Comment éviter une catastrophe climatique: Net-zéro nécessitera un effort sérieux, maintenant!

Le livre « Comment éviter une catastrophe climatique » de Bill Gates devrait être une lecture obligatoire pour toute personne intéressée par:

—La «vue d’ensemble» des émissions de gaz à effet de serre (GES) (d’où proviennent les 51 milliards de tonnes de GES),

—Quelles sont les sous-composantes des domaines clés (énergie, transports, matériaux et agriculture) qui contribuent au changement,

—Quelles sont les innovations en cours ou nécessaires au cours des prochaines années / décennies pour la transition vers le zéro net (et les domaines associés qui pourraient être intéressants pour les investissements), et

—Comment les trois piliers – le gouvernement, les entreprises (marchés, technologie, innovations) et la société (vous et moi en tant que consommateurs et électeurs) – peuvent avancer pour trouver la solution.

Comme son nom l’indique clairement, le fait qu’une catastrophe climatique nous attend est une prémisse que le livre prend pour acquise. Ce livre ne traite pas de la science du réchauffement climatique. Cela va de soi comme le montrent les deux graphiques à pente ascendante de la page 29: les émissions de carbone augmentent depuis les années 1850, tout comme les températures moyennes mondiales. Les divers phénomènes météorologiques extrêmes associés à l’augmentation de la température se succèdent donc naturellement. Le livre considère également que ce changement va faire des ravages dans les couches les plus pauvres de la société et les zones côtières du monde – ceci est décrit avec des exemples frappants. Pour ceux qui s’intéressent aux aspects ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de l’investissement, ces exemples servent à relier E avec S et G: Comment les changements environnementaux affectent la durabilité des sociétés et des entreprises et quelles réponses de gouvernance / politiques peuvent être nécessaires.

Le livre aborde directement la question clé de savoir pourquoi nous, en tant que société, consommateurs et décideurs, ne sommes pas passés au vert alors qu’être vert est si évidemment mieux à long terme que de ne pas l’être: c’est cher. Dans la plupart des innovations et des nouvelles technologies, une prime verte (GP) est calculée qui montre combien le prix au consommateur final de ce bien ou service augmentera s’il passait de la technologie actuelle à la technologie verte: ce GP va de 10% à> 200%. Il existe deux façons de réduire la GP: (a) réduire le coût de l’innovation pour le consommateur final, ou (b) augmenter le coût du produit / service (carbone) actuel via une conception de marché appropriée, ou des taxes et des prélèvements. L’utilisation de normes plus récentes et plus propres pour faire avancer les choses est également une recommandation clé.

S’il y a du techno-optimisme (auquel l’auteur lui-même dit qu’il est naturellement enclin), le livre est enraciné dans un sens du réalisme. Il n’y a pas de changement du jour au lendemain pour les véhicules électriques (VE) ou le remplacement des anciens appareils de chauffage au gaz qui sont cuits sur le chemin du zéro net. La réalité d’avoir de longues lignes de transmission à partir de zones de fort ensoleillement et de vent et les conflits d’emprise associés ne sont pas ignorés. Net zéro ne signifie pas du tout aucune émission de carbone – cela signifie qu’une partie du carbone continuera d’être émise même si les technologies de captage devront également intervenir. Étant donné que les changements auront un impact différent sur différents pays, leurs populations et leurs économies, il sera essentiel de parvenir à un consensus mondial. Tout cela sert également à souligner le fait que le changement doit commencer «maintenant».

L’exhortation que l’auteur a aux gouvernements et aux entreprises d’investir dans le vert n’est pas seulement morale. Il est profondément convaincu qu’étant donné qu’être vert sera important, les investissements dans la recherche et la commercialisation ouvriront de nouveaux marchés et seront donc une nouvelle source de richesse.

Un aspect que le livre n’aborde pas spécifiquement – et c’est un livre écrit spécifiquement pour les investisseurs – est qu’il n’est pas évident que le rendement du capital employé sur ces nouvelles technologies vaudra le risque d’investissement. De nombreuses nouvelles technologies sont tout simplement trop naissantes et exploratoires et peuvent donc ne pas fonctionner (l’auteur donne de nombreux exemples d’idées qui n’ont pas fonctionné), de nombreuses technologies peuvent ne pas être en mesure de percer le marché (voir GP ci-dessus), ou simplement la transition devra de nouvelles normes ou de nouveaux compromis (que la société peut ou non approuver). Ces décisions d’investissement ne seront pas pour les timides.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un livre important, en particulier venant de l’auteur – cela maintiendra le sujet au centre de tous les documents relatifs à l’élaboration des politiques dans les forums mondiaux. Cette tendance est un démon; faites-en votre ami!

Post script: Fait amusant de la page 25: «À l’époque des dinosaures, lorsque la température moyenne était peut-être 4 degrés Celsius plus élevée qu’aujourd’hui, il y avait des crocodiles vivant au-dessus du cercle polaire arctique.» Rappelez-vous toujours que la Terre et ses divers écosystèmes vivants survivront probablement aux températures plus élevées (ou plus basses, comme à l’ère glaciaire) – c’est l’espèce humaine qui peut faire face à des défis et par conséquent, toute cette poussée anthropocentrique pour le changement continuera à rester très forte dans nos vies!

L’auteur travaille pour le Fonds national d’investissement et d’infrastructure. Les opinions sont personnelles

