Comment faire appel des décisions de modération des publications Facebook auprès du Conseil de surveillance

À partir de mardi, les utilisateurs de Facebook et Instagram ont une nouvelle façon d’essayer de supprimer les publications Facebook offensantes. Le conseil de surveillance, un organe de type tribunal que la société a créé pour gérer ses décisions de modération de contenu les plus délicates, a annoncé que les utilisateurs peuvent désormais faire appel des décisions prises par Facebook de laisser des publications en place.

C’est une grande extension de la portée. Pendant les premiers mois des opérations du conseil de surveillance, les utilisateurs n’ont pu faire appel au conseil que s’ils pensaient que Facebook avait supprimé à tort leurs propres publications. Mais maintenant, le conseil de surveillance déploie un processus qui permet aux utilisateurs de contester les décisions prises par l’équipe de modération de contenu de Facebook qui ont entraîné la suppression du contenu. Cela pourrait inclure n’importe quoi, du contenu qu’un utilisateur a signalé parce qu’il pense que c’est une arnaque au contenu qu’il croit être un discours de haine.

Voici comment cela fonctionne: pour impliquer le conseil de surveillance dans l’appel d’une décision, les utilisateurs doivent d’abord signaler le contenu qu’ils voient à Facebook, puis épuiser leurs options pour que le contenu soit supprimé via les systèmes de révision existants de Facebook. Une fois que Facebook a rendu sa décision finale, les utilisateurs sont informés. C’est là que le conseil de surveillance peut s’impliquer.

Si Facebook décide de maintenir un message ou un commentaire signalé par un utilisateur, cet utilisateur recevra un «ID de référence du conseil de surveillance» spécial et une date limite pour faire appel de la décision auprès du conseil de surveillance. Pour déposer un tel appel, les utilisateurs doivent se connecter au site Web du conseil de surveillance en utilisant leur compte Facebook, où ils auront besoin de ce code pour référence lors de la rédaction de leur demande d’appel.

Lorsqu’un utilisateur signale un élément de contenu sur Facebook, il peut demander un autre examen, via Facebook, et faire valoir qu’un message va à l’encontre des directives de la communauté. Facebook

S’il décide de se saisir de l’affaire, le conseil de surveillance désignera un panel de cinq de ses membres. (Actuellement, le conseil compte 20 membres, bien qu’il veuille éventuellement en passer à 40). Une fois que ces membres auront délibéré, ils publieront un projet de décision, que l’ensemble du conseil examinera ensuite. Si une majorité du conseil d’administration soutient la décision, elle est partagée avec Facebook, qui a déclaré qu’elle respecterait toute décision prise par le conseil. En d’autres termes, les décisions du conseil sont censées être exécutoires. Le conseil d’administration peut également émettre des recommandations en fonction des problèmes et des questions soulevés dans l’affaire, mais celles-ci ne sont pas contraignantes, ce qui signifie que Facebook n’a pas à écouter.

Le conseil de surveillance a mis en place son système de manière à ce que de nombreux utilisateurs puissent s’opposer au même message qui a été laissé en suspens, et le conseil compilera ces plaintes dans un seul fichier qui sera examiné immédiatement. Le conseil de surveillance affirme que le contenu, y compris les publications, les statuts, les photos, les vidéos, les commentaires et même les partages, sont tous éligibles pour le nouveau système de révision. Il est important de noter que les publicités qui apparaissent sur Facebook ne sont pas éligibles pour examen, bien que les publicités soient répertoriées comme quelque chose sur lequel les utilisateurs pourront faire appel des décisions à l’avenir, selon les règlements du conseil.

Lorsqu’une décision finale est prise par Facebook, les utilisateurs recevront un «ID de référence» auquel ils pourront se référer dans leur appel. Facebook

Un inconvénient évident de ce flux de travail est que les chances que le conseil de surveillance saisisse votre appel dans une affaire sont probablement faibles. L’organisme dit que, depuis qu’il a commencé ses opérations en octobre dernier, il a reçu plus de 300 000 appels d’utilisateurs, mais il n’a rendu qu’une poignée de décisions. Si vous faites appel de votre décision et que votre cas n’est pas pris en compte, il est peu probable que vous sachiez pourquoi.

Néanmoins, il est à noter que le conseil de surveillance de Facebook semble élargir sa portée. Certaines des décisions de modération les plus litigieuses impliquent du contenu que Facebook a choisi de laisser de côté.

«Pensez à la vidéo pas chère de Nancy Pelosi dans laquelle des images de la présidente de la Chambre ont été éditées de manière trompeuse pour qu’elle paraisse en état d’ébriété», a écrit Evelyn Douek, experte en modération de contenu à la Harvard Law School, dans Lawfare l’année dernière. Myanmar, ou les années où Facebook a hébergé le contenu du chef d’Infowars Alex Jones avant de finalement décider de suivre l’exemple d’Apple et de supprimer le contenu de Jones. »

L’annonce intervient alors que le conseil de surveillance continue d’essayer de renforcer sa propre légitimité et de se présenter aux milliards d’utilisateurs de Facebook. Certains experts ont critiqué le conseil pour ses pouvoirs limités, soulignant qu’il prend des décisions post-par-courrier et qu’il n’a pas de pouvoir discrétionnaire sur la conception globale de Facebook, comme les algorithmes qui décident de ce qui retient le plus l’attention dans les nouvelles des gens. Nourrit. D’autres ont dit que le conseil de surveillance est essentiellement un exercice de relations publiques et ne peut pas fournir la surveillance dont l’entreprise a besoin.

Le «Real Facebook Oversight Board», un groupe d’universitaires et d’activistes qui ont critiqué l’entreprise et le conseil de surveillance, a déclaré que l’annonce de mardi reflétait la façon dont «Facebook se lave les mains des décisions les plus difficiles que l’entreprise elle-même devrait prendre». Le groupe a ajouté: «Et plutôt que de s’attaquer aux problèmes de modération de contenu sur ses plates-formes, il se tourne de plus en plus vers le jugement de cas aléatoires et très médiatisés pour couvrir les échecs de l’entreprise, au lieu de s’attaquer sérieusement à la crise de modération systémique du contenu que ses algorithmes et son leadership créé.”

Dans le même temps, l’attention restera sur le conseil de surveillance, d’autant plus que les gens attendent sa décision à venir sur le maintien de la décision de Facebook de suspendre Donald Trump du service. Trump a fréquemment publié du contenu que Facebook a décidé de suivre, malgré le tollé du groupe de défense des droits civiques, des employés de Facebook et des utilisateurs.

