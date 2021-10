Comment faire des recherches d’images inversées sur Android | La technologie

Nous savons tous comment trouver des images de quelque chose en particulier, c’est-à-dire que si nous voulons une image d’une voiture, nous savons où nous devons aller pour prendre des images de ce véhicule. Mais quand on a une image et qu’on veut en connaître l’origine ou localiser un égal, sauriez-vous comment faire ? Nous vous disons comment vous pouvez y parvenir.

Parfois, nous avons une image sur notre smartphone que nous avons enregistrée ou que nous avons prise avec l’appareil photo et nous ne savons pas exactement d’où elle vient.

Si nous sommes curieux ou avons besoin de trouver des informations sur cet instantané, nous pouvons effectuer une recherche inversée sur notre terminal Android.

Nous pouvons effectuer cette tâche avec notre terminal Android lui-même et avec les navigateurs Google Chrome et Firefox, il est essentiel que nous ayons les application google installé sur le téléphone.

Inverser la recherche dans une image enregistrée sur le mobile

Si nous avons une image enregistrée sur le téléphone, soit parce que nous l’avons faite, soit parce que nous l’avons prise sur un site Web, nous pouvons trouver des informations à son sujet grâce à l’application Google.

Les étapes que nous devons suivre sont extrêmement simples pour que tout le monde puisse les faire.

Nous commençons l’application Google au téléphone. Nous verrons comment, juste à côté du champ de recherche, nous avons la possibilité de Objectif Google (une icône de caméra). Maintenant, nous pouvons choisir entre des photos qui sortent que nous avons déjà enregistrées ou nous pouvons cliquer sur Rechercher avec l’appareil photo et prenez une photo de ce sur quoi nous voulons plus d’informations. Si nous accédons à la galerie du téléphone pour la première fois, nous verrons qu’elle demande une série d’autorisations, que nous devons accepter. Une fois que nous aurons accordé toutes les autorisations demandées par l’application, nous verrons les photos que nous avons enregistrées. Une fois là-bas, seulement il faut cliquer sur la photo pour laquelle vous souhaitez effectuer une recherche d’image inversée. Lorsque la photo est ouverte en plein écran, nous pouvons utiliser les poignées autour de la photo pour sélectionner la zone spécifique ou la laisser telle quelle pour commencer la recherche sur Internet. Ensuite, nous verrons comment dans le bas de l’écran différents résultats apparaissent que l’on peut déplacer vers la gauche pour en voir plus. Au moment où nous cliquons sur l’une des options, un onglet s’ouvrira où nous verrons comment la photo que nous avons sélectionnée sort, pouvant cliquer dessus et ils nous enverront au recherche Google d’où sort cette photo. Cela nous permettra, une fois que nous serons dans les recherches, d’entrer dans le site Web spécifique d’où provient cette photo ou une photo aussi similaire que possible. Cela nous permettra de savoir ce qui s’est passé avec cette photo spécifique en ce qui concerne.

Recherche inversée d’une image avec Google Chrome

La même chose que nous avons faite dans le cas précédent avec la galerie ou une photo prise par nous au même moment, nous pouvons le faire avec Google Chrome et les images que vous trouvez sur un site Web sur lequel nous voulons en savoir plus à leur sujet.

Pour mener à bien cette action, nous devons suivre quelques étapes extrêmement simples :

La première chose à faire est d’aller sur le Web où apparaît la photo sur laquelle nous voulons plus d’informations. Ensuite, nous maintenons cette image enfoncée et sélectionnons Recherche Google Lens. À ce moment-là, nous reverrons l’écran où nous pourrons choisir parmi plusieurs options qui sortent en bas et peuvent être déplacés vers la gauche. Une fois que nous en avons sélectionné une, cela nous amènera à une nouvelle fenêtre où nous pourrons cliquer sur les nouvelles que nous voulons en savoir plus sur cette photo.

Nous pouvons donc utiliser Google Chrome pour en savoir plus sur un instantané que nous aimons et sur lequel nous sommes impatients d’en savoir autant que possible.

C’est un moyen très simple et très pratique, puisque parfois on trouve sur le net des photos sur lesquelles on aimerait avoir le plus d’informations possible.

Recherche inversée d’une image avec Mozilla Firefox

Nous pouvons également utiliser Mozilla Firefox sur notre terminal Android pour effectuer une recherche inversée d’une image, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent ce navigateur.

Comme dans les cas précédents, nous ne nous compliquerons pas beaucoup pour effectuer une telle action, puisque les étapes à suivre sont les suivantes :

La première chose que nous devons faire et aller à l’endroit où nous avons vu la photo que nous voulons. Maintenant, nous maintenons l’image enfoncée et dans le menu qui s’ouvre, nous sélectionnons Partager l’image. Dans le menu qui apparaît en bas, nous devons cliquer sur Image de recherche Google, l’icône qui sort avec un G majuscule de différentes couleurs. Cela le fera ouvrir Google Lens et que vous voyez plusieurs options différentes. Vous devez sélectionner celle qui vous semble la meilleure pour qu’à ce moment-là, ils vous dirigent vers un site Web où vous avez des informations détaillées sur ladite photo, pouvant choisir l’une des autres qui sortent simplement en revenant.

Si vous avez accidentellement supprimé une photo de votre smartphone, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous apprendre comment récupérer des photos supprimées sur Android.

De cette façon, nous obtiendrons les mêmes informations que nous avons obtenues dans les cas précédents, mais en utilisant un navigateur autre que Google Chrome, quelque chose que beaucoup de gens utilisent, car Firefox est l’un des plus utilisés dans le monde Android.

Ce sont les moyens dont nous disposons actuellement pour obtenir des recherches d’images inversées sur Android.

Trois formes très similaires les unes aux autres et qu’ils ne nous permettront pas d’avoir toutes les informations nécessaires sur une image que nous avons sur notre mobile ou que nous venons de voir sur un certain site Web.

C’est très utile, car, par exemple, pour obtenir la même chose en musique, nous avons Shazam, une application qui nous indique le titre et l’auteur de n’importe quelle chanson. Eh bien, grâce à Google Lens, nous pourrons savoir d’où vient une photo et quelles informations nous pourrons connaître.

Dans certains cas, ce système est vraiment intéressant à connaître, car nous avons souvent des images sur lesquelles nous aimerions en savoir plus, comme de nouveaux modèles de voitures que nous avons pu voir dans la rue ou des monuments que nous admirons en voyage et nous voulons connaître leur histoire, pour vous donner deux exemples.