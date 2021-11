Andy Walker / Autorité Android

Savoir comment capturer des captures d’écran sur votre téléphone est sans doute aussi important que de comprendre comment envoyer un SMS ou passer un appel. Il est essentiel pour enregistrer rapidement et facilement les détails ou les informations affichés sur votre appareil. Pour les utilisateurs de Samsung, il existe plusieurs façons de prendre des captures d’écran.

Que vous possédiez le produit phare Galaxy S21, le Galaxy Z Fold 3 pliable ou un téléphone Samsung plus abordable, il existe au moins cinq façons de prendre des captures d’écran sur les appareils Samsung Galaxy. Dans cet explicateur, nous les détaillerons tous.

RÉPONSE RAPIDE: Le moyen le plus simple de prendre une capture d’écran sur les téléphones Galaxy est de maintenir le boutons d’alimentation et de volume enfoncés en même temps. Lire la suite ci-dessous pour plus de détails.

Comment faire des captures d’écran sur les appareils Samsung Galaxy

1 : Utilisez les boutons de votre téléphone

Comme d’autres appareils Android, vous pouvez utiliser les boutons de votre téléphone Samsung Galaxy pour capturer rapidement une capture d’écran. C’est le moyen le plus immédiat et le plus connu de prendre une capture d’écran du contenu affiché sur votre écran. Pour faire ça:

Maintenez brièvement le touches d’alimentation et de réduction du volume simultanément. Une fois que l’écran clignote, relâchez les deux boutons.

Il convient de noter qu’il s’agit du moyen universel de prendre des captures d’écran sur des appareils Android.

2: Utilisez la capture intelligente

Vous voulez capturer une page Web entière ou un fil de discussion ? Les appareils Samsung Galaxy peuvent également capturer des captures d’écran pleine page plus longues avec la fonction Smart Capture. Pour faire ça:

Tout d’abord, vérifiez si Smart Capture est activé sur votre téléphone. Se diriger vers Paramètres > Fonctionnalités avancées > Captures d’écran et enregistreur d’écran, et assurez-vous que ce commutateur est activé. Trouvez le contenu que vous souhaitez capturer. Maintenez brièvement le touches d’alimentation et de réduction du volume simultanément. Une fois que l’écran clignote, relâchez les deux boutons. Après cela, une barre d’outils apparaîtra au bas de l’écran. Appuyez sur le Capture de défilement bouton (c’est une boîte cassée avec deux flèches pointant vers le bas). Vous pouvez maintenant capturer des captures d’écran pleine page.

3: Utilisez votre paume

Les appareils Samsung Galaxy intègrent également une fonction de geste intelligent pour capturer une capture d’écran si vous ne pouvez pas tout à fait atteindre les boutons. Cette méthode est particulièrement pratique si votre téléphone repose sur une surface plane. Notamment, vous devrez d’abord vous assurer que le geste est activé. Pour faire ça:

Se diriger vers Paramètres > Fonctionnalités avancées > Mouvements et gestes > activer Coup de paume pour capturer. Une fois cette fonctionnalité activée, recherchez le contenu que vous souhaitez capturer. Faites glisser le bord de votre paume sur l’écran pour capturer une capture d’écran.

4: Utiliser un assistant vocal

Enfin, si vous ne l’avez pas désactivé, l’assistant vocal de Samsung Bixby peut également capturer des captures d’écran si toutes les méthodes ci-dessus ne sont pas disponibles. Bien que Bixby devienne moins intégré sur les nouveaux téléphones Samsung, cela sera toujours utile pour ceux qui utilisent des appareils plus anciens. Cette solution est également pratique si vous ne parvenez pas à gérer votre appareil pour une raison quelconque. Pour faire ça:

Assurez-vous que la fonction de commande vocale de Bixby est activée. Se diriger vers Accueil Bixby > Paramètres > Réveil vocal. Si Bixby Home est désactivé, activez-le en appuyant longuement sur une zone vide de votre écran d’accueil, en balayant vers la droite pour accéder à la page d’accueil Bixby. Enfin, activez le commutateur Bixby Home. Remarque : sur les nouveaux appareils Samsung qui n’ont plus de bouton Bixby dédié, vous pouvez également activer la touche latérale (bouton d’alimentation) pour activer Bixby. Se diriger vers Paramètres > Fonctionnalités avancées > Touche latérale. Vous pouvez maintenant choisir d’appuyer deux fois ou de maintenir la touche latérale enfoncée pour activer Bixby. Une fois Bixby fonctionnel, recherchez le contenu que vous souhaitez capturer. Pour réveiller l’assistant, dites, Salut Bixby. Vous pouvez également activer Bixby à l’aide de son bouton dédié ou de la méthode de touche latérale de votre choix. Enfin, dis Prendre une capture d’écran.

Si vous n’utilisez pas Bixby ou si vous ne possédez pas de téléphone Samsung plus récent exécutant un logiciel plus récent, Google Assistant peut également prendre des captures d’écran pour vous.

Trouvez le contenu que vous souhaitez capturer. Au lieu de dire bonjour Bixby, dites Salut Google. Enfin, dis Prendre une capture d’écran. Vous pouvez également taper la commande si vous le souhaitez, mais c’est sans doute moins efficace que les autres méthodes que nous avons répertoriées.

Aller encore plus loin

Chaque téléphone est légèrement différent. Nous avons des tutoriels sur la façon de prendre des captures d’écran de plusieurs manières pour les Samsung Galaxy S20, Galaxy S10, Galaxy S9, Galaxy S8 et Galaxy Note 20.

C’est ça. Vous savez maintenant comment prendre des captures d’écran sur un appareil Samsung Galaxy. Si vous avez des questions ou avez une méthode supplémentaire, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.