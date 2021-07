Comment éviter une infection à la salmonelle

01/07/2021 à 8h20 CEST

Jusqu’au début de la pandémie de coronavirus le mot zoonose était inconnu de beaucoup. Maintenant, nous savons très bien de quoi nous parlons lorsque nous nous référons à ces maladies infectieuses qui passent des animaux aux humains, comme elle-même SRAS-CoV-2, ou d’autres beaucoup plus courants comme salmonellose.

La salmonellose Il s’agit d’une infection d’origine alimentaire causée par la bactérie salmonelle, un micro-organisme qui vit dans les intestins des animaux et des humains et qui est expulsé par les selles. Selon la Organisation mondiale de la SANTE, Les oiseaux et les reptiles sont les principaux porteurs de ce type de bactéries.

Et comme la chaleur favorise la prolifération des bactéries, ce sont les mois d’été où apparaissent un plus grand nombre de cas de salmonellose.

Le processus d’infection est déclenché lorsque nous consommons des aliments contaminés par la bactérie, qui dépassent la pH de nos sucs gastriques. Celles-ci micro-organismes ils parviennent à atteindre l’intestin et s’y reproduisent très rapidement.

Symptômes et traitement de la salmonellose

Une fois que la salmonelle commence à se reproduire dans nos intestins, les symptômes commenceront à apparaître entre 6 et 72 heures après avoir mangé la nourriture infectée.

A partir de ce moment le Fondation espagnole du système digestif (FEAD) explique que nous pouvons souffrir :

Nausées ou vomissements Fièvre, qui peut durer 2 à 3 jours Diarrhée pendant 4 à 10 jours Dans certains cas, les selles peuvent avoir un aspect sanglant. Douleurs abdominales.

En général c’est une infection bénigne et les symptômes disparaîtront en une semaine au plus.

Mais les spécialistes de la digestion préviennent que parfois l’infection peut se compliquer. Ainsi, si les symptômes ne s’atténuent pas en une semaine environ ou si la douleur est intense, le patient ne peut ni manger ni boire, la fièvre dépasse 38 °C ou du sang apparaît dans les vomissures ou les selles, il est nécessaire de consulter un spécialiste pour évaluer Qu’est-ce qui se passe.

Pendant la période de infection le traitement le plus approprié sera déterminé par le médecin, mais à partir du FEAD donner quelques recommandations générales pour passer au mieux une salmonellose :

Buvez beaucoup de liquides pour lutter contre les effets de la déshydratation causée par la diarrhée et les vomissements. Ceci est particulièrement important pendant la saison estivale, lorsque la chaleur contribue à la déshydratation. Mangez en petite quantité et, bien sûr, sans aliments gras. Reposez-vous pour que notre corps récupère petit à petit.

Dans les cas les plus graves, le professionnel de la santé peut déterminer la nécessité de traiter le patient avec des antibiotiques.

Quelques conseils pour prévenir la salmonellose

Quand on s’enivre salmonelle la chose la plus normale est que quelque chose a échoué dans la manipulation, la conservation ou l’hygiène alimentaire.

Nous devons donc maximiser ces aspects dans notre cuisine et dans le foyer, surtout pendant les mois d’été.

Certaines des recommandations des experts du système digestif sont :

Hygiène extrême des mains. Surtout après être allé aux toilettes, sorti les poubelles, changé des couches ou si nous touchons des animaux, soyez très prudent avec la nourriture que nous mangeons cet été. Il est essentiel de bien laver les fruits et légumes avant de les manger, surtout si on le fait crus.Cuisez bien la viande et le poisson, de cette façon nous éliminerons les bactéries.Quant à la consommation d’œufs, l’un des aliments qui cause le plus salmonellose, il faut les cuire jusqu’à ce que le jaune soit caillé.

De plus, il est recommandé que tous les aliments préparés avec cet ingrédient soient consommés immédiatement après la préparation ou dans les 24 heures. Et gardez-les toujours bien réfrigérés.

De plus, il existe des produits tels que chevreuil qui permettent de faire de nombreux plats pas besoin d’utiliser d’oeuf.

Bien que ces dernières années, la consommation de lait non pasteurisé et de produits laitiers soit devenue à la mode, ils ne doivent pas être consommés. La pasteurisation permet d’éliminer un grand nombre de micro-organismes contenus dans le lait cru, dont les salmonelles.Maintenir la température du réfrigérateur en dessous de 4,4°C et celle du congélateur en dessous de -18°C.Insister sur l’hygiène des couteaux et autres ustensiles de cuisine après contact avec des aliments crus.Restez chez vous en cas de salmonellose .