Comment faire du nougat maison en 5 minutes au micro-ondes | La vie

A Noël, à la Saint Sylvestre, au Jour des Rois Mages… le nougat ne peut pas être absent des fêtes de Noël. Pourquoi l’acheter, si vous pouvez le faire vous-même très facilement ?

Les nougat C’est le dessert typique de Noël en Espagne, et il n’est fait qu’à ces dates. Cela signifie deux choses : que c’est généralement assez cher, et que les plus populaires ont tendance à être en rupture de stock.

Le nougat au chocolat est l’un des plus demandés, car il est apprécié de toute la famille, en particulier des enfants. Tu savais que vous pouvez préparer du nougat au chocolat maison en 5 minutes au micro-ondes?

C’est si simple, même les enfants peuvent le faire. Il sert d’activité de Noël, pour les divertir …

Il y a plusieurs façons de se préparer nougat au chocolat maison au micro-ondes.

Nous avons sélectionné deux variantes très faciles à réaliser et produisant des résultats différents.

Tout ce dont vous avez besoin est un moule en silicone rectangulaire bas. Sur Amazon, ils leur vendent des offres spéciales pour le nougat, pour seulement 8 euros.

Nougat au chocolat aux noix

Le typique nougat aux amandes, noisettes, noix de cajou, noix, raisins secs… ce que tu aimes le plus!

Cette recette est proposée par Cooking with Whirlpool, et elle obtient de bons résultats.

Ingrédients:

200 grammes de chocolat noir 100 grammes de crème fouettée liquide Une poignée de noix, au goût

On fait fondre 75 grammes de chocolat au micro-ondes à faible puissance, en veillant à ce qu’il ne brûle pas.

Ensuite Nous versons le chocolat fondu dans le moule, et laissez-le refroidir, jusqu’à ce qu’il soit solide.

Nous versons la crème dans un bol et la chauffons au micro-ondes à pleine puissance, 1 minute et demie.

On ajoute le reste du chocolat à la crème, que nous aurons divisé en très petits morceaux, et remuez jusqu’à ce que tout soit bien mélangé.

La dernière étape est ajouter les noix désirées au mélange liquide.

Nous versons le tout dans le moule et attendons qu’il refroidisse. Il peut être mis au réfrigérateur pour accélérer le processus, mais il doit être recouvert d’une pellicule de plastique, afin qu’il ne prenne pas de saveurs.

Lorsqu’il s’est solidifié, il ne reste plus qu’à le démouler… et prêt à être dégusté !

Nougat au chocolat avec riz soufflé

est Nougat au chocolat type Suchard surtout comme les enfants. C’est une recette Decoratrix.

C’est un nougat savoureux et croquant, très facile à manger car moins dur que le précédent.

C’est l’un des nougats les plus consommés, en chiffres de vente.

Ingrédients:

150 grammes de chocolat au lait 125 grammes de chocolat noir (fondant) 60 grammes de beurre de cacao ou de saindoux de bonne qualité 80 g de riz soufflé au chocolat, sert comme céréales de petit-déjeuner

Nous hachons les deux types de chocolat avec un couteau, les mélangeons dans un bol et ajoutons le beurre. Ne soyez pas surpris par cet ingrédient, il est utilisé par presque tous les nougats au chocolat du commerce.

On met le tout au micro-ondes à puissance maximale, pendant deux minutes. Nous surveillons pour éviter que le chocolat ne brûle.

Une fois fondu, on mélange bien avec une spatule en silicone, pour que le beurre se mélange bien avec le chocolat, et nous ajoutons le riz soufflé.

On mélange bien le tout, sans s’attarder car le chocolat s’épaissit vite.

Nous le mettons dans le moule, et recouvrez-le d’une feuille d’aluminium ou d’une feuille transparente. Nous le laissons refroidir quelques heures au réfrigérateur.

Comme vous pouvez le voir, c’est très simple préparez le nougat maison en 5 minutes au micro-ondes. Oserez-vous l’essayer ce Noël?