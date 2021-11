Si vous venez d’acheter un tout nouveau OnePlus 9, Nord 2 ou un autre modèle de la gamme de l’entreprise, vous vous demandez peut-être comment faire une capture d’écran dessus ? Heureusement, OnePlus ne complique pas du tout le processus. Dans cet article, nous détaillons les différentes manières de faire des captures d’écran sur votre smartphone OnePlus.

Comment faire des captures d’écran sur les smartphones OnePlus

1 : Utilisez les boutons de votre téléphone

La méthode la plus simple et la plus connue nécessite sans doute les boutons de votre smartphone OnePlus. Il s’agit d’une méthode courante qui fonctionne également sur tous les téléphones Android.

Appuyez et maintenez enfoncé le touches d’alimentation et de réduction du volume simultanément. Une fois que l’écran clignote, relâchez les deux boutons.

2: Utilisez un balayage à trois doigts

Sur certains téléphones OnePlus, la méthode du bouton du téléphone peut nécessiter deux mains. Cependant, ce geste astucieux intégré à Oxygen OS vous permet de prendre une capture d’écran à l’aide d’un balayage à trois doigts. Voici comment procéder :

Vérifiez si la fonctionnalité est activée en vous rendant sur Paramètres > Boutons et gestes > Gestes rapides. Allumer Capture d’écran à trois doigts si ce n’est pas déjà fait. Accédez au contenu que vous souhaitez capturer, puis balayez l’écran vers le haut ou vers le bas avec trois doigts.

3. Prenez une capture d’écran agrandie

Que faire s’il y a du contenu qui n’est pas actuellement sur l’écran que vous souhaitez capturer ? Eh bien, OnePlus vous permet également de capturer des captures d’écran « étendues » d’une page Web ou d’une liste entière.

Capturez une capture d’écran en utilisant l’une des deux méthodes décrites ci-dessus. Une fois qu’un aperçu apparaît dans le coin inférieur droit de l’écran, appuyez sur le Capture d’écran étendue bouton en dessous. Cela vous ramènera à la capture d’écran d’origine, mais l’affichage commencera à défiler. Appuyez n’importe où sur l’écran pour arrêter la capture d’écran ou laissez-la continuer à capturer tout le contenu disponible. Vous pouvez également recadrer la capture d’écran avant de l’enregistrer ou de la partager. Une fois que vous êtes satisfait, appuyez sur le Coche en haut à droite de l’écran pour enregistrer la capture d’écran.

4: Utiliser un assistant vocal

Enfin, si vous ne pouvez pas accéder physiquement à votre téléphone mais que vous souhaitez capturer du contenu sur votre écran, vous pouvez utiliser Google Assistant.

Activez l’assistant en disant : Salut Google. Enfin, dis Prendre une capture d’écran.

C’est ça. Vous savez maintenant comment faire une capture d’écran sur les smartphones OnePlus. Faites-nous savoir quelle méthode vous utilisez dans les commentaires ci-dessous.