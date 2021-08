Comment Facebook fait d’Instagram une solution commerciale complète pour les marques

Le numérique influence les décisions d’achat des gens de nos jours pour la plupart des catégories telles que les smartphones, la télévision.

Au cours des dernières années, Instagram est progressivement devenu l’une des principales plateformes utilisées par les marques pour toucher le public cible. Facebook a également saisi l’opportunité et a introduit les bobines qui sont maintenant exploitées par les marques pour faire de la publicité et générer des transactions. Dans une conversation avec BrandWagon Online, Arun Srinivas, directeur, groupe commercial mondial, Facebook India, explique comment les marques tirent parti de la plate-forme. (extraits édités)

Comment Instagram a-t-il contribué au développement des activités de Facebook en Inde ?

Instagram est un élément essentiel de notre plateforme. Nous le voyons comme un lieu où les gens peuvent interagir avec leurs intérêts et leurs affinités aux côtés de créateurs, de célébrités et d’entreprises. Comme les entreprises sont en mesure de tirer parti à la fois des créateurs et des célébrités ainsi que des communautés qui les suivent ou les aiment, nous sommes en mesure de traduire pour elles des solutions complètes où nous pouvons aider les entreprises à accroître leur notoriété, leur considération et leurs achats. Aujourd’hui, plus de 90 % des audiences sur Instagram suivent au moins une entreprise.

Nous avons vu que beaucoup plus d’entreprises s’adaptent aux formes de publicité en ligne et à l’engagement des consommateurs, en particulier après la pandémie, étant donné que beaucoup de gens sont en ligne. Cette tendance a conduit à plus d’action sur le front des achats. Le numérique influence les décisions d’achat des gens de nos jours pour la plupart des catégories telles que les smartphones, la télévision.

Comment les marques ont-elles pu tirer parti d’Instagram pour les entreprises en Inde ?

Après la pandémie, les consommateurs passent beaucoup plus de temps sur leurs téléphones et appareils numériques, en particulier sur les réseaux sociaux. Par conséquent, les entreprises modifient le mix média. Du point de vue d’Instagram, nous avons plusieurs services dessus. Il y a du flux, il y a des histoires, il y a IGTV, maintenant nous avons également ajouté des bobines au panier. Nous avons commencé à faire de la publicité sur Reels il y a deux mois. Avec tous ces outils, ce que nous faisons, c’est comprendre où se trouvent les consommateurs et ce qu’ils consomment sur la plateforme, puis nous créons du contenu et des publicités autour de cela. Par exemple, Nykaa a lancé une nouvelle gamme de produits de maquillage sur Reels. Dans le cadre de la campagne, les créateurs ont été invités à identifier ceux qui utilisaient les produits et en parlaient. De même, HDFC Bank a également utilisé Reels pour s’appuyer sur des messages de service public concernant le non-partage d’informations privées ou financières avec les spammeurs. HDFC Bank a lancé une campagne « Mooh Bandh Karo » sur la plateforme. Le troisième exemple vient de Spotify et de sa campagne autour de Holi. La plate-forme a intégré la plupart des principales célébrités et chanteurs de Bollywood pour créer leurs chansons en tant que playlist Holi. Ensuite, ils ont veillé à ce que la liste de lecture soit publiée en tant que campagne sur Instagram. Grâce à cette décision, Spotify a vu Holi Playlist parmi les trois premiers et a gagné plus de 25% d’utilisateurs actifs quotidiens au cours de la période.

Dans quelle mesure Reels est-il bien placé en tant que produit sur le marché des vidéos courtes ?

Lorsqu’il y a une tendance comme la vidéo ou la vidéo courte, il y aura de nombreuses options pour les consommateurs. Le pouvoir de notre plateforme est de réunir des communautés, des créateurs, des célébrités et des entreprises. Reels est une autre interprétation sur la plate-forme qui est une vidéo courte. C’est une extension naturelle de la plate-forme où nous pouvons obtenir des flux statiques et des vidéos tout aussi courtes sous forme de bobines. Aujourd’hui, plus de six millions de bobines sont produites en Inde chaque jour par l’ensemble de la base d’utilisateurs. De plus, le nombre augmente de mois en mois. Cela nous indique qu’il existe une échelle en termes de génération de ce contenu et également de visualisation de ce contenu. Nous remarquons que le contenu sur Reels est très diversifié en termes de langues. Nous avons des bobines dans la plupart des langues indiennes. Donc, cela nous dit aussi que les gens l’adoptent de tout le pays.

Comment les petites et moyennes entreprises utilisent-elles la plate-forme ? En quoi est-il différent de la façon dont les marques traditionnelles l’utilisent ?

Les grandes marques telles que HDFC et Closeup ont des audiences dans diverses régions du pays. Ils doivent transmettre leurs messages à tous les publics qui se trouvent dans différentes cohortes, segments et je pense que la beauté de cette plate-forme est que l’algorithme délivre vraiment les segments que vous souhaitez cibler et cibler ici. Pour les grandes marques, il s’agit de s’exprimer d’une manière qui fonctionne pour le public Instagram. Si je regarde les marques new age ou les petites et moyennes entreprises, la plate-forme leur permet de découvrir leurs produits et leurs portefeuilles, entraînant éventuellement des transactions également. Ils le voient comme une solution d’entonnoir de bout en bout. Cependant, nous constatons également un intérêt de la part des grandes marques pour les transactions via Instagram.

À lire aussi : les entreprises de capital-risque font le plein ! Innoven Capital mène le peloton suivi de Sequoia

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.