Comment Facebook, Twitter et YouTube gèrent les talibans et l’Afghanistan

Alors que les talibans prennent le contrôle de l’Afghanistan pour la première fois depuis plus de 20 ans, les sociétés de médias sociaux sont dans une situation précaire : elles doivent trouver un moyen de gérer ce qui était autrefois considéré comme un groupe d’insurgés affiliés au terrorisme et gouvernant potentiellement tout un pays.

De nos jours, les dirigeants politiques utilisent les médias sociaux comme un moyen essentiel de communiquer et de mobiliser leur soutien. Ce ne sont pas seulement les comptes personnels des politiciens qui dépendent de plateformes comme Facebook, Twitter et YouTube, mais aussi les comptes officiels des agences gouvernementales et des infrastructures. Et si les talibans deviennent un gouvernement internationalement reconnu, quel que soit son bilan en matière de soutien au terrorisme à l’étranger et d’atteintes aux droits humains du peuple afghan, ces entreprises devront faire face à un ensemble de questions difficiles. Continuent-ils à traiter les talibans comme une organisation dangereuse ou leur donnent-ils la chance de diriger leur gouvernement nouvellement réformé sur les réseaux sociaux ?

“C’est absolument surréaliste”, a déclaré Emerson Brooking, chercheur principal étudiant les médias sociaux et la sécurité internationale au Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council. « Nous avons vu des révolutions à l’ère des médias sociaux ; nous avons vu des coups d’État. Mais nous n’avons pas vu de cas où une insurrection interne coopte avec succès un État et cherche à reprendre les fonctions de cet État. »

Des combattants talibans se déplacent dans une zone de marché à Kaboul le 17 août.Hoshang Hashimi/./.

Les talibans étaient auparavant bannis des plateformes de médias sociaux, car ce qu’ils publiaient était en grande partie du contenu sur des attaques violentes contre des soldats américains, dit Brooking. Maintenant que le combat avec les États-Unis est terminé, les talibans utilisent les médias sociaux pour gouverner : fournir des services aux citoyens des groupes WhatsApp (Facebook a fermé une ligne d’assistance gérée par les talibans pour signaler les violences et les pillages plus tôt cette semaine) et utiliser Twitter faire des déclarations à la presse en anglais, tout en assurant au public afghan qu’il n’infligera pas le même mal qu’il a fait à son peuple dans les années 1990.

Les talibans, une faction islamiste de la milice fondamentaliste qui contrôlait la majeure partie de l’Afghanistan de 1996 jusqu’à l’intervention américaine en 2001, sont connus pour être une force gouvernante brutale qui a été dure envers le peuple afghan, en particulier envers les femmes et les filles. Le groupe a gouverné le pays en vertu de la stricte loi de la charia – lapidant les femmes accusées d’adultère à mort, coupant les mains des voleurs et interdisant aux filles d’aller à l’école – et a toujours soutenu le terrorisme à l’étranger.

La semaine dernière, après que les États-Unis ont retiré leur présence militaire de deux décennies, les talibans ont rapidement repris le pouvoir dans le pays sans même une seule balle tirée dans certaines régions. Maintenant, les talibans disent qu’ils ont changé et ont promis une approche plus pacifique. Comme ma collègue Jen Kirby l’a récemment expliqué, de nombreux Afghans se méfient de cette promesse, et les sociétés de médias sociaux ont également de bonnes raisons d’être sceptiques.

Jusqu’à présent, Facebook et YouTube ont déclaré que les talibans étaient bannis de leurs plateformes, conformément aux politiques de sanctions américaines. Twitter n’a pas d’interdiction, mais a déclaré à Recode qu’il supprime des éléments individuels de contenu violent. À terme, cependant, davantage de sociétés de médias sociaux pourraient commencer à assouplir leurs règles sur les talibans, si le groupe gagne en légitimité au sein de la communauté internationale, selon les experts.

Un combattant taliban dans la province afghane de Ghazni cherche un signal sur son téléphone portable../.

Un porte-parole des talibans s’est déjà plaint que Facebook censure la liberté d’expression en supprimant certains des comptes du groupe. C’est une position hypocrite pour un groupe qui réprime régulièrement le discours des femmes et de toute personne sous leur autorité qui n’est pas d’accord avec elles.

