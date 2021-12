Comment faire des captures d’écran sur les appareils Motorola

Eric Zeman / Autorité Android

Motorola a de nombreux téléphones sous sa bannière, du Moto Razr pliable au nouveau produit phare Moto Edge 30X. Mais si vous ne faites que monter à bord du train d’appareils de la marque, vous voudrez probablement savoir comment accomplir des tâches de base. L’accrochage du contenu de l’écran en fait partie. Ci-dessous, nous détaillerons les différentes manières de capturer des captures d’écran sur les appareils Motorola.

RÉPONSE RAPIDE

Le moyen le plus simple de prendre une capture d’écran sur les téléphones Motorola est de maintenir le Puissance et le volume boutons enfoncés en même temps. Lire la suite ci-dessous pour plus de détails.

PASSEZ À VOTRE MÉTHODE PRÉFÉRÉE

Utilisez les boutons de votre téléphone

Comme les appareils Android de Samsung, OnePlus et d’autres fabricants, vous pouvez utiliser les boutons de votre téléphone Motorola pour lancer rapidement une capture d’écran. C’est la méthode de capture d’écran la plus connue. Pour faire ça:

Maintenez brièvement le Puissance et baisser le volume touches simultanément. Une fois que l’écran clignote, relâchez les deux boutons.

Notamment, vous pouvez également utiliser le bouton d’alimentation du téléphone pour afficher un raccourci.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche de votre téléphone Puissance bouton. Une boîte de dialogue de raccourci apparaîtra. Appuyez sur le Capture d’écran icône pour capturer le contenu sur votre écran.

Utiliser un geste

Ryan Haines / Autorité Android

Si la méthode du bouton est trop laborieuse, vous pouvez également accrocher le contenu de l’écran à l’aide d’un simple geste. Vous devrez peut-être l’activer d’abord, cependant. Pour faire ça:

Ouvrez le Moto app sur votre téléphone, dirigez-vous vers le Gestes menu et activez Capture d’écran à trois doigts. Une fois activé, recherchez le contenu que vous souhaitez capturer. Depuis le haut de l’écran, balayez vers le bas avec trois doigts pour prendre une capture d’écran.

Capturez de longues captures d’écran

Souhaitez-vous inclure plus de contenu, au-delà de celui affiché sur votre écran ? Vous pouvez également prendre une longue capture d’écran sur les téléphones Motorola. Pour faire ça:

Prenez une capture d’écran en utilisant l’une des méthodes ci-dessus. Une fois que la boîte de dialogue de capture d’écran apparaît, appuyez sur le double flèche vers le bas icône. Le téléphone va maintenant faire défiler l’écran et le capturer progressivement. Tu peux toucher Arrêter d’arrêter le processus à tout moment.

Utiliser un assistant vocal

Enfin, si vos mains sont pleines, Google Assistant peut également prendre des captures d’écran en votre nom. Pour lancer une capture d’écran à l’aide de l’assistant vocal de Google :

Trouvez le contenu que vous souhaitez capturer. Activez Google Assistant en disant Salut Google. Alors dire Prendre une capture d’écran.

C’est ça. Vous savez maintenant faire des captures d’écran sur un appareil Motorola. Si vous avez des questions ou avez une méthode supplémentaire, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.

