Google a ajouté une fonctionnalité très pratique à Google Assistant au CES 2020, permettant aux utilisateurs de téléphones Android de lire des pages Web. Il existe de nombreuses applications pour la fonction « Read It », en particulier pour les malvoyants. Voici comment faire en sorte que Google Assistant vous lise des pages Web.

Comment faire en sorte que Google Assistant vous lise des pages Web

Avant de continuer, assurez-vous d’avoir autorisé Google Assistant à répondre aux commandes audio lorsque l’écran de votre téléphone est allumé. Si vous ne savez pas comment faire, nous pouvons vous apprendre à configurer l’Assistant sur votre téléphone.

Ouvrir un Navigateur Android comme Google Chrome. Aller à un page Web. Dire Salut Google pour déclencher l’Assistant Google.

Dire Lis le à l’Assistant Google.

Nous vous recommandons de vous en tenir à Google Chrome ou Microsoft Edge pour entendre l’assistant vous lire à haute voix. Les navigateurs Internet dotés d’une fonction de sécurité et de confidentialité strictes ne peuvent pas profiter de la fonction « Lire ». Ainsi, si vous utilisez Opera ou Firefox, Google Assistant ne pourra pas lire vos pages Web.

De plus, les pages Web qui ne peuvent être consultées qu’en payant un abonnement ou celles qui contiennent des informations sensibles sont également exclues de cette fonctionnalité de synthèse vocale. Naturellement, il s’agit de protéger l’utilisation illicite de Google Assistant et de préserver votre confidentialité.

