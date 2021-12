Comment faire des cartes au trésor personnalisées dans Sea Of Thieves: Quest Board et comment enterrer un trésor

Dans Sea of ​​Thieves Saison 5, le contenu généré par les utilisateurs est venu dans le jeu sous la forme du nouveau Quest Board, un endroit où les joueurs peuvent laisser leurs cartes au trésor personnalisées pour que les autres joueurs les découvrent. Lorsque les joueurs terminent ces quêtes, eux-mêmes et les créateurs de cartes en récolteront les récompenses. Voici comment créer ou jouer des cartes au trésor personnalisées dans Sea of ​​Thieves, ainsi que comment enterrer un trésor vous-même.

Cartes personnalisées de Sea of ​​Thieves via le tableau des quêtes

À partir du lancement de la saison 5 de Sea of ​​​​Thieves, de nouveaux tableaux de quête apparaîtront dans chaque avant-poste et poste maritime du jeu, et chacun comportera des cartes au trésor uniques créées par les joueurs qui peuvent cacher tous les secrets que leurs créateurs originaux ont jugés dignes d’une quête . Pour trouver un tableau de quête, cherchez-le près de l’atelier du charpentier de n’importe quel avant-poste – et si vous êtes sur l’un des minuscules postes maritimes, vous ne le manquerez sûrement pas.

Chaque avant-poste et poste maritime dispose désormais d’un tableau de quête.

Interagir avec lui révèle deux catégories : les quêtes disponibles et une section Mes cartes. La section des quêtes disponibles présente les cartes créées par l’utilisateur déjà épinglées sur le tableau, et vous pouvez en ajouter jusqu’à cinq à votre menu radial de quêtes par jour. Cette limite supérieure est susceptible d’empêcher les joueurs de booster l’or et la gloire avec des quêtes trop basiques. Vous pouvez voir vers quelle île vous vous dirigerez, mais vous ne pouvez pas voir son nombre de cachettes de butin tant que vous ne l’avez pas ajoutée à votre inventaire.

Ajoutez les cartes que vous aimez à votre menu radial, et vous n’aurez même pas besoin de les proposer dans les quartiers du capitaine. Ils seront activés automatiquement pour l’ensemble de votre équipage. À partir de là, vous pouvez la traiter comme une carte au trésor traditionnelle : naviguez jusqu’à l’île correspondante et localisez le trésor enfoui avec les marqueurs de carte rouges. La partie la plus délicate est de créer ces cartes vous-même.

Comment créer des cartes au trésor personnalisées dans Sea of ​​Thieves

Si vous préférez créer une carte au trésor plutôt que de compléter celle de quelqu’un d’autre, vous pouvez le faire en prenant le butin dont vous disposez et en l’enterrant sur l’île de votre choix à l’aide du nouveau mécanisme d’enfouissement du trésor. Pour ce faire, suivez ces courtes étapes :

Être sur une île avec un butin éligible, comme un coffre Gold Hoarders ou un crâne de l’Ordre des âmes Placez-le là où vous souhaitez l’enterrer sur l’île Équipez votre pelle et regardez le butin placé Utilisez l’invite d’enterrement (maintenez LT sur le contrôleur) pour enterrer rapidement le butin Avec le réenterrement du trésor, vous n’avez plus à cacher votre butin derrière des rochers et des buissons.

Dès que vous enterrez le butin, une carte au trésor personnalisée apparaîtra dans votre menu radial de quête, ce qui vous aidera à ne pas en perdre la trace. À partir de là, vous pouvez amener votre nouvelle carte sur un tableau de quêtes et l’épingler aux côtés des autres. Si d’autres joueurs vous accompagnent et terminent votre quête, vous gagnerez les mêmes récompenses qu’eux, y compris une certaine renommée saisonnière (Plunder Pass XP).

Quelles que soient les récompenses que l’équipage accomplissant la quête gagne en temps réel pendant votre absence, vous les verrez attribuées à votre pirate lorsque vous reviendrez au jeu, peu importe quand. Vous pourriez créer plusieurs cartes au trésor, les épingler sur le tableau des quêtes, puis ne pas jouer au jeu pendant des semaines. À votre retour, en supposant que d’autres aient joué à vos quêtes, vous profiterez des récompenses qui seront immédiatement déposées.

Notez que vous devez épingler la carte au tableau pour qu’il persiste après que vous ayez quitté le jeu, cependant. Si vous créez une carte personnalisée en enterrant un trésor, mais que vous n’épinglez pas cette carte sur un tableau de quête, elle ne sera pas dans votre inventaire lorsque vous chargez une nouvelle instance du jeu. De cette façon, il se comporte comme les autres quêtes incomplètes dans Sea of ​​​​Thieves.

Ce nouveau mécanisme d’enfouissement du trésor est utile au-delà de la simple création de nouvelles quêtes. Si jamais vous vous retrouvez envahi par des équipages ennemis, vous pouvez cacher votre butin en l’enterrant, et seuls vous et votre équipage aurez la carte qui révèle son emplacement. Vous pouvez même poser des pièges en présentant une carte personnalisée à un autre équipage, mais une alliance de pirates et de coffres à poudre les attend sur le site de fouille.

Comme toujours, Sea of ​​​​Thieves est construit sur la base d' »outils, pas de règles », alors découvrez de nouvelles façons de vivre la vie de pirate avec les nouveaux tableaux de quête et le contenu généré par les utilisateurs. Voici toutes les nouveautés de Sea of ​​​​Thieves dans la saison 5, ainsi que ce qu’il y a dans le passe de pillage de la saison 5.

