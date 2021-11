Comment exécuter d’anciens programmes sous Windows 10 et Windows 11 | La technologie

Parfois, il arrive que nous ayons un programme que nous aimons, mais le développeur le laisse en plan et ne poursuit pas son développement. Cela signifie que dans les versions suivantes de Windows, il se peut qu’il ne fonctionne plus correctement, car il n’est plus destiné à ce logiciel. Voyons comment rendre ces programmes compatibles avec Windows 10 et Windows 11.

Il se peut qu’il existe un programme qui nous est presque indispensable, mais malheureusement il n’a pas été soutenu depuis des années. Plus le temps passe, moins il sera compatible avec les nouveaux systèmes, arrivant à un moment où il ne fonctionne plus comme avant.

Cela se produit avec certaines applications qui étaient très bonnes dans Windows XP, mais à l’heure actuelle, avec Windows 11, elles sont devenues excessivement vieilles, bien qu’elles conservent un potentiel extraordinaire.

Il existe plusieurs façons d’exécuter d’anciens programmes sous Windows 10 et 11, nous pouvons donc utiliser ce logiciel que nous aimons tant, même s’il n’est pas mis à jour.

Programmes plus anciens compatibles avec Windows 10 et 11

Si nous voulons faire fonctionner un ancien programme sous Windows 10 et 11 de manière normale, la première chose que nous devrons faire est de localiser le fichier EXE dudit programme, c’est-à-dire celui qui nous permet d’exécuter le logiciel.

Une fois que nous savons où il se trouve, il est temps d’effectuer les étapes suivantes :

Faites un clic droit sur le fichier EXE et choisissez Propriétés. Si vous utilisez Windows 11, vous devez d’abord cliquer sur Afficher plus d’options et puis tu verras Propriétés. Maintenant, nous devons aller à l’onglet Compatibilité et à l’intérieur, activez l’onglet Exécutez ce programme en mode de compatibilité pour. Nous verrons comment un menu déroulant est activé en bas. Là, nous devons sélectionner la version de Windows pour laquelle ce programme a été développé. S’il est assez ancien, il vaut mieux opter pour Windows XP Service Pack 3. Une fois sélectionné il faut cliquer sur Appliquer.

Comme d’habitude, nous allons tester le programme et voir si nous avons un quelconque problème. Habituellement, il n’y a pas de problèmes et tout fonctionne bien en suivant simplement ces étapes.

Si, par contre, nous continuons à rencontrer des erreurs, nous devrons procéder comme suit :

On revient au même fichier exe exécutable du programme et sélectionnez-le en appuyant sur le bouton droit de la souris pour entrer à nouveau Propriétés. Revenons maintenant à l’onglet Compatibilité et nous le laissons tel que nous l’avons mis auparavant, c’est-à-dire avec son onglet pour être compatible avec une autre ancienne version de Windows. À ce moment, nous marquons l’onglet Exécutez ce programme en tant qu’administrateur, nous donnons à Appliquer, alors Accepter pour ensuite tester à nouveau le programme. Si cela ne fonctionne toujours pas, nous devrions changer de système d’exploitation, en mettant Windows 7 ou même un plus ancien comme Windows 98 ou 95. Deux autres options que nous pouvons vérifier pour les faire fonctionner sont Exécuter en mode réduit et Fonctionne à une résolution d’écran de 640 x 480. Si même après toutes ces options le problème n’est pas résolu, nous vous conseillons de cliquer sur l’option qui apparaît en haut où il est indiqué Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes de compatibilité.

Ensuite, entre les deux options qu’ils nous accordent, il faut choisir Essayez les paramètres recommandés. Maintenant, ce sera Windows qui détectera quelle est la configuration appropriée pour ce logiciel et c’est ainsi qu’il fonctionnera.

Désactiver la signature du pilote

Si le problème de ne pas pouvoir exécuter le programme que nous voulons dans Windows 10 ou 11 est lié au pilote, la meilleure option est de désactiver l’application de la signature dudit pilote.

Une fois cela fait, il sera temps de réinstaller le programme et nous verrons qu’il ne pose aucun problème.

Pour pouvoir le désactiver, vous devez effectuer ces étapes :

Clique sur le Le menu Démarrer et nous allons au même Menu énergie, c’est-à-dire où nous entrons habituellement pour éteindre l’ordinateur. Une fois là, nous appuyons et maintenons le Touche Majuscule pendant que nous cliquons sur le Redémarrage. À ce moment, l’ordinateur entre dans un écran bleu où nous devons cliquer sur Solution de problèmes. Ensuite, nous devons cliquer sur Options avancées. C’est le moment où il faut cliquer sur Paramètres de démarrage et puis dans Redémarrage. L’ordinateur redémarrera pendant quelques secondes et quand il reviendra, nous serons dans un écran avec plusieurs options. Nous devons choisir le numéro 7 Qu’est que c’est Désactiver l’utilisation obligatoire des pilotes signés ou appuyez directement sur le Touche F7. À ce moment-là, l’ordinateur démarrera sous Windows 10 ou 11 sans avoir à disposer d’une signature de pilote pour installer des applications. Maintenant, si nous suivons la méthode que nous avons vue ci-dessus, nous pourrons sûrement installer le logiciel qui nous intéresse tant.

Machine virtuelle

Si tout ce que nous avons fait jusqu’à présent n’a pas porté ses fruits, mieux vaut opter pour une machine virtuelle.

Pour cela, il faudra disposer de l’image ISO du système d’exploitation dans lequel l’application a bien fonctionné, ainsi qu’un programme de style VMware ou VirtualBox.

Le fonctionnement est vraiment très simple et cela ne posera aucun problème du moins de compatibilité avec ledit programme.

Nous téléchargeons le programme que nous voulons, par exemple VMware, qui est gratuit, bien qu’il existe une version Pro pour laquelle vous devrez payer de l’argent. Nous installons le programme et sélectionnez le Système d’exploitation Windows, nous ajoutons l’ISO et nous attribuons d’autres paramètres comme la RAM, le processeur, etc. et ainsi de suite jusqu’à ce que vous ayez fini de le configurer. Le suivant est exécuter VMware et voilà. À l’intérieur de cette machine virtuelle, nous pouvons avoir ce programme que nous aimons tant et qui est devenu vieux et bien d’autres, car c’est comme avoir le système d’exploitation que nous avions il y a des années.

Ce sont les meilleurs moyens d’obtenir des programmes plus anciens, qui sont restés sans développement, mais que nous utilisons beaucoup parce que nous les aimons, nous pouvons les exécuter même si nous installons Windows 11 comme système d’exploitation.

Il existe plusieurs façons de tester et avec certaines d’entre elles, vous obtiendrez sûrement le programme qui fonctionnera pour vous. Dites-nous quelle a été la configuration parfaite pour ce programme que vous aimez tant sur nos réseaux sociaux.