Comment exploiter Shiba Inu sans dépenser un euro avec un vieux portable que vous n’utilisez plus | La technologie

Comme l’Ether ou le Bitcoin, la monnaie Shiba Inu peut être extraite avec un logiciel très simple qui tire le meilleur parti de notre ordinateur. Si vous avez un ordinateur portable inutilisé, vous pouvez gagner quelques euros sans trop d’effort.

Comme vous le savez bien, les mineurs agacent le monde des cartes graphiques depuis environ quatre ans.

En raison des possibilités offertes par les GPU (bien plus que de simplement jouer à des jeux vidéo), les mineurs ont découvert qu’avec les cartes les plus modernes, il était facile de gagner de l’argent en exploitant des crypto-monnaies.

Pour miner avec succès, oui, ils ont dû mettre la main sur les nouveaux modèles, comme leurs cœurs d’intelligence artificielle dédiés, leur puissance de calcul élevée et leurs grandes quantités de VRAM en a fait des outils super efficaces.

Une fois que la crypto est devenue populaire au point actuel, où tout le monde a son portefeuille de jetons, l’exploitation minière est devenue de plus en plus facile. Au point que maintenant avec un vieil ordinateur portable, nous pouvons obtenir 1,5 million de pièces Shiba Inu en quatre mois.

Comme l’explique Hai Dinho dans Business Insider, après avoir dépensé 100 dollars pour acheter 2,5 millions de jetons du memecoin à la mode (qui n’a cessé de dégringoler depuis des jours), il a vu qu’il pouvait gagner de l’argent avec deux vieux équipements informatiques qu’ils avaient chez eux.

Selon ses récits, avec quatre mois de travail, ses deux vieux ordinateurs portables pouvaient extraire environ 50 euros de pièces Shiba Inu. Et, bien qu’il semble très peu d’argent, l’intention de cet étudiant universitaire est de profiter de sa possible revalorisation, passant de 50 à 1 000 euros en un an.

Comme l’explique le média économique, Dinho a l’habitude de miner le logiciel d’unmineable.com, il peut miner différents types de cryptos sans trop nous chauffer la tête.

Le téléchargement du logiciel est gratuit et a des frais miniers standard de 0,75% à 1%. Le programme peut fonctionner lorsque l’ordinateur est en mode veille, il peut donc consommer très peu d’énergie par jour, mais pas lorsqu’il est éteint.

L’utilisation (et la production) de crypto-monnaies nécessite de grands centres de données qui ont une consommation d’énergie élevée à tout moment. Nous analysons où se trouvent ces centres et les dommages qu’ils peuvent causer à l’environnement.

Une fois le logiciel téléchargé, il détecte le matériel de votre ordinateur puis vous affiche un tarif dans le panneau de configuration du programme qui peut être entré dans la calculatrice du site Web pour déterminer à quelle vitesse votre ordinateur peut extraire des jetons.

De cette façon, toute équipe de retraités que nous avons à la maison peut être utilisée pour gagner quelques euros pendant que nous nous consacrons à nos études/travail, d’où la commodité de ces programmes automatisés.