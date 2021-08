Comment extraire plus de revenus à l’aide d’une échelle de valeur

Une échelle de valeur est simplement une séquence d’offres dont le prix et la valeur augmentent. Ils sont utilisés pour renforcer la confiance et maximiser la valeur à vie de chaque client.

Permettez-moi de partager avec vous un exemple concret du concept d’échelle de valeur. Mon fils travaille dans un magasin de pneus. Bien sûr, ils font bien plus que vendre des pneus. À l’entrée, ils ont des banderoles disant qu’ils offrent la rotation gratuite des pneus.

Vous avez certainement déjà vécu cela. Vous savez que pour tirer le meilleur parti de votre investissement en pneus, vous devez les permuter régulièrement, vous décidez donc de profiter de leur offre gratuite.

Une fois arrivé sur place, ils vous offrent une inspection gratuite du véhicule puisqu’ils ont déjà votre voiture sur le support. Vous êtes d’accord, après tout, c’est gratuit, qu’avez-vous à perdre ?

Pendant que vous attendez, le rédacteur de service vous appelle au bureau et vous dit que le technicien vous recommande de remplacer vos essuie-glaces. Puisque vous venez de recevoir quelque chose pour rien, l’entreprise a fait ce que j’appelle un dépôt de réseau sur votre compte. En tant que culture, nous croyons à la réciprocité, vous avez donc maintenant un petit sentiment d’obligation de rembourser l’entreprise avec quelques affaires. Les essuie-glaces sont assez bon marché, vous décidez donc de suivre leurs conseils et d’acheter un nouvel ensemble d’essuie-glaces.

Alors que vous vous préparez à payer vos nouveaux essuie-glaces, le rédacteur de service examine le reste de votre rapport d’inspection et vous indique que le technicien a constaté une petite fuite de votre pompe de direction assistée. Rien de critique dans l’immédiat, ajoute-t-il et partage qu’ils ont fait le plein de liquide de direction assistée gratuitement (un autre dépôt de micro-réseau), mais vous recommande d’envisager de prendre un rendez-vous de suivi pour faire remplacer la pompe.

Bienvenue dans l’échelle des valeurs.

Qu’est-ce qu’une échelle de valeur ?

Une échelle de valeur fait passer un prospect d’une offre souvent gratuite à votre produit ou service le plus cher en passant par une série d’échelons sur l’échelle. Chaque échelon offre un niveau accru de valeur et d’engagement monétaire de la part du client à mesure que vous gagnez sa confiance.

La plupart des entreprises cherchent à gagner de l’argent trop tôt dans le cycle de vente et réalisent la vente avant que le client n’ait acquis une quelconque confiance dans l’entreprise. En conséquence, l’entreprise fait fuir le client avant qu’il ne le connaisse vraiment. Contrairement au modèle axé sur le profit, l’objectif principal des entreprises devrait être « d’attirer et de fidéliser les clients » pour créer de la valeur à vie. Les résultats en donnant la priorité au client se traduiront par des bénéfices.

Trop souvent, je vois une entreprise payer beaucoup d’argent en publicité uniquement pour diriger le prospect vers une page de produit afin de réaliser une vente pour un produit ou un service à prix élevé. Le résultat est un taux de rebond énorme car le client n’a pas encore déterminé la valeur de votre offre et si votre entreprise est même digne de confiance.

Lorsqu’elle est exécutée correctement, l’échelle de valeur renforce la confiance à chaque échelon successif de l’échelle et, en fin de compte, inspire la fidélité à la marque de vos clients, créant une valeur à vie plus élevée pour le client.

Peu de prospects sont prêts à acheter votre offre la plus chère hors de la porte. Tout comme un homme n’entrerait jamais dans un bar pour célibataires et commencerait à proposer le mariage à toutes les femmes, il en va de même pour les affaires.

Si vous étiez à la recherche d’un nouvel amant dans un bar pour célibataires, vous pourriez commencer par offrir un verre à une fille. L’acceptation de la boisson gratuite est le premier micro engagement. Cette boisson gratuite crée un dépôt de réseau où vous avez maintenant acheté le temps nécessaire pour boire le cocktail pour la faire grimper dans votre échelle de valeur. Peut-être que le prochain échelon est une danse qui pourrait mener à un numéro de téléphone, puis à un premier rendez-vous à dîner. Chaque étape a un niveau d’engagement plus élevé à mesure que la confiance entre le couple augmente.

La plupart des clients se rendront compte que votre entreprise propose un produit ou un service qui les intéresse. À moins que votre marque n’ait une excellente réputation dans votre secteur dont le client est au courant, il est peu probable que le client soit prêt à acheter chez vous à ce stade. indiquer. Plutôt que de demander au client de vous faire confiance et de commencer tout de suite à lui vendre l’une de vos offres les plus chères, pensez à cette première interaction comme un moyen de démontrer au client que votre motivation n’est pas de gagner de l’argent à ses dépens mais de montrez-leur que vous êtes digne de confiance et que vous avez leurs meilleurs intérêts à l’esprit. Commencez plutôt par donner au client quelque chose de grande valeur pour montrer que vous vous souciez de lui.

