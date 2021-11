Comment faire des captures d’écran sur les smartphones Realme

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Realme gagne lentement du terrain sur les marchés mondiaux, il y a donc de fortes chances que vous possédiez l’un des produits de l’entreprise ou que vous cherchiez à en acheter un. Mais savez-vous comment faire une capture d’écran sur les smartphones Realme ? Ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas. Dans cet article, nous détaillons les méthodes que vous pouvez utiliser pour accomplir cette tâche avec facilité.

RÉPONSE RAPIDE



Le moyen le plus simple de prendre une capture d’écran sur un smartphone Realme est de appuyez simultanément sur les boutons d’alimentation et de volume et maintenez-les enfoncés. Lisez plus ci-dessous pour plus de détails et des méthodes alternatives.

PASSEZ À LA MÉTHODE

1 : Utilisez les boutons de votre téléphone

C’est le moyen le plus simple de capturer des captures d’écran sur les téléphones Realme. La méthode fonctionne également sur d’autres téléphones Android.

Appuyez et maintenez le boutons d’alimentation et de volume simultanément pour prendre une capture d’écran sur un appareil Realme. Vous verrez un aperçu sur la gauche de votre écran une fois la capture d’écran capturée. Appuyez dessus pour obtenir plus d’options pour le modifier ou le partager.

2: Utilisez un balayage à trois doigts

Il existe de nombreuses méthodes logicielles pour capturer une capture d’écran, et c’est sans doute la plus simple. Vous devrez cependant activer la méthode de balayage à trois doigts dans le menu des paramètres de votre téléphone Realme. Pour faire ça:

Se diriger vers Paramètres > Aide de commodité > Gestes et mouvements. Assurer Capture d’écran à 3 doigts est autorisé. Une fois cette opération terminée, dirigez-vous vers l’écran que vous souhaitez capturer et balayez vers le bas depuis le haut de l’écran avec trois doigts pour prendre une capture d’écran.

3: Utilisez le ballon d’assistance

Vous pouvez également prendre des captures d’écran sur les smartphones Realme à l’aide d’une fonction pratique de l’interface utilisateur Realme appelée Assistive Ball. Il ajoute effectivement une icône de raccourci logiciel flottant sur l’écran. Vous devrez d’abord activer certaines choses.

Tout d’abord, dirigez-vous vers Paramètres > Aide de commodité > Balle d’assistance. Assurer la Balle d’assistance la bascule est activée. Ensuite, vous devrez sélectionner un Mode de fonctionnement sous la bascule. Choisir entre Opérations gestuelles ou Appuyez sur Menu. Nous opterons pour ce dernier dans ce tutoriel. Comme leurs noms l’indiquent, Gesture Operations vous permettra de définir un raccourci de geste de balayage pour capturer des captures d’écran, tandis que Tap Menu ouvre une boîte de dialogue supplémentaire avec plusieurs raccourcis. Nous préférons ce dernier car il est plus rapide et vous n’aurez pas besoin de vous souvenir du geste que vous avez attribué pour capturer des captures d’écran. Une fois que Appuyez sur Menu est sélectionné, vous pouvez maintenant vous diriger vers l’écran que vous souhaitez capturer. Appuyez sur le flottant Icône de boule d’assistance, puis le Raccourci de capture d’écran quand il apparaît pour capturer l’écran.

4: Prenez une capture d’écran défilante

Comme la plupart des fabricants de téléphones Android, Realme offre également aux utilisateurs un moyen de capturer des captures d’écran défilantes. La méthode est assez simple.

Utilisez le raccourci de capture d’écran défilant :

Utilisez l’une des trois méthodes décrites ci-dessus et prenez une capture d’écran. Une fois la capture d’écran capturée, vous verrez un bouton de capture d’écran défilant sous l’aperçu de la capture d’écran sur le côté gauche de l’écran. Appuyez dessus. Une nouvelle boîte de dialogue apparaîtra et l’écran commencera à défiler. Appuyez sur le icône de coche pour arrêter la capture d’écran. La capture d’écran défilante s’arrêtera une fois qu’elle aura atteint la fin de la page.

5: Prenez une capture d’écran partielle

Et si vous vouliez capturer un petit extrait de l’affichage ? Eh bien, il existe également un moyen simple de le faire, et cela ne nécessite que trois doigts.

Se diriger vers Paramètres > Aide de commodité > Gestes & mouvements et activer Toucher et maintenir enfoncé à 3 doigts. Une fois activé, recherchez le contenu de l’écran que vous souhaitez capturer. Touchez l’écran avec trois doigts et maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que la boîte de dialogue de capture d’écran apparaisse. Cela peut prendre un certain temps. Une boîte de dialogue de capture d’écran apparaîtra à l’écran, mettant en évidence le contenu dans la zone de capture. Ici, vous pouvez ajuster la taille selon vos besoins, griffonner sur la capture d’écran ou modifier complètement la forme. Frappez le icône de coche quand tu es heureux.

6 : Utiliser un assistant vocal

Enfin, il existe une méthode pour prendre une capture d’écran sur les smartphones Realme qui ne nécessite pas de toucher l’écran ou de maintenir les boutons. Demandez simplement à Google Assistant de capturer une capture d’écran pour vous.

Activez l’assistant en disant : Salut Google. Enfin, dis Prendre une capture d’écran.

C’est ça. Vous savez maintenant comment prendre des captures d’écran sur un smartphone Realme. Faites-nous savoir quelle méthode est votre préférée dans les commentaires ci-dessous.

