Comment exécuter des applications Intel sur un Mac M1

Au cours de cette période de transition, certains des Mac actuels d’Apple continuent d’utiliser une architecture basée sur Intel (x86-64), tandis que les modèles plus récents sont dotés d’une architecture ARM basée sur le silicium d’Apple. En conséquence, certains utilisateurs trouveront probablement différentes versions d’applications, y compris les applications Intel.

Bien que l’on pousse les développeurs à créer des versions logicielles qui prennent en charge les deux types d’architecture, il existe des cas où la version basée sur Intel est celle qui convient le mieux à une machine au silicium Apple. C’est possible comme vous le verrez ci-dessous sur les machines Apple actuelles au silicium : MacBook Pro 14 et 16 pouces (2021), iMac 24 pouces (2021), Mac mini (2021), MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020), et le meilleur Mac : le MacBook Air (M1, 2020).

Les différents types de versions d’applications

Jusqu’à récemment, les développeurs Mac n’avaient à se soucier que de la création d’applications basées sur Intel. Cependant, cela a commencé à changer lorsque les premiers Mac en silicium d’Apple sont arrivés. Pour que les applications basées sur Intel s’exécutent sur ces ordinateurs, Apple a introduit Rosetta 2.

Les développeurs ont désormais trois choix lorsqu’il s’agit de créer des applications pour Mac. Ils peuvent continuer à produire uniquement des applications basées sur Intel, passer et créer des versions « Universal 2 », ou proposer uniquement des versions sur silicium d’Apple. Le premier signifie que les utilisateurs de silicium d’Apple devront utiliser le logiciel d’émulation Rosetta pour convertir les titres basés sur Intel. Dans le même temps, l’option du milieu crée des versions logicielles basées sur le silicium Intel et Apple. Sur les Macs silicium d’Apple, les versions ARM s’exécuteront automatiquement. La dernière option, créer uniquement des applications Apple à base de silicone, est irréalisable car il y a plus d’utilisateurs de Mac à processeur Intel – et les développeurs ne voudraient pas exclure ces utilisateurs.

Quelles versions vos applications utilisent-elles ?

Vous pouvez découvrir quelles applications d’architecture utilisent des applications Apple à base de silicium en suivant ces instructions simples :

Clique le Pomme icône en haut à gauche de la barre de menu. Choisir À propos de ce Mac pour le menu déroulant.

Sélectionner Rapport système…

Source : iMore Click Applications sous la sélection du logiciel sur le côté gauche du rapport système.

Passez en revue la liste des applications en haut à droite, en notant les différents types d’applications dans la colonne Type : Apple silicon, Universal, Intel, iOS ou autre.

Source : iMore

Et si vous avez besoin d’utiliser la version Intel ?

Dans la plupart des cas, il est préférable d’exécuter des applications universelles sur des machines au silicium Apple, car les versions basées sur Intel doivent s’appuyer sur Rosetta 2. Les applications conçues pour s’exécuter de manière native avec les puces au silicium Apple offrent un meilleur processus dans l’ensemble. Pour cette raison, les applications avec une version universelle installée exécuteront cette version sur les Mac Apple silicon par défaut.

Cependant, dans de rares cas, vous pourriez avoir besoin de la version Intel d’une application. Par exemple, la version Intel a peut-être une fonctionnalité qui n’est actuellement pas proposée sur l’autre version, ou il existe des limitations logicielles ou matérielles tierces que vous ne pouvez éviter qu’en optant pour la version x86-64.

Pour ouvrir la version Intel d’une application sur Mac avec ARM :

Trouvez l’application dans le Applications dossier. Faites un clic droit sur le application.

Choisir Obtenir des informations dans le menu déroulant.

Source : iMore

Cliquez sur la case à côté de Ouvrir avec Rosetta.

Source : iMore

La version Intel de l’application s’exécutera par défaut à partir de maintenant. Décochez la case à côté de Ouvrir avec Rosetta d’utiliser à nouveau la version universelle.

La fin est proche

Apple prendra en charge les Mac à processeur Intel pendant de nombreuses années à venir. Pour cette raison, les développeurs continueront à produire des applications Mac qui s’exécutent à la fois sur des machines au silicium Intel et Apple. Cependant, de plus en plus, l’attention commencera à se concentrer sur le développement du silicium d’Apple à mesure que l’empreinte des machines à processeur Intel diminue.