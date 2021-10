Comment externaliser le marketing technologique (5 conseils pour le rendre plus facile)

Le marketing technologique n’est pas facile, surtout à la suite d’une pandémie mondiale. Le marketing de contenu permet aux marques de se connecter plus facilement avec les bonnes personnes. Cependant, les équipes marketing sont souvent petites ou limitées dans la quantité de contenu qu’elles peuvent créer en interne. Par conséquent, selon le rapport 2021 du Content Marketing Institute sur le marketing de contenu technologique, 57% des spécialistes du marketing technologique sous-traitent le contenu. Mais l’externalisation comporte ses propres défis.

Chacun de ces défis est unique et nous les connaissons tous de première main. Heureusement, nous savons aussi comment les surmonter. Si vous avez du mal à trouver le partenaire idéal pour externaliser votre marketing technologique, la vie est sur le point de devenir plus facile.

Les 5 principaux obstacles à l’externalisation du marketing technologique

Des experts en la matière aux budgets, voici les principaux obstacles à la recherche d’une bonne aide marketing, ainsi que nos meilleurs conseils pour les parcourir.

DÉFI 1 : Trouver des partenaires avec une expertise thématique adéquate

Malheureusement, le marketing de contenu technologique est souvent assez spécialisé. Trouver des rédacteurs, des conférenciers et des créateurs de contenu général qui peuvent s’exprimer avec autorité sur votre technologie ou votre secteur d’activité peut être un énorme problème. (Cela est particulièrement vrai dans la technologie, où les écrivains ne sont généralement pas des ingénieurs techniques et où les ingénieurs techniques travaillent rarement au clair de lune en tant qu’écrivains.)

Le correctif : Si vous avez besoin d’experts, il y a deux façons de l’aborder.

Recherchez une agence de marketing de contenu spécialisée dans votre secteur. Même si elles n’ont pas travaillé dans votre secteur d’activité particulier, les agences disposent d’un réseau notable d’écrivains, de partenaires et de créatifs avec une grande variété de spécialités. Que vous ayez besoin de quelqu’un pour rédiger un livre blanc pour l’industrie des semi-conducteurs ou que vous ayez besoin de quelqu’un pour rédiger une vidéo explicative sur votre dernière innovation de produit, une agence peut souvent les trouver pour vous.Associez vos experts à leur rédacteur. Même si un écrivain n’est pas lui-même un expert, il est un expert en communication. Ils peuvent distiller des idées complexes, identifier l’histoire la plus convaincante à raconter et même trouver des histoires auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Si vous avez des experts en interne (par exemple, un ingénieur en chef ou un responsable du développement de produits), laissez un rédacteur publicitaire de l’agence les interviewer pour des articles ou d’autres inspirations de contenu. La combinaison des connaissances d’un expert et des compétences de narration d’un écrivain garantit que le contenu que vous générez fera autorité et sera crédible. De plus, ces types d’associations finissent souvent par générer des idées d’histoires encore plus intéressantes.

Si vous ne savez pas quoi rechercher (ou demander) à une agence potentielle, suivez nos conseils pour trouver et sélectionner le bon partenaire.

DÉFI 2 : Trouver des partenaires qui peuvent sympathiser avec votre public

Vous connaissez votre marque mieux que quiconque, c’est pourquoi il peut être difficile de travailler avec une équipe externe. Cependant, leur perspective extérieure est également l’un des plus grands avantages. Une agence peut repérer les lacunes dans votre contenu, identifier les opportunités de messagerie et proposer de nouvelles idées. Bien sûr, ils ne peuvent fournir ces recommandations d’experts que s’ils ont une véritable compréhension de ce dont votre public a besoin et veut.

Le correctif : Créez des personnalités marketing fortes qui aident votre agence à identifier exactement qui est votre public, quels sont leurs points faibles/besoins et comment votre produit y répond. (Nous constatons souvent que les marques ont des personas obsolètes ou incomplets.) Si vous n’avez pas clairement identifié votre public, consultez notre guide étape par étape pour créer des personas. (Il est également livré avec un modèle gratuit.) C’est le document clé dont toute agence aura besoin pour trouver des histoires convaincantes pour votre public.

DÉFI 3 : Problèmes budgétaires

Il n’y a rien de plus frustrant que de dépasser son budget, tant pour le client que pour l’agence. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles cela peut arriver. Peut-être que l’agence n’était pas claire sur le nombre de cycles de révision autorisés. Peut-être qu’un acteur majeur de la marque a été exclu du processus d’examen et souhaite maintenant effectuer des révisions majeures à un stade tardif. Peut-être que l’exécution créative ne fonctionne tout simplement pas, pour les deux parties.

Il y a toutes sortes de petites et grandes choses qui peuvent s’ajouter à la facture. Lorsque cela se produit, nous constatons que cela est souvent dû à une mauvaise communication à un certain niveau, que ce soit entre la marque et l’agence, la marque et la marque, ou l’agence et l’agence.

N’oubliez pas : la communication est la base de toute bonne relation.

Le correctif : Une communication claire est tout. Que vous travailliez sur un projet spécifique ou que vous essayiez de tirer le meilleur parti du contenu que vous créez, assurez-vous que vous et votre agence parlez de :

AttentesCalendrierFaisabilitéProcessus

Tout doit être franc et transparent. (Si ce n’est pas le cas, vous ne travaillez certainement PAS avec le bon partenaire.) Pour plus de conseils sur la promotion d’une bonne communication, découvrez comment créer une bonne relation de travail avec votre agence.

DÉFI 4 : Manque de retour sur investissement clair

C’est l’un des problèmes les plus courants pour les spécialistes du marketing, qu’ils travaillent avec une équipe interne ou externe. (Nous avons également été confrontés aux mêmes défis.) C’est également particulièrement difficile lorsque vous essayez de justifier un budget plus important (voir #3).

Le correctif : Nous n’avançons pas dans un projet sans avoir défini des indicateurs de réussite clairs. Cela garantit que tout le monde est clair sur l’objectif du projet et reste sur la même longueur d’onde tout au long du processus, du brainstorming à la distribution.

DÉFI 5 : Trouver des partenaires capables de fournir des conseils stratégiques adéquats

Le marketing technologique ne peut réussir que s’il est ancré dans une stratégie. De manière choquante, le rapport CMI a révélé que seulement 41% des personnes interrogées ont déclaré avoir une stratégie de contenu documentée. (Veuillez patienter pendant que nous avons une crise cardiaque à cause de cette statistique.)

Si une stratégie de contenu est propre à chaque marque, les éléments sont les mêmes pour toutes. Vous avez besoin d’objectifs clairs, d’une compréhension de votre public, etc. Une bonne agence doit être capable de comprendre la vision de votre marque et de vous guider à travers ces éléments pour élaborer avec vous une stratégie efficace.

Le correctif : Lorsque vous recherchez une agence, recherchez des résultats démontrés. Ils devraient avoir des études de cas à montrer, un cadre stratégique à partager et une approche marketing basée sur les données. Cela dit, votre marque peut faciliter la tâche de votre agence si vous avez déjà établi les principaux éléments d’une stratégie de contenu.

Comment améliorer votre marketing technologique

Que vous travailliez avec un partenaire externe ou que vous réorganisiez votre stratégie marketing avec votre propre équipe, concentrez-vous sur la création de contenu qui raconte l’histoire de votre marque et répond aux besoins de votre public. Si vous cherchez plus de conseils…

Délivrez un message cohérent.Adaptez votre contenu à votre parcours d’acheteur. Concentrez-vous sur la valeur.