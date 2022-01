Comment expulser les gens de votre compte Netflix après avoir partagé votre connexion

Netflix semble souvent être le cadeau qui continue d’être offert. Le catalogue de contenu en streaming de la société regorge d’excellents films, émissions de télévision et offres spéciales. Juste au moment où vous pensez avoir tout vu et qu’il n’y a plus rien de remarquable à regarder, une nouvelle vague de nouveau contenu vous offre de nombreuses options. Il suffit de regarder tous les nouveaux originaux Netflix qui viennent de sortir au cours du mois. Les films et séries télévisées d’autres studios ne figurent même pas sur cette liste. Il n’est pas étonnant que le partage de connexion Netflix soit si courant de nos jours.

Tant de gens qui regardent Netflix ne paient pas pour le service. Les gens partagent leurs connexions Netflix tout le temps. De cette façon, leurs amis et leur famille ont accès à tous ces divertissements en streaming sans avoir à payer. Et avec Netflix ayant récemment annoncé la plus forte augmentation de prix de l’histoire de son service de streaming, vous feriez mieux de croire que la pratique du partage des connexions Netflix ne va pas disparaître de sitôt.

Ce qui est peut-être le plus intéressant à propos du partage de connexion, c’est que les dirigeants de Netflix ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils étaient heureux de permettre aux clients de partager leurs connexions. Pour l’instant, du moins. Les comptes Netflix peuvent même créer plusieurs profils d’utilisateurs. De cette façon, le contenu qu’un utilisateur regarde n’aura aucun impact sur les recommandations des autres utilisateurs. C’est une configuration très astucieuse, et c’est très bien que Netflix permette à plusieurs utilisateurs de tirer si facilement de la valeur d’un seul compte Netflix sans impacter les autres utilisateurs. Bien sûr, il n’y a toujours qu’un seul propriétaire de compte par abonnement Netflix. Et s’il peut donner, il peut aussi reprendre.

Les comptes Netflix ne prennent en charge qu’un nombre limité de profils d’utilisateurs. Que se passe-t-il si vous avez atteint votre limite mais que vous souhaitez partager vos identifiants de connexion avec une nouvelle personne ? Ou peut-être avez-vous partagé votre compte Netflix avec un proche et vous vous êtes séparé depuis. Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses raisons valables de vouloir exclure quelqu’un de votre compte Netflix. Changer simplement votre mot de passe ne fait pas l’affaire, bien sûr. Les utilisateurs ayant accès à votre compte sont sans aucun doute déjà connectés sur plusieurs appareils.

Voici ce que vous devez faire :

Tout d’abord, vous devez vous connecter à votre compte sur le site Web de Netflix et sélectionner votre profil. Passez ensuite la souris sur la vignette de la photo de profil dans le coin supérieur droit de la page d’accueil et cliquez sur « Compte ». En haut de l’écran, cliquez sur « Modifier le mot de passe » et suivez les instructions sur le site. Revenez maintenant à la page « Compte », faites défiler jusqu’à la section des paramètres et cliquez sur « Se déconnecter de tous les appareils », puis confirmez. À ce stade, vous aurez déconnecté tous les utilisateurs de votre compte Netflix sur tous leurs appareils. Vous devrez également vous reconnecter, alors connectez-vous à nouveau à votre compte.

Félicitations, vous avez maintenant démarré tous les freeloaders de votre compte et les avez empêchés de se reconnecter. Vous pouvez supprimer leurs profils (survolez l’icône de votre profil et cliquez sur « Gérer les profils »), mais n’oubliez pas de donner votre nouveau mot de passe à toute personne dont vous souhaitez toujours avoir accès à votre compte Netflix.