Comment faire des achats sur Amazon et d’autres sites en ligne et payer en espèces !

Je ne peux pas penser à beaucoup de choses pires que de me réveiller le 26 décembre avec une gueule de bois qui fait rage – une condition bien trop courante après Noël. J’ai été là, je l’ai fait et je vis maintenant avec reconnaissance pour le dire !

Bien sûr, vous vous promettez de payer le solde en totalité à la minute où le relevé arrivera, mais de qui plaisantons-nous ici ? C’est une promesse facile à faire, mais difficile à tenir, surtout à cette période de l’année.

Peut-être aviez-vous déjà un solde sur chaque carte de votre portefeuille, alors maintenant, tous ces nouveaux achats aggravent le problème en vous plongeant encore plus dans vos dettes. Pire encore, vous ne savez même pas avec certitude combien vous avez dépensé car qui surveille quand vous payez tout avec du plastique ?

Imaginez juste si vous aviez tenu votre promesse que cette année serait un Noël tout en espèces – que vous enfermiez ces cartes de crédit là où elles étaient à l’abri de vous.

En vous réveillant le lendemain de Noël, vous vous dirigerez vers la nouvelle année avec une attitude bien différente. Pas d’excuses, pas de cachette des factures de vacances, pas de soucis et pas de regrets.

J’ai de bonnes nouvelles pour tout le monde, et pas seulement pour ceux qui ont déjà des soldes de cartes de crédit. Cette année peut vraiment être un Noël tout en espèces. Vous pouvez le faire et augmenter encore plus votre argent en profitant des offres et de la livraison gratuite lorsque vous magasinez en ligne.

Vous pouvez vraiment acheter en espèces sur Amazon et dans des centaines de magasins avec des sites d’achat en ligne, aucune carte de crédit ou de débit n’est requise. Laissez-moi vous montrer comment faire cela en utilisant Amazon comme exemple.

ÉTAPE 1 : ACHETEZ UNE CARTE CADEAU AMAZON

Arrêtez-vous dans le Walgreens le plus proche ou dans n’importe quel nombre de supermarchés, pharmacies et magasins de proximité à l’échelle nationale qui vendent des cartes-cadeaux. Achetez une carte-cadeau Amazon de la valeur nominale de votre choix et payez-la en espèces. Maintenant, cette carte-cadeau est activée pour être utilisée sur Amazon.com.

ÉTAPE 2 : DÉPOSEZ LA CARTE CADEAU SUR VOTRE COMPTE AMAZON

Allez sur Amazon.com et connectez-vous à votre compte. (Créez un nouveau compte si vous n’en avez pas déjà un.) Accédez à « Utiliser une carte-cadeau (Amazon) ». Suivez les instructions simples pour ajouter le code de réclamation unique de votre carte-cadeau Amazon à votre compte. C’est super facile et ne prend qu’une minute.

Désormais, ces fonds sont disponibles immédiatement et conservés en toute sécurité sur votre compte, n’expirent pas, n’ont pas de frais d’activation ou de maintenance et s’appliqueront automatiquement à votre prochaine commande Amazon (à moins que vous ne sélectionniez un autre mode de paiement lors du paiement).

Vous avez vu comme c’était facile?

Vous pouvez utiliser la même tactique pour acheter en ligne avec de l’argent chez d’autres détaillants en ligne tels que Target, Walmart, Apple, Netflix, Nintendo, Home Depot, Kohl’s, Sephora, Bed Bath & Beyond, Home Depot, etc. Suivez simplement les étapes ci-dessus pour Amazon. Le processus est le même :

Vous allez sur le site d’achat en ligne de ce magasin, connectez-vous, accédez à votre compte et, une fois là-bas, identifiez l’endroit où télécharger ou ajouter la carte-cadeau de ce magasin.

Voici d’autres façons de dépenser de l’argent en ligne :

COINSTAR

Vous avez beaucoup de monnaie en vrac ? Vous pouvez apporter votre monnaie et votre argent dans l’un des plus de 20 000 kiosques Coinstar situés dans les épiceries du monde entier et le convertir en carte-cadeau (Amazon n’est que l’une des dizaines d’options de vente au détail et de restauration), sans frais déduits. Mais si vous convertissez en espèces, des frais importants de 11,9% seront déduits.

Suivez les étapes ci-dessus pour ajouter ces fonds à votre compte Amazon ou à d’autres comptes de détaillants en ligne préférés.

WESTERN UNION

Vous pouvez acheter un code de réclamation Amazon en espèces d’un montant compris entre 25 $ et 2 000 $ dans 42 000 agences Western Union aux États-Unis. Ajoutez le code de réclamation à votre compte Amazon. Suivez l’étape 2 des instructions Amazon ci-dessus.

MONEYGRAMME

Visitez un agent MoneyGram participant sur MoneyGram.com (il y en a plus de 350 000 dans le monde) pour acheter un code de réclamation de carte-cadeau Amazon en espèces et sans frais. Suivez l’étape 2 ci-dessus.

Voilà. Des moyens simples et pratiques de profiter de la commodité des achats sur Amazon tout en profitant d’un Noël en espèces !

RÉSUMER

Achetez une carte-cadeau Amazon ou d’un autre détaillant en ligne en espèces et utilisez-la pour payer vos achats en ligne sur ces sites.

Les cartes-cadeaux Amazon sont en vente pour n’importe quel montant de 15 $ à 500 $ dans les pharmacies, les supermarchés, les magasins discount, à peu près partout.

Les machines Coinstar dans les épiceries accepteront les espèces et les pièces de monnaie et paieront une carte-cadeau Amazon sans frais déduits.

Les emplacements Western Union vendent des codes de réclamation Amazon, qui fonctionnent de la même manière qu’une carte-cadeau Amazon.

Il en va de même pour les 350 000 emplacements Moneygram dans le monde.

Copyright 2021 Creators.com

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.