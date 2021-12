Comment éviter que le masque ne se mouille et pouvoir mieux respirer en hiver avec | Vie

Le masque est devenu un élément de plus dans notre quotidien et l’arrivée du froid le rend humide à l’intérieur, générant beaucoup d’inconfort. Nous vous expliquerons comment résoudre ce problème et pourquoi il se produit.

L’air que nous respirons par la bouche est chaud (environ 35ºC) et humide (95%). Celui-ci, avec les basses températures de l’hiver, passe très rapidement de l’état gazeux à l’état liquide et devient la forme de brume (la fameuse fumée qui sort de notre bouche).

Cependant, la présence du masque couvrant constamment notre bouche rend l’air que nous expulsons se condense à l’intérieur, l’humidifiant en plus grande proportion qu’en été.

« En plus de voir sa capacité filtrante diminuée, un masque humide peut augmenter l’humidité relative dans l’espace entre le visage et le protecteur et entraîner l’apparition d’affections dermatologiques, telles que l’eczéma, l’acné ou la folliculite », prévient Pedro Ojeda, membre de la Société espagnole d’allergologie et d’immunologie (SEAIC).

Et c’est ça, le matériau avec lequel les masques sont conçus modifie leurs propriétés et son pouvoir filtrant lorsqu’il est affecté par l’humidité, que ce soit du fait de la condensation de notre haleine ou s’il est mouillé par la pluie. Comme l’a confirmé le SEAIC, ils recommandent d’apporter un ou deux de rechange pendant les mois d’hiver.

Le seul moyen d’éviter cette condensation interne est garder la température de la face externe du masque moins froide. On peut y parvenir, par exemple, avec un foulard ou une culotte qui nous couvre complètement, en plus du cou, de la bouche.

Cependant, l’isolation générée par le masque ainsi que l’élément que nous utilisons pour le protéger du froid peut causer des problèmes respiratoiresr (plus il est épais, plus il y a d’isolation et plus la respirabilité est mauvaise), donc le changer plus fréquemment est plus facile, et bien que ce soit vraiment une dépense, si on la compare au coût de la contagion, c’est vraiment rentable.