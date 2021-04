Comment faire de la pâte à modeler à la maison – quelle est la recette? ⋆ 10z viral

Découvrez comment vous pouvez faire votre propre pâte à modeler à la maison (Photo: .)

Les parents ont toujours besoin d’inspiration sur la façon de divertir les enfants à la maison, en particulier au cours de la dernière année passée en lock-out.

Qu’il s’agisse d’une journée pluvieuse pendant les vacances scolaires ou d’un week-end particulièrement pluvieux, trouver des divertissements peut souvent être une tâche délicate.

Une chose que vous pourriez essayer de faire – si vous ne l’avez pas déjà fait – est de faire votre propre pâte à modeler.

C’est assez facile – et c’est une activité pratique amusante en soi – mais quelle est la recette? Voici ce que vous devez savoir…

Comment faire de la pâte à modeler à la maison?

Qui n’aime pas jouer avec la pâte à modeler? (Photo: .)

Voici comment créer votre propre pâte à modeler à partir de quelques éléments simples:

Ingrédients

250 g de farine ordinaire 140 ml d’eau 50 g de sel 1 à 2 cuillères à soupe d’huile de cuisson quelques gouttes de colorant alimentaire

Méthode

Mélanger la farine et le sel dans un bol et ajouter l’eau et l’huile

Pétrissez bien pendant environ 10 minutes jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Ajouter plus d’eau ou de farine si nécessaire

Ajouter le colorant alimentaire et pétrir jusqu’à ce qu’il soit mélangé

Conserver dans un sac en plastique au réfrigérateur jusqu’à ce qu’il soit correctement refroidi.

De là, il est bon de partir!

Essayez de créer une variété de couleurs pour donner vie à la créativité de votre enfant!

SUITE: Cinq activités pour aider vos enfants à être plus attentifs

SUITE: Ce sont les jouets nostalgiques que les gens sont toujours tristes d’avoir manqué quand ils étaient enfants

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();