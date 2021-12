Vous voulez apprendre le moyen le plus rapide de saisir des caractères spéciaux sur macOS ? Lisez comment faire des accents de lettres sur Mac et plus encore.

Il existe plusieurs façons de faire des caractères spéciaux et des accents de lettres sur Mac à partir d’une option directe sur votre clavier à l’aide de raccourcis et de la barre de menus.

Ci-dessous, nous examinerons d’abord l’option la plus rapide, puis découvrirons d’autres façons de saisir non seulement des accents de lettres, mais également une variété de caractères spéciaux sur Mac.

Comment faire des accents de lettres sur Mac et autres caractères spéciaux

Appuyez et maintenez la lettre de votre clavier à laquelle vous souhaitez ajouter un accent (fonctionne également sur iPhone/iPad) Cliquez sur le caractère spécial que vous souhaitez ou choisissez-le avec le numéro associé avec votre clavier Le menu d’accent de lettre ne s’affichera pas si il n’y a pas d’options disponibles Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge les accents de lettres Et vous pouvez utiliser des raccourcis clavier de caractères spéciaux Ouvrir les Préférences Système > Clavier > Sources d’entrée Appuyez et maintenez l’option sur le clavier pour voir certains des caractères spéciaux (par exemple, option + p = π) Appuyez et maintenez l’option + shift sur le clavier pour voir plus de caractères spéciaux (par exemple option + shift + k = ) Une autre façon de les utiliser est les touches mortes Vous pouvez maintenant commencer à mémoriser les raccourcis clavier pour ceux-ci Vous pouvez également cliquer sur le cochez en bas de Sources d’entrée pour l’ajouter à votre barre de menu pour un accès rapide, puis choisissez Visionneuse de clavier ou Afficher les emoji et les symboles

Alternative : vous pouvez également accéder à Préférences Système > Clavier > Texte pour créer votre propre raccourci de texte pour un caractère spécial que vous utilisez souvent.

Raccourci Emoji sur Mac : Utilisez le raccourci clavier commande + contrôle + barre d’espace pour afficher le sélecteur d’émojis/symboles dans la plupart des applications.

Voici à quoi cela ressemble pour extraire des accents de lettres rapides sur Mac :

Voici à quoi cela ressemble de tirer vers le haut la visionneuse de clavier pour voir les caractères spéciaux et apprendre les raccourcis clavier via Préférences Système > Clavier > Sources d’entrée :

Vous pouvez maintenant appuyer longuement sur option ou option + maj pour voir les différents caractères spéciaux :

Pour accéder à des symboles plus uniques au-delà des emoji, après avoir accédé à la barre de menu et sélectionné Afficher les emoji et les symboles ou à l’aide du raccourci clavier commande + contrôle + barre d’espace, cliquez sur l’icône en forme de double flèche dans le coin inférieur ou sur le rectangle dans le coin supérieur droit.

Lire plus de tutoriels . :

