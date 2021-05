Comment exploiter le potentiel du secteur de la santé

L’ETF en tant que véhicule d’investissement est très rentable car les frais de gestion du fonds sont ici nettement inférieurs à ceux d’un fonds géré activement.

En ce qui concerne l’investissement, il existe une perception générale selon laquelle le secteur de la santé indien devrait bien performer au cours de la prochaine décennie. Dans cet article, je souhaite expliquer pourquoi on devrait investir dans le secteur de la santé et comment.

Pourquoi l’investissement dans le secteur de la santé semble attrayant

L’Inde et le monde dans son ensemble sont au milieu d’une pandémie qui ne montre aucun signe de recul de si tôt. Surtout, en Inde, la deuxième vague de coronavirus a été brutale. La vitesse à laquelle la pandémie a ravagé le pays a surpris et choqué tout un chacun. Maintenant, nous entendons des avertissements inquiétants sur une troisième vague probable. Tous ces développements ont mis en évidence l’importance et les insuffisances de l’infrastructure médicale actuelle dans le pays. En conséquence, il est très probable que le Centre et les gouvernements des États élaborent des plans pour réaliser d’énormes investissements dans le secteur de la santé, dans les temps à venir.

Même avant le déclenchement de la pandémie, les insuffisances des établissements de santé ont été mises en évidence dans l’Étude économique pour 2020-2021 qui mentionnait qu’un total de 1599870 vies avaient été perdues en raison de la mauvaise qualité des soins de santé dans le pays. Il ne faut pas oublier que la montée en puissance des infrastructures de santé n’est pas une tâche à court terme qui peut être achevée en quelques mois. Ces projets d’infrastructure de soins de santé prendront probablement des années avant de devenir pleinement opérationnels pour répondre aux besoins de santé des citoyens du comté.

Dans le même temps, la santé est un secteur qui doit constamment innover pour rester pertinent. Ces innovations vont du diagnostic, du processus de traitement aux méthodes de traitement des patients. En conséquence, il y a un besoin constant d’investissements dans les soins de santé. En outre, la mise en œuvre de programmes comme Ayushyaman Bharat Yojana devrait augmenter la demande non seulement pour les infrastructures hospitalières, mais aussi pour les services connexes tels que les diagnostics et les produits pharmaceutiques. Tout cela mis en place ouvrira d’énormes opportunités pour les entreprises engagées dans le domaine de la santé.

Le potentiel de ce secteur se reflète dans le fait que l’indice Nifty Healthcare a surperformé l’indice de référence Nifty 50 au cours de 6 des 10 années civiles précédentes. (Données au 31 mars 2021). En termes d’investissement, cette tendance indique clairement le potentiel de hausse que le secteur de la santé pourrait offrir.

Comment investir dans le secteur de la santé

Étant donné que l’infrastructure de santé comprend diverses activités liées à la prestation de services de santé, il existe un large éventail d’entreprises dans lesquelles on peut envisager d’investir. Compte tenu de la multitude d’options disponibles, il n’est pas facile pour un investisseur moyen d’identifier et d’investir dans des entreprises qui ont un potentiel pour mieux performer.

Afin de mesurer la performance de divers secteurs, les bourses – NSE et BSE – ont conçu divers indices. Afin de mesurer la performance du secteur des soins de santé, le NSE a Nifty Healthcare Index. L’indice Nifty Healthcare représente diverses sociétés engagées dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de diagnostics, d’équipements et d’outils médicaux et celles qui gèrent des hôpitaux. L’indice se compose de 20 sociétés de premier plan actives dans les quatre segments ci-dessus de la santé.

Étant donné qu’un investisseur de détail ne peut ni investir directement dans l’indice ni encombrer le portefeuille de toutes les sociétés constitutives de l’indice, les sociétés de fonds communs de placement offrent aujourd’hui des choix d’investissement passifs qui imitent divers indices. Afin de répondre aux besoins des investisseurs souhaitant investir dans le secteur de la santé, ICICI Prudential Mutual Fund a lancé une nouvelle offre de fonds de Nifty Healthcare Index Exchange Traded Exchange (ETF). Cet ETF offre à un investisseur la possibilité de s’exposer à toutes les 20 premières entreprises du secteur de manière simple et rapide.

Pourquoi investir via ETF

Les ETF sont des fonds passifs conçus pour imiter un indice. Les fonds actifs étant sous pression en termes de dépassement constant des indices de référence, les investisseurs investissent de plus en plus via des fonds passifs à moindre coût. À l’échelle mondiale, l’actif sous gestion des FNB est passé de 1 313 milliards de dollars en 2010 à 7 336 milliards de dollars en 2020, soit un TCAC de 18,77%.

L’ETF en tant que véhicule d’investissement est très rentable car les frais de gestion du fonds sont ici nettement inférieurs à ceux d’un fonds géré activement. L’autre avantage est que les ETF sont négociés sur les bourses en temps réel, capturant le courant sous-jacent dans un secteur à un moment donné pendant les heures de négociation. Cela offre à un investisseur avisé la possibilité de récolter des gains, en particulier les jours où le marché boursier est extrêmement volatil. Une telle opportunité n’est pas disponible lors d’un investissement par le biais de systèmes de fonds communs de placement. En effet, dans le cas des fonds communs de placement, toute transaction est effectuée à une seule valeur liquidative qui est arrivée à la fin de l’heure de négociation de la journée.

Fiscalité ETF

Étant donné que l’ICICI Prudential Healthcare ETF est un programme axé sur les actions, toute plus-value réalisée sur le transfert / la vente de ces ETF dans un délai d’un an sera imposée à 15% et sera éligible à une remise en vertu de l’article 87A dans le cas où le revenu imposable total d’un individu ne dépasse pas Rs 5 lakh. Les bénéfices réalisés sur la vente de ces parts d’ETF après 12 mois seront imposés au taux forfaitaire de 10% après exonération initiale de Rs 1 lakh. Cette exemption initiale (Rs 1 lakh) est disponible sur les bénéfices globaux réalisés sur toutes les actions cotées et les fonds communs de placement axés sur les actions comme cet ETF pris ensemble.

(L'auteur est un expert en fiscalité et en investissement

