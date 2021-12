Comment expliquer les TVN à vos grands-parents en cette période des fêtes

Dans les prochains jours, de nombreuses familles se réuniront pour célébrer les vacances. Pour les jeunes, les réunions de famille peuvent souvent signifier répondre à des questions sur des sujets que leurs parents âgés voient dans l’actualité. Cela pourrait être quelque chose de politique ou de culture pop. Cela pourrait aussi être quelque chose dans la finance. Il y a de fortes chances que cette année, des crypto-monnaies et des jetons non fongibles apparaissent. Alors pendant que vous mangez du jambon et sirotez du champagne, comment expliquez-vous les TVN à vos grands-parents ?

Source : Shutterstock

Les NFT restent l’un des sujets les plus d’actualité de la saison… et pour cause. Le troisième trimestre de 2021 les a vus dépasser les 10,7 milliards de dollars de ventes. Un autre rapport a indiqué que les ventes de NFT pourraient dépasser les 17 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

À l’heure où beaucoup d’entre nous ont encore du mal à comprendre le monde en constante évolution de la crypto, une frénésie dans les NFT promet de générer des questions encore plus compliquées. Comme l’a dit la star de Shark Tank Kevin O’Leary à InvestorPlace, cependant, les investisseurs peuvent ne pas comprendre. À leur tour, ils manquent les bénéfices.

Si vos proches appartiennent à cette catégorie et se moquent des NFT à cause de la confusion, il est possible que vous puissiez toujours aider. InvestorPlace s’est entretenu avec plusieurs experts pour vous aider à expliquer les TVN à vos grands-parents. Voici ce qu’ils avaient à dire.

Le Guide des Fêtes : comment expliquer les NFT

Co-investisseurs Blockchain L’associé directeur Matthew Le Merle a déclaré à InvestorPlace que les NFT seraient mieux nommés « certificats de propriété numérique pour les actifs qui sont rares ». Comme cela ne sort pas tout à fait de la langue, cependant, un nouveau terme était nécessaire. Entrez le jeton non fongible.

Pour vos proches inconnus, il est donc important d’expliquer ce que cela signifie réellement.

Lyle Solomon, avocat principal à Groupe juridique Oak View, a décomposé la phrase dans la foulée. « Quand quelque chose est » non fongible « , cela signifie simplement qu’il est unique en son genre et ne peut pas être remplacé. » Salomon a comparé cela à la nature fongible d’un billet d’un dollar. En d’autres termes, n’importe quel billet d’un dollar peut être échangé contre un autre. Ce n’est pas le cas des NFT. Chacun est unique.

Alors qu’en est-il de la deuxième partie du jeton non fongible ? Solomon a expliqué qu' »un jeton est un certificat numérique détenu sur une blockchain, [which is] une base de données sécurisée et distribuée. Par conséquent, lorsque vous achetez un NFT, vous achetez essentiellement un reçu numérique inviolable. »

Tout cela revient à ce que disait Le Merle. Chaque NFT est unique en son genre, et chacun que vous possédez est accompagné d’un certificat de propriété numérique (sur la blockchain). Il est indéniable qu’il vous appartient.

Comparez les NFT à ce que savent vos proches

Une fois que vous maîtrisez les bases, il peut être utile de comparer les TVN à d’autres types d’actifs que vos proches connaissent probablement mieux. Salomon a aussi un exemple pour cela : l’art numérique. Votre NFT pourrait être utilisé comme fond d’écran pour votre smartphone (ou tablette) en plus de servir d’actif échangeable.

« Les NFT sont similaires à l’art numérique », a déclaré Solomon. « Vous recevez une représentation informatique plutôt que de recevoir la carte de Noël comme une œuvre d’art sur une toile. »

Et qu’est-ce qui rend les investisseurs fous des NFT ? Si vos grands-parents ont du mal à comprendre la frénésie autour d’un CryptoPunk ou d’un Bored Ape Yacht Club NFT, CMORQ Le PDG et fondateur Hossein Azari a déclaré qu’il pouvait être utile de leur rappeler d’autres objets de collection populaires.

« Les NFT sont comme des cartes de baseball, mais numériques », a déclaré Azari, évoquant des images de la tristement célèbre carte T206 Honus Wagner ou Bowman Mantle de 1951 pour Micky Mantle. « Vous pouvez les comparer à tout ce qui a une valeur de collection, sous forme numérique. Plus la carte est rare, plus le prix est élevé dans les collections très demandées.

Donc, si vos grands-parents ont du mal à comprendre comment l’artiste numérique Beeple a vendu un NFT pour près de 70 millions de dollars, pensez aux cartes de baseball qui se vendent à 6 millions de dollars chacune. Tout le monde ne considérera pas ces actifs comme valant des millions de dollars, mais certains acheteurs le font certainement.

Concentrez-vous sur l’appréciation de la valeur

OK, vous avez couvert les définitions de base et expliqué comment certains prix peuvent être si élevés. Mais pouvez-vous me rappeler (ou à vos grands-parents) pourquoi les investisseurs achètent en fait des NFT ?

Comme Marketing de pipeline Le PDG Jonathan Teplitsky a déclaré à InvestorPlace que ce n’est pas si différent d’investir dans des actions. De nombreux investisseurs achètent des actions avec l’intention de les conserver pendant plusieurs années, voire toute une vie. Certains transmettent même leurs actions à leurs enfants ou petits-enfants. Au fil du temps, on espère que les actions prendront de la valeur.

« De nombreuses personnes qui achètent des NFT achètent en fait une œuvre d’art dans l’espoir que l’art prendra de la valeur », a déclaré Teplitsky. « Au lieu de stocker votre preuve de propriété sur un morceau de papier sous votre lit, comme vous le faites pour un stock, vos droits de propriété sont stockés en ligne – il n’y a donc aucune chance que vous puissiez le perdre. »

Vous voulez en savoir plus ?

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour en savoir plus sur les TVN ou pour aider vos proches à les découvrir. O’Leary a parié sur un avenir décentralisé, soutenant les entreprises de l’espace NFT. L’ancien champion d’échecs Garry Kasparov a récemment publié une collection NFT permettant aux acheteurs d’investir dans son héritage. Des musiciens de Grimes à Shawn Mendes en passant par Kings of Leon ont tous sorti des NFT.

Et si 2021 a été une année record pour ces actifs numériques, de nombreux experts continuent de regarder vers l’avenir. C’est pourquoi les vacances sont le moment idéal pour aider vos proches à sortir de leur confusion. Tout le monde ne doit pas nécessairement investir dans les NFT, mais il est important de comprendre leur potentiel perturbateur.

Si vous cherchez à investir, Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace Financial News, affirme que « le moyen le plus sûr de sécuriser les bénéfices NFT est dans les devises sous-jacentes elles-mêmes ». En d’autres termes, achetez les crypto-monnaies qui créent les réseaux sur lesquels les NFT sont stockés, suivis et échangés. Il recommande Ethereum (CCC :ETH-USD), Decentraland (CCC :MANA-USD) et Solana (CCC :SOL-USD) en tant que cryptos NFT qui valent la peine d’être examinés de près.

Et si vous avez envie de plus d’informations sur les NFT, lisez le guide ultime d’InvestorPlace ici.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.