L’Android 12 beta 3 est arrivé avec des fonctionnalités demandées depuis longtemps et des améliorations de la qualité de vie, avec des captures d’écran défilantes en haut de la liste. Vous pouviez recadrer et modifier des captures d’écran dans le passé, mais vous étiez limité à tout ce que l’écran de votre téléphone pouvait contenir. Maintenant, vous pouvez choisir de “Capturer plus” et récupérer plus du double de l’espace d’écran que vous pouviez auparavant. Voici comment prendre des captures d’écran déroulantes dans la version bêta d’Android 12.

Comment faire des captures d’écran déroulantes dans Android 12

Avant de pouvoir développer vos captures d’écran, vous devez installer la version bêta d’Android 12 sur votre téléphone Pixel ou Android tiers compatible. Si vous avez déjà installé la version bêta, vous pouvez probablement passer à la version bêta 3 à l’aide d’une mise à jour OTA. Accédez à Paramètres > Système > Mise à jour du système et vérifiez s’il est disponible, puis téléchargez-le. Vous êtes maintenant prêt à commencer.

Prendre une capture d’écran dans n’importe quelle application utilisant votre téléphone Android raccourci de capture d’écran. Pour prendre une capture d’écran sur les téléphones Pixel (et la plupart des autres téléphones Android), maintenez la touche Puissance et baisser le volume boutons simultanément jusqu’à ce que l’écran clignote pour capturer votre écran. Trois boutons devraient apparaître : Partager, Éditer, et Capturez plus. Appuyez sur “Capturer plus” pour continuer. Remarque : certaines applications actuellement ne prend pas en charge les captures d’écran défilantes. Si “Capturer plus” n’apparaît pas, vous ne pourrez pas en prendre un.

Une fois que vous appuyez sur cette option, vous effectuez un zoom arrière afin de voir la taille de capture d’écran maximale possible pour cette page d’application. Traîne la fenêtre de capture d’écran vers le bas pour qu’elle capture tout ce dont vous avez besoin ; une loupe zoomera sur la bordure inférieure pour que vous voyiez clairement où le recadrer.

La gauche: le pop-up qui apparaît lorsque vous prenez une capture d’écran dans Android 12 ; centre: une capture d’écran à hauteur maximale ; droite: l’interface de sélection des dimensions de votre capture d’écran. Source : Michael Hicks / Android Central Satisfait de la taille ? Vous pouvez maintenant frapper Sauvegarder pour l’envoyer dans votre dossier Captures d’écran. Vous pouvez aussi Partager à l’aide de l’icône en haut à droite, ou Éditer à l’aide de l’icône Crayon en bas à droite.

C’est ainsi que vous obtenez des captures d’écran défilantes dans Android 12 ! Le processus est très intuitif dans l’ensemble. Le seul point négatif est que certaines des meilleures applications Android ne le prennent pas en charge, telles que Google Chrome et Google Docs. Cependant, la plupart des applications, y compris les applications tierces, semblent prendre en charge cette fonctionnalité.

En comparant cette fonctionnalité à la façon dont vous prenez une capture d’écran avec un téléphone Samsung, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, Google limite la longueur de votre défilement à environ 2,5 fois la hauteur de l’écran de votre téléphone – du moins dans la version bêta – tandis que la capture de défilement de Samsung vous permet de continuer à faire défiler jusqu’à ce que vous atteigniez le bas de la page. D’un autre côté, la méthode de Google vous permet d’être un peu plus précis avec les dimensions, notamment en recadrant horizontalement ou en modifiant l’endroit où la capture d’écran commence et s’arrête.

Télécharger la bêta

Pixel 4a

Obtenez ce qu’Android 12 a à offrir, pour pas cher

L’un des meilleurs téléphones économiques disponibles, le Pixel 4a possède d’excellents appareils photo, une autonomie de batterie durable, une conception conçue pour le nouveau mode à une main et un accès exclusif aux outils de personnalisation Material You. De plus, il peut enfin prendre des captures d’écran appropriées !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Éviter d’endommager l’écran

Protégez l’écran de votre Moto G Power avec ces meilleurs protecteurs d’écran

Le Moto G Power est un appareil intéressant compte tenu de sa batterie massive de 5 000 mAh. Avec un appareil qui peut durer toute la journée, vous voudrez garder cet écran en bon état, d’autant plus que Motorola est passé à une découpe à trou d’épingle pour la caméra frontale. Ce sont les meilleurs protecteurs d’écran que vous pouvez obtenir pour le G Power aujourd’hui !