Comment faire de faux versets Kanye ou Eminem ⋆ .

Le Kanye est vraiment bon

Qu’il s’agisse d’une reprise de Kanye de Astronaut in The Ocean ou d’Eminem rappant sur quelque chose qu’il n’aurait jamais fait de manière réaliste, vous aurez récemment remarqué un certain nombre de vidéos sur TikTok qui sonnent étrangement comme vos rappeurs préférés, mais très générées par ordinateur en même temps – et tout dépend du générateur de rap TikTok AI. Fondamentalement, vous pouvez mettre n’importe quel texte que vous aimez dans la machine et il le crachera dans une gamme MASSIVE de voix de Patrick Stewart à Elton John.

Cependant, il n’est pas si facile de comprendre comment trouver l’outil même. Alors, voici un guide étape par étape sur la façon de créer votre propre voix de rap AI à l’aide du générateur de rap AI TikTok.

@ _alexx999 _ ## fyp ## foryou ## foryoupage ## xyzbca ## music ## 2021 ## kanyewest ## jayz ## thethrone ♬ REGARDER LA FUITE DU TRÔNE II – Alex

Comment utiliser le générateur de rap TikTok AI?

Alors, vous êtes devenu furieux en recherchant «générateur de rappeur TikTok» ou «voix TikTok Eminem» et n’obtenez toujours aucun résultat? Eh bien, heureusement, nous l’avons présenté aussi facilement que possible:

Si vous n’en avez pas déjà un, créez un compte Discord. Cela prend quelques secondes et vous n’aurez qu’à vérifier le compte via votre adresse e-mail.

Maintenant, vous pouvez commencer à vous amuser. Entrez le texte de votre choix dans la case “Parole à synthétiser”. Sélectionnez ensuite la voix que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant sur la droite.

Et c’est tout – il y a aussi la possibilité de télécharger les voix pour n’importe quel projet que vous voudrez peut-être. Prendre plaisir!

