Comment faire des captures d’écran sur les smartphones Huawei

Votre smartphone est une source indispensable d’informations apparemment infinies, mais que se passe-t-il si vous vouliez prendre un instantané d’informations à la volée ? Eh bien, il n’y a pas de meilleur moyen de le faire que de capturer l’écran. Dans cet article, nous détaillons les différentes méthodes pour faire des captures d’écran sur un smartphone Huawei.

Le moyen le plus simple de prendre une capture d’écran sur un smartphone Huawei est de appuyez simultanément sur les boutons d’alimentation et de volume et maintenez-les enfoncés. Lisez plus ci-dessous pour plus de détails et des méthodes alternatives.

1 : Utilisez les boutons de votre téléphone

Cette méthode simple fonctionne sur les téléphones Huawei exécutant EMUI ou Harmony OS, ainsi que sur d’autres téléphones Android.

Appuyez et maintenez le boutons d’alimentation et de volume simultanément pour prendre une capture d’écran sur un appareil Huawei. Vous verrez un aperçu en bas à gauche de votre écran une fois la capture d’écran capturée. Appuyez dessus pour obtenir plus d’options pour le personnaliser, l’annoter ou le partager.

2: Utilisez vos jointures

Les smartphones Huawei reconnaissent les glissements de doigt, mais aussi les gestes et les tapotements des articulations. Cette méthode est sans doute plus rapide que d’utiliser les boutons de votre téléphone, mais vous devrez vous assurer qu’elle est activée.

Se diriger vers Paramètres > Fonctionnalités d’accessibilité > Raccourcis et gestes > Prendre une capture d’écran. Allumez le Captures d’écran d’articulation réglage s’il n’est pas activé. Une fois cette opération terminée, dirigez-vous vers l’écran que vous souhaitez capturer et appuyez rapidement deux fois sur l’écran avec votre articulation pour prendre une capture d’écran.

3: Prenez une capture d’écran défilante

Andy Walker / Autorité Android

Les captures d’écran pleine page, également appelées captures d’écran défilantes, vous permettent de capturer du contenu se cachant au-dessus ou en dessous de ce qui est réellement sur votre écran. Cette méthode est excellente si vous devez capturer une page Web entière, une liste de lecture ou un long mode d’emploi.

Il existe deux méthodes simples :

Pour la première méthode, capturez une capture d’écran à l’aide de la méthode du bouton d’alimentation/volume. Une fois capturé, appuyez sur l’aperçu en bas à gauche de votre écran. Appuyez sur le Parchemin icône en bas à droite. Une fois activé, votre Huawei fera défiler la page progressivement pour capturer plus de contenu. La deuxième méthode implique une fois de plus l’intelligence des articulations de Huawei. Cependant, au lieu d’appuyer deux fois sur l’écran, utilisez votre articulation pour dessiner un S sur l’affichage. Votre téléphone capturera automatiquement une capture d’écran défilante.

Noter: vous pouvez appuyer n’importe où sur l’écran pour arrêter la capture d’écran si vous avez capturé le contenu souhaité. Si la capture d’écran atteint la fin de la page, elle s’arrêtera également automatiquement.

4: Utilisez un raccourci

Vous pouvez également prendre des captures d’écran sur les smartphones Huawei en utilisant un raccourci dans le panneau des paramètres rapides.

Balayez vers le bas depuis le haut de l’écran pour ouvrir le panneau de notification et le panneau de paramètres rapides. Appuyez sur le Capture d’écran icône pour capturer votre écran. Si vous ne voyez pas l’icône dans votre panneau de paramètres rapides, vous devrez peut-être l’ajouter. Pour ce faire, balayez vers le bas depuis le haut de l’écran pour ouvrir le panneau de notification et le menu des raccourcis. Appuyez sur le bouton modifier (l’icône du stylo) en haut à droite à côté du rouage des paramètres. Faites glisser le Capture d’écran au groupe de raccourcis actifs en haut de l’écran.

5: Utilisez des gestes aériens

Tous les téléphones Huawei ne prennent pas en charge les gestes aériens. Des appareils plus récents, comme les séries P50 et Mate 40, vous permettent d’utiliser des gestes de la main pour exécuter des tâches sans toucher l’écran. Faire une capture d’écran en fait partie.

Vous devrez d’abord vérifier si la fonction est activée. Se diriger vers Paramètres > Fonctionnalités d’accessibilité > Raccourcis et gestes > Gestes aériens. Activer Saisie. Si vous n’avez pas de sous-menu pour les gestes aériens, votre téléphone ne prend pas en charge cette fonctionnalité. Une fois activé, assurez-vous que l’écran de votre téléphone est allumé. Assurez-vous que votre paume est ouverte et à environ un demi-longueur de bras de la caméra frontale au-dessus de l’écran. Lorsque vous voyez l’icône de la main, fermez votre main dans un poing pour capturer une capture d’écran.

6 : Utiliser un assistant vocal

Si vous utilisez toujours un smartphone Huawei avec les services Google, vous pouvez utiliser Google Assistant pour prendre une capture d’écran pour vous.

Activez l’assistant en disant : Salut Google. Enfin, dis Prendre une capture d’écran.

C’est ça. Vous savez maintenant comment faire des captures d’écran sur un smartphone Huawei. Faites-nous savoir quelle méthode est votre préférée dans les commentaires ci-dessous.

