d’une grande quantité d’air. Cela peut arriver si on mange très vite, sans bien mastiquer, ou si nous parlons pendant que nous mangeons.

De même, cela peut provoquer brûlures d’estomac, une sensation de brûlure qui apparaît dans la poitrine ou la gorge.

Conseils pour lutter contre ces problèmes digestifs

Pendant les mois chauds, le maintien d’une bonne santé digestive dépend fortement de la la prévention.

Bien que nous soyons presque experts en la matière, il ne faut pas oublier qu’il faut bien se laver les mains après être allé aux toilettes, s’être mouché, sorti les poubelles, touché un animal ou changé des couches.

Les empoisonnements surviennent lorsque micro-organismes ils atteignent la nourriture, souvent à partir des matières fécales.

Si nous allons aux toilettes et ne nous lavons pas bien les mains, nous pouvons transmettre ces micro-organismes à une autre personne en les touchant ou en les laissant dans les toilettes. aliments que nous cuisinons.

Si, par contre, ils vont être consommés nourriture crue (par exemple, un fruit) est très important bien les laver avant que.

De même, il faut ustensiles propres ustensiles de cuisine qui ont été en contact avec des aliments crus.

La meilleure façon d’éliminer complètement les agents pathogènes est cuire correctement les aliments.

Assurez-vous que la viande et le poisson sont bien cuits et que le des œufs ont le bourgeon totalement fromage blanc.

Pour éviter le anisakisConcrètement, le poisson doit être correctement cuit pendant au moins 2 minutes à plus de 60ºC.

En plus de cela, il faut conserver aliments en bon état, beaucoup d’entre eux nécessitent d’être réfrigéré ou congelé.

En été, il est très important de vérifier la température du frigo et garde le en dessous de 4,4 degrés.

le congélateur, pour conserver la plupart des aliments, mieux c’est en dessous de -18 degrés.

Oui la chaine du froid est rompue (si un produit réfrigéré a été laissé hors du réfrigérateur), nous courons le risque d’intoxication. Dans ce cas, il vaut mieux Jetez-le directement.

Les intoxications peuvent également être dues à contamination de l’eau. Il est préférable de toujours boire de l’eau en bouteille et d’éviter toute source naturelle si on n’est pas sûr qu’elle soit potable.

Un autre liquide qui peut jouer des tours est le lait. Si on n’est pas sûr qu’une laiterie soit pasteurisée, il vaut mieux ne pas la consommer.

En plus de rappeler qu’il faut continuer à manger sainement en vacances, maintenir une bonne hydratation et boire L’eau sans attendre d’avoir soif.

De plus, le de l’alcool. Ce liquide augmente la déshydratation, un facteur qui motive la constipation.

Enfin, pour éviter aérophagie (avaler trop d’air), ne pas parler vite ou crier pendant le repas.

après un nourriture copieuse ou manger n’importe quel aliment qui nous fait générer des gaz, il est utile de prendre des infusions de fenouil, de camomille ou de menthe.