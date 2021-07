Comment Facebook prend le contrôle du journalisme avec 1,6 milliard de dollars d’offres secrètes .

par Antionette Siu, Great Game India :

Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui peuvent dire qu’elles ont investi des centaines de millions dans le journalisme au cours des dernières années. Facebook a – 600 millions de dollars de plus depuis 2018 – et il promet 1 milliard de dollars supplémentaires au cours des trois prochaines années.

Pourtant, lors de l’enquête auprès du monde du journalisme et des médias, le jury ne sait toujours pas si et dans quelle mesure le financement de Facebook aide ses parties prenantes – ou achète simplement de bonnes relations publiques.

Une enquête Wrap sur les détails des 600 millions de dollars a révélé que bon nombre de ces dollars sont difficiles à suivre, sauf dans les termes les plus généraux. Répartis dans les principales catégories principalement basées aux États-Unis, TheWrap n’a pu vérifier spécifiquement que les dépenses d’environ 122 millions de dollars – à peine un quart de la somme promise – posant la question : où va l’argent ?

En plus de faire des dons importants à des organisations à but non lucratif et de verser de petites subventions aux journaux locaux (voir graphique), Facebook paie des droits de licence élevés à une poignée d’éditeurs de premier plan, comme le New York Times, le Washington Post, News Corp, Bloomberg et BuzzFeed. Ces termes de l’accord ne sont pas divulgués publiquement, mais TheWrap a obtenu les documents d’un accord avec un éditeur américain de premier plan pour 5 millions de dollars sur cinq ans.

Un cadre qui a participé à la conclusion de l’accord a déclaré que l’accord ressemblait plus à un mouvement de relations publiques qu’à un accord commercial. « Il s’agissait toujours de pacifier les éditeurs, et moins de tactiques granulaires sur la façon dont nous aidons à engager notre public. Il s’agissait davantage d’essayer d’apaiser la tempête autour de très graves pertes d’audience dans les journaux », a déclaré l’individu.

Et dans une récente interview, l’ancien PDG du New York Times, Mark Thompson, a déclaré que le journal recevait « bien plus » que 3 millions de dollars par an de Facebook, en réponse à la fausse impression d’un journaliste. (Le Wall Street Journal a rapporté que les accords valaient jusqu’à 3 millions de dollars par an.)

Facebook a également récemment signé des accords avec des centaines d’éditeurs au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne et au Canada. Encore une fois, un porte-parole de Facebook a déclaré que la société ne divulguait pas les termes de ces accords.

Lorsqu’on lui a demandé approximativement combien de ces accords de contenu existent, Campbell Brown, vice-président des partenariats mondiaux de l’information, n’a répondu que : « beaucoup ».

« Nous avons conclu des accords avec tous les principaux éditeurs et de nombreux éditeurs locaux et régionaux sur ces marchés. Il y a certains pays où nous n’avons pas encore lancé Facebook News, mais nous concluons des accords pour obtenir du contenu supplémentaire des éditeurs au-delà de ce qu’ils mettent sur la plate-forme… Nous avons le feu vert de Mark (Zuckerberg) pour continuer le lancement aussi vite que nous le pouvons sur différents marchés », a-t-elle déclaré.

Un autre porte-parole de Facebook a déclaré que la société n’avait jamais “quantifié auparavant” le nombre d’offres de contenu ou la croissance qui les entoure, et que cela “variait d’une région à l’autre”.

Du côté de la philanthropie, la plupart des financements sont venus par tranches de 25 000 $ à 1 million de dollars, certains étalés sur quelques années, à de petites salles de rédaction dans le but d’aider le journalisme local. Un porte-parole a déclaré que la société avait dépensé 175 millions de dollars spécifiquement pour des causes d’actualités locales depuis 2019, avec des investissements sous forme de parrainages d’événements, de conférences, de subventions et de programmes d’accélération. L’entreprise n’a pas précisé comment exactement cet argent a été alloué. Certaines des récentes subventions annoncées ont totalisé 16 millions de dollars à des groupes tels que le Pulitzer Center, Report for America et l’American Journalism Project.

(TheWrap a vérifié 122 millions de dollars de subventions et d’accords sur la base des principaux programmes répertoriés via le Facebook Journalism Project. Une partie de ce total comprend des investissements nationaux et internationaux.)

Notamment, aucun des financements n’a pris la forme d’un partage des revenus publicitaires gargantuesques de la plate-forme avec les éditeurs dont Facebook présente le contenu d’actualités. Et les accords de licence très importants laissent de côté la grande majorité des éditeurs de presse américains, notamment les éditeurs communautaires et en particulier les éditeurs de couleur.

“Dans l’ensemble, malgré leurs nombreux milliards et la presse élogieuse qu’ils ont obtenue pour les efforts qu’ils ont déployés, ils n’ont rien fait pour arrêter, inverser ou même ralentir la disparition progressive du journalisme qu’ils ont autrement, à tous égards majeurs, accéléré et en ont profité », a déclaré à TheWrap Ed Wasserman, professeur et ancien doyen de l’école de journalisme de l’UC Berkeley. « Leur philanthropie est mieux comprise comme un palliatif cynique destiné à neutraliser le soutien des médias aux initiatives antitrust cruellement attendues auxquelles ils s’apprêtent à résister. »

Lire la suite @ GreatGameIndia.com