Quoi qu’il en soit, le débat sur la question de savoir si les talibans devraient être autorisés sur ces plateformes montre le pouvoir croissant des médias sociaux dans la politique mondiale.

“Après l’interdiction du président Trump, c’est le premier test de ces entreprises sur la façon dont elles vont réellement appliquer leurs règles à l’échelle internationale”, a déclaré Katie Harbath, ancienne directrice des politiques publiques de Facebook qui est maintenant membre de la politique bipartite. Centre et le Conseil de l’Atlantique. « Ce n’est pas une comparaison parfaite – rien ne le sera jamais – mais je pense que cela soulève de nombreuses questions différentes sur la façon dont ces types de politiques seront mis en œuvre dans ces parties délicates du monde. »

Pourquoi la position des entreprises de médias sociaux sur les talibans pourrait changer

Alors que les talibans ont pris le relais, il y a toujours une incertitude quant à l’étendue de leur pouvoir. Pendant cette période de transition, Facebook et YouTube ont continué à les traiter comme un groupe d’insurgés voyous. Mais cela pourrait rapidement changer.

Déjà, il y a eu une certaine confusion sur la façon dont ces entreprises appliquent leurs politiques. Facebook a déclaré qu’il appliquait une interdiction aux talibans qui est en place « depuis des années » dans le cadre de sa politique sur les « organisations dangereuses ». Malgré cette interdiction, il semble que Facebook n’ait désactivé certains comptes talibans qu’après que le New York Times a posé des questions à leur sujet, selon un tweet de la journaliste du Times Sheera Frenkel.

« Nos équipes suivent de près cette situation au fur et à mesure de son évolution. Facebook ne prend pas de décisions concernant le gouvernement reconnu dans un pays en particulier, mais respecte plutôt l’autorité de la communauté internationale pour prendre ces décisions », a déclaré un porte-parole de Facebook dans un communiqué.

YouTube supprime également tous les contenus talibans conformément à la loi américaine sur les sanctions, a annoncé mardi la société, après avoir initialement refusé de commenter la question à . lundi.

“[I]Si nous trouvons un compte qui serait détenu et exploité par les talibans afghans, nous le résilions. De plus, nos politiques interdisent les contenus qui incitent à la violence », a déclaré un porte-parole de YouTube à Recode dans un e-mail.

Pendant ce temps, Twitter est la plus clémente des autres grandes plateformes. Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a un compte actif avec plus de 300 000 abonnés.

Un combattant taliban passe devant un salon de beauté défiguré par de la peinture en aérosol à Kaboul, le 18 août.Wakil Kohsar/./.

« La situation en Afghanistan évolue rapidement et nous voyons des gens dans le pays utiliser Twitter pour demander de l’aide et de l’assistance », a déclaré un porte-parole de Twitter dans un communiqué. « La priorité absolue de Twitter est de protéger les gens, et nous restons vigilants. Nous continuerons à appliquer nos règles de manière proactive et à examiner le contenu qui pourrait enfreindre les règles de Twitter, en particulier les politiques contre la glorification de la violence, la manipulation de la plateforme et le spam. »

Encore une fois, cette situation met Facebook, Twitter et YouTube dans une énigme. S’ils adoptent une position dure à l’égard des talibans, ils risquent de faire taire la présence en ligne du gouvernement de tout un pays, et pas seulement d’un seul politicien. Mais s’ils permettent aux talibans de gagner plus d’adeptes sur les réseaux sociaux, ils pourraient permettre l’ascension d’un régime soutenant le terrorisme.

La position différente et potentiellement changeante des entreprises de médias sociaux sur les talibans est en fin de compte la preuve que ces entreprises ne sont pas conçues pour être celles qui décident quand accorder une légitimité aux régimes litigieux.

Facebook, Twitter et YouTube chercheront à voir quelle reconnaissance politique les talibans obtiennent en dehors de l’Afghanistan, de la part d’organisations comme l’ONU et l’OTAN – ainsi que de dirigeants mondiaux comme les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni, selon les experts.

“Sont-ils [the Taliban] va être reconnu par qui que ce soit dans la communauté internationale ? a déclaré Harbath, l’ancien cadre de Facebook. « La Chine et la Russie ont parlé de le faire potentiellement. Mais je pense que c’est une grande question ouverte à laquelle on n’a pas encore vraiment répondu. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les sociétés de médias sociaux prennent ces décisions toutes seules.