Comment expliquer le danger «intelligent»! Les candidats se comportent plus déséquilibrés que Qanon – RedState ⋆ .

Ces anciens Jeopardy! les gagnants agissent comme les prétendus «perdants» du complot ridiculisés dans la presse.

Que devons-nous faire quand un groupe de gens autrement intelligents se réunissent et manifestent un fanatisme dévoué aux vrais croyants en tant que groupe? À la fin du mois d’avril, des informations ont circulé selon lesquelles un homme du nom de Kelly Donohue était un suprémaciste blanc flagrant. Sa révélation a eu lieu lorsque, en tant que participant au jeu télévisé Jeopardy !, il a lancé un signal de la main blanche devant les caméras. Alors que la tempête des réseaux sociaux montait, un groupe d’anciens concurrents de l’émission, rassemblés comme ils l’étaient dans un groupe privé FaceBook, a décidé de prendre des mesures en réponse à cet affront.

Ils ont rédigé une lettre ouverte de plainte à ce sujet, signée par près de 600 des membres. Ils ont condamné le signal de haine et ont critiqué la production pour ne pas avoir supprimé l’icône de haine clignotée. Ils ont également appelé Donohue à la tâche pour avoir invoqué un terme offensant pour un groupe de personnes, dans sa réponse à l’une des questions. [Trigger warning: Skip to the next paragraph to avoid any possible offense.] Le joueur a prononcé le terme intolérant «Gypsy» tout en fournissant sa réponse. Comme l’indiquait la lettre, «Oui, il peut s’agir d’une réponse innocente ou ignorante, et oui, elle était techniquement correcte.» Voici l’humour; ils sont en colère contre lui pour avoir répondu avec précision à la question.

Quant au geste de la main, il a maintenant été exposé comme une hystérie rampante. En bref, pour ceux qui ne sont pas familiers, voici ce qui a les cerveaux dans une fusion de rosée.

La JEOPARDIE! évolution: Nuit # 2 – Champion en titre

Nuit # 3 – L’homme sur une séquence de victoires

Nuit # 4 – Un suprémaciste blanc raciste invétéré avec de la haine dans son cœur pic.twitter.com/h9ftDQUp1r – Brad Slager – Toper social et antagoniste des médias (@MartiniShark) 18 mai 2021

Maintenant, non seulement nous voyons des gens sombrer dans l’indignation au clavier à cause de cette accusation perpétuellement stupide, mais Donohue ne jouait même pas au jeu de l’apparence. C’était la quatrième apparition du gagnant dans l’émission, et il indiquait qu’il avait gagné trois fois auparavant. La preuve de ce qui devrait être calmant est visible dans ses apparitions antérieures où il avait également indiqué numériquement ses victoires précédentes.

Une fois que les accusations et les explications ont volé, il y avait un schéma. Donohue s’est tourné vers les réseaux sociaux pour expliquer inutilement son cas. Insatisfait, le groupe des «gagnants» s’est plaint amèrement, avec cette dose d’illogique: «Indépendamment de son intention déclarée, le geste est un sifflet de chien raciste.» C’est la première révélation qu’il s’agit d’un rassemblement d’esprits supérieurs irréfléchis. Le terme sifflet de chien raciste implique un message secret conçu pour délivrer un message codé. Si M. Donohue n’avait aucune intention, aucun sifflet de chien ne peut être utilisé. Mais ce groupe de manivelles cérébrales était loin d’être terminé. Ils s’étaient convaincus que c’était une cause sérieuse pour leur entreprise.

Ce qu’ils ne semblent pas comprendre, c’est qu’ils sont descendus dans les profondeurs de la théorie du complot dans la pensée marécageuse.

Au fil des ans, le réseau faiblement tissé d’adhérents à Qanon a été un outil utile dans les médias. D’une part, le rassemblement est utilisé comme une insulte sténographique de la base républicaine (notez la prévalence du “ GQP ” sur les médias sociaux), et d’autre part, il devient une excuse de repli lorsque les choses ne se passent pas comme prévu politiquement. Les gens retweetent-ils des informations sur Hunter Biden que la presse n’aime pas couvrir? «Q» leur a dit de le faire. Beaucoup plus d’électeurs minoritaires ont soutenu Donald Trump lors de l’élection que prévu? Ils ont été la proie des complots de Qanon à la radio.

Ce qui a été remarquable, c’est que ceux qui semblent les plus captivés par les messages de Qanon sont ceux de gauche, en particulier dans la presse. La gauche adore contester la déficience mentale de ceux qui adhèrent aux Q-spiraties, mais que faire alors de ces soi-disant Jeopardy intelligents! des joueurs qui non seulement ont été dupés par un geste de la main inoffensif, mais qui sont particulièrement rigides dans leur refus d’accepter une explication extérieure à ce geste?

Non seulement les producteurs de l’émission ont expliqué l’épisode, mais l’accusation a également été démystifiée sur le site de vérification des faits Snopes, où elle a été hardiment déclarée FAUX. Mais le groupe à l’origine de la lettre en a envoyé une autre, celle-ci à l’AntiDefamation League, leur demandant de se prononcer officiellement sur la question. Récemment, ils viennent de recevoir des nouvelles et l’ADL leur a donné une réponse directe.

«Nous avons revu la bande et on dirait qu’il tient simplement trois doigts quand ils disent qu’il est triple champion. Nous n’interprétons pas son signe de la main comme étant indicatif d’une quelconque idéologie. Cependant, nous vous sommes reconnaissants d’avoir fait part de votre inquiétude et n’hésitez pas à nous contacter à l’avenir en cas de besoin. »

Ce n’est pas seulement une réfutation directe, mais ce n’est pas une mince affaire. Cela vient de l’ADL, un groupe qui aime accuser l’antisémitisme à la moindre provocation. Récemment, ils ont été irrités par une blague racontée sur Saturday Night Live, par exemple. Donc, pour eux de dire: «Non, vous ne l’avez pas», c’est significatif. Le danger! Les gagnants sont plutôt devenus presque plus catégoriques quant à leur charge en conséquence.

Un signataire de cette lettre déclare, en réponse à la décision de l’ADL: «Quelqu’un d’autre se sent-il à bout de souffle? Nous l’avons vu. Nous savons que nous l’avons fait. Mais beaucoup de gens (y compris le maudit ADL) nous disent que nous ne l’avons pas fait. C’est un éclairage à gaz classique. » Eh bien, c’est certainement un exemple classique de quelque chose, pour être sûr. Ils ont fait le manifeste ici, sans tenir compte des preuves croissantes qu’aucun crime n’a eu lieu. Ces gens ont recours au plus grandiose des complots – tout le monde y participe!

Leur zèle a maintenant grandi à un point tel que non seulement Kelly Donohue est raciste (ou peut-être qu’il n’est pas, comme le dit un membre, mais qu’il a quand même livré un message involontaire) mais maintenant aussi, aussi, sont les producteurs pour ne pas éliminer cette imagerie. , les vérificateurs de faits qui soutiennent l’excuse, et maintenant même le groupe de protection juif l’ADL.

Le fait que des individus clairement intelligents aient chuté à ces profondeurs de fièvre mentale montre que ceux qui sont enclins à la mentalité de conspiration ne sont pas relégués dans la foule à faible QI. Ici, vous avez des penseurs savants et courtois qui refusent de se laisser influencer par les preuves et l’opinion des experts. Comment se fait-il que ce soient des Jeopardy intelligents! Des gagnants qui agissent comme des fanatiques qui respirent la bouche? Pour cela, je n’ai pas de réponse sous forme de question.