Ensuite, pour renforcer la confiance et la fidélité des clients et créer une plus grande valeur client à vie, vous devez disposer d’une série d’offres de produits ou de services, chacune s’appuyant sur la dernière.

En règle générale, la plupart des échelles de valeur commencent par quelque chose de gratuit pour constituer un dépôt de réseau initial et créer de la bonne volonté. Certaines offres gratuites courantes incluent des feuilles de contrôle ou des livres électroniques téléchargeables. Bien qu’il s’agisse techniquement d’une offre gratuite, elle n’est pas entièrement gratuite pour le client, car vous souhaiterez capturer ses informations de contact.

Cela est souvent suivi d’une autre offre de quelque chose pour presque rien, mais avec un coût minimal pour vous et une valeur élevée pour le client. En règle générale, je recommande que le deuxième échelon soit quelque chose qui implique un engagement de micro-espèces que vous pouvez offrir à un coût d’équilibre. Par exemple, vous pouvez offrir un produit gratuit tel qu’un livre de poche si le prospect accepte de payer les frais d’expédition et de manutention. Soit dit en passant, « traitement » est un terme nébuleux et les frais de traitement pourraient correspondre au coût de la commande et de l’impression d’une copie de l’auteur de votre livre de poche. Au fur et à mesure que le client gravit les échelons, la valeur et le prix des offres suivantes augmentent, coïncidant avec le niveau de confiance accru que le client a acquis dans votre entreprise grâce à chacune des transactions précédentes. Et ainsi de suite, le client monte dans votre échelle de valeur. Votre produit ou service haut de gamme n’est limité que par votre imagination.

En cours de route, votre travail consiste à fournir des niveaux de valeur croissants pour continuer à gagner la confiance des prospects et à faciliter leur décision de passer au prochain échelon de votre échelle de valeur.

Programmes de continuité

La plupart des entreprises devraient également envisager une forme de programme de continuité dans le cadre de leur échelle de valeur pour s’assurer que le client, une fois partie de votre échelle de valeur, est encouragé à rester sur votre échelle.

Ma belle-fille travaille dans un cabinet dentaire qui offre des abonnements mensuels aux patients auto-assurés afin de leur donner plusieurs visites de nettoyage des dents par an dans le cadre du programme d’adhésion. Non seulement le programme d’adhésion fournit une source de revenus constante pour la pratique, mais il garantit également que le client reviendra encore et encore pour utiliser pleinement son adhésion. Cependant, la valeur réelle est que cela donne également au dentiste de nombreuses opportunités d’encourager le client à gravir les échelons de la valeur.

Le cabinet offre initialement un nettoyage des dents gratuit aux nouveaux patients pour les faire entrer. Cela pourrait être suivi d’une vente incitative à faible coût comme un produit de blanchiment des dents. Comme le patient paie pour le produit de blanchiment des dents, la réceptionniste explique que la plupart des gens choisissent de rejoindre leur programme d’adhésion pour maintenir des dents saines. Comme il s’agit d’une économie assez importante par rapport aux nombreuses visites à la carte, de nombreux clients acceptent de s’inscrire au programme. Lors des visites de suivi, le dentiste peut recommander un service qui n’est pas couvert par le programme d’adhésion de base, comme un nettoyage en profondeur. Au fil du temps, à mesure que l’entreprise a gagné la confiance du client, le client est beaucoup plus susceptible d’acheter certaines des chirurgies dentaires restauratrices ou esthétiques les plus chères.

Bien sûr, tous les prospects n’atteindront pas votre produit ou service le plus cher, mais en définissant et en utilisant une échelle de valeur, le chemin de la vente incitative devient clair et l’entreprise peut extraire la valeur maximale du client.

Offres

J’entends certains d’entre vous dire que je ne vends qu’un seul produit ou n’offre qu’un seul service. À cela, je dis – soyez créatif. Comme je l’ai partagé dans Une stratégie incroyablement simple et négligée pour écraser votre marché, si vous proposez un service Do-It-For-Me comme une entreprise d’entretien de pelouse, envisagez quelques options de bricolage comme un guide d’entretien de pelouse ou offrez à l’entretien de la tondeuse ou du taille-bordures du prospect pour un prix inférieur d’un ou deux échelons à votre offre principale d’entretien de la pelouse. En montant un ou deux échelons, par exemple, vous pouvez vous associer à une entreprise d’aménagement paysager pour relooker complètement votre cour. Sois créatif.

Lorsque vous mettez en œuvre une échelle de valeur, vous êtes toujours à la recherche d’une opportunité de vente incitative une fois que vous avez gagné la confiance du client. Ne proposer qu’un seul eBook à la vente ? Avant qu’ils ne quittent votre page de vente, proposez un ensemble comprenant le livre électronique et autre chose, comme une séance de conseil individuelle à prix réduit.

Comment pouvez-vous utiliser une échelle de valeur dans votre entreprise ?