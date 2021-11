Comment faire des captures d’écran sur les smartphones Oppo

Oppo fabrique de nombreux smartphones décents avec des écrans denses et éclatants. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez capturer rapidement le contenu visible sur cet écran ? Eh bien, la société permet aux utilisateurs de prendre une capture d’écran de plusieurs manières sur les smartphones Oppo. Nous détaillons ci-dessous les méthodes les plus courantes.

1 : Utilisez les boutons de votre téléphone

Si vous avez déjà possédé un autre téléphone Android, c’est la méthode que vous connaissez probablement le mieux. C’est la méthode de capture d’écran standard pour les autres téléphones Android et fonctionne également sur les appareils Oppo.

Appuyez et maintenez le boutons d’alimentation et de volume simultanément pour prendre une capture d’écran sur un appareil Oppo. Vous verrez un aperçu de la capture d’écran apparaître une fois capturée. Appuyez dessus pour obtenir plus d’options pour le modifier, ajouter un filtre, ajuster sa taille, etc.

2: Utilisez un balayage à trois doigts

En raison de la position des boutons de volume et d’alimentation sur certains téléphones Oppo, il pourrait être plus facile de prendre une capture d’écran à l’aide d’un geste d’écran. Cette méthode ne nécessite que trois doigts.

Tout d’abord, vous devez vous assurer que le geste de balayage à trois doigts est activé. Si vous utilisez la dernière version de Color OS, rendez-vous sur Paramètres > Outils de commodité > Capture d’écran. Assurer glisser vers le bas avec 3 doigts est autorisé. Notez que selon la version de Color OS que vous utilisez, cette fonctionnalité peut se cacher derrière Paramètres additionnels, Aide de commodité, ou une autre page de paramètres. Une fois cette opération terminée, dirigez-vous vers l’application ou la page que vous souhaitez capturer et balayez vers le bas depuis le haut de l’écran avec trois doigts pour prendre une capture d’écran.

3: Utilisez la barre latérale intelligente

Comme d’autres fabricants, le système d’exploitation Color d’Oppo comprend une barre latérale facultative chargée de divers raccourcis. Cette méthode ne nécessite aucune pression compliquée ou sur un bouton.

Vous devrez activer la barre latérale intelligente. Pour ce faire, dirigez-vous vers Paramètres > Outils de commodité > Barre latérale intelligente. Assurer Barre latérale intelligente est activé. Une ligne verticale blanche devrait maintenant être visible sur le côté de l’écran de votre téléphone. Dirigez-vous vers l’écran que vous souhaitez capturer, puis faites glisser la barre latérale vers le milieu de l’écran. Appuyez sur le Capture d’écran raccourci pour capturer votre écran.

4: Prenez une longue capture d’écran

Une capture d’écran défilante, ou une longue capture d’écran, vous permet de capturer du contenu qui n’est actuellement pas affiché à l’écran. C’est un excellent moyen d’obtenir des listes plus longues, qu’il s’agisse d’une page de paramètres ou d’un didacticiel pleine page.

Utilisez l’une des trois méthodes décrites ci-dessus et prenez une capture d’écran. Une fois la capture d’écran capturée, vous verrez un Longue capture d’écran sous l’aperçu de la capture d’écran. Appuyez dessus. Une nouvelle boîte de dialogue apparaîtra et vous pouvez maintenant faire défiler manuellement vers le haut et vers le bas pour allonger la capture d’écran. Robinet Terminé pour générer la capture d’écran.

Vous pouvez également lancer la boîte de dialogue Capture d’écran longue en utilisant un geste à trois doigts.

Tout d’abord, dirigez-vous vers Paramètres > Aide de commodité > Gestes & mouvements et activer Toucher et maintenir enfoncé à 3 doigts. Une fois activé, recherchez le contenu de l’écran que vous souhaitez capturer. Touchez l’écran avec trois doigts et maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que la boîte de dialogue de capture d’écran apparaisse. Robinet Longue capture d’écran initier.

5: Utiliser un assistant vocal

Si vous n’arrivez pas à joindre votre téléphone, vous pouvez toujours utiliser votre voix pour faire une capture d’écran. Google Assistant peut capturer votre écran via une simple commande vocale.

Activez l’assistant en disant : Salut Google. Enfin, dis Prendre une capture d’écran.

C’est ça. Vous savez maintenant comment faire des captures d’écran sur un smartphone Oppo. Faites-nous savoir quelle méthode est votre préférée dans les commentaires ci-dessous.