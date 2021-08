Comment faire en sorte que les ventes et le marketing s’entendent et travaillent ensemble ?

Y a-t-il des frictions entre les ventes et le marketing dans votre entreprise ? Tu n’es pas seul. Pour de nombreuses entreprises B2B, cela commence tout juste à comprendre combien de revenus elles perdent à cause de cela. Selon HubSpot, le désalignement des deux équipes coûte 1 000 milliards de dollars par an en raison des efforts de marketing gaspillés et de la faible productivité des ventes.

Source : pixabay.com

Est-ce vraiment si mauvais que ça ?

La conclusion de HubSpot est basée sur des recherches. 79 % des prospects que votre équipe marketing génère minutieusement ne seront probablement jamais convertis. Du moins, pas avant que votre équipe commerciale ne commence à les entretenir correctement ! Analysez minutieusement leurs efforts : avec combien de prospects sont-ils en contact ? Les chances sont, seulement 20-30%. Si les équipes sont alignées, vous pouvez vous attendre aux résultats suivants :

Croissance des bénéfices 27 % plus rapide en trois ans, 38 % de transactions supplémentaires conclues, 208 % de revenus plus élevés grâce au marketing.

Si les avantages vous ont convaincu, tant mieux. Maintenant, vous devez prendre des mesures pour que les ventes et le marketing soient sur la même longueur d’onde.

1. Identifier les problèmes et proposer des solutions

Tout d’abord, vous devrez discuter des problèmes que les deux équipes se reprochent (secrètement ou ouvertement). Pour les résoudre, ils devront mieux communiquer. Voici les problèmes les plus courants, leurs causes probables et leurs solutions possibles.

ProblèmeCauseSolutionLe marketing génère des prospects de mauvaise qualité.Le marketing ne connaît pas suffisamment les acheteurs pour créer un contenu pertinent.Les ventes doivent signaler la satisfaction des clients et les préoccupations des prospects au marketing et les aider à trouver des idées de contenu.Peu de prospects supposément bons se transforment jamais en ventes .Les ventes ne suivent pas correctement les pistes et passent trop rapidement aux nouvelles.Le marketing doit travailler en étroite collaboration avec les ventes pour mieux planifier les suivis. Ils doivent contacter chaque prospect au moins cinq fois. Le marketing n’a pas d’objectif mesurable et sa stratégie est incohérente. Le marketing ne connaît pas les statistiques nécessaires pour lier ses actions aux ventes. Les ventes doivent informer le marketing sur les objectifs de revenus, la moyenne la taille de la transaction et le taux de conversion des prospects afin qu’ils puissent calculer le nombre de prospects nécessaires. Les ventes et le marketing ne sont pas d’accord sur des définitions cruciales. Il n’y a jamais eu de discussion sur ce qui constitue un prospect, un prospect qualifié, une opportunité, etc. Ventes et marketing doivent se rencontrer et discuter des concepts qui comptent dans leur travail. Les ventes et le marketing ne sont pas incités à discuter de leurs objectifs ensemble et à coopérer. La relation entre les ventes et le marketing n’a pas été suffisamment soulignée. à faire les uns avec les autres.

2. Divisez l’entonnoir de vente entre les deux équipes

Une fois que les deux équipes auront résolu les problèmes ci-dessus, elles devront désormais mieux collaborer. Chacun doit savoir de quoi il est responsable. Cela signifie définir les étapes de l’entonnoir de vente et décider à qui appartient chacune d’entre elles et quels objectifs elles doivent impliquer. Faites-leur signer un SLA (accord de niveau de service) pour se tenir mutuellement responsables.

Par exemple, il devrait y avoir une distinction claire entre les prospects qui ont besoin de plus d’attention par le marketing et ceux qui sont déjà intéressés et qui ont besoin d’un suivi par les ventes. Le parcours de l’acheteur n’est pas linéaire, des zones d’ombre vont donc apparaître. Dans ces cas, une discussion saine indiquera la bonne ligne de conduite.

3. Doter les deux équipes d’outils qui réduiront leur charge de travail

Si les ventes et le marketing doivent discuter de leurs problèmes et collaborer, ils ont besoin de temps pour le faire. Ne les laissez pas se noyer dans des tâches répétitives qu’ils pourraient facilement automatiser. Comparez les logiciels qui prennent en charge le travail quotidien des deux équipes. Si vous ne savez pas par où commencer, suivez un guide prêt des meilleurs outils de proposition pour chaque étape de l’entonnoir de vente.

Sellizer.io – un exemple de logiciel de proposition

4. Activer les rapports en boucle fermée

Pour fonctionner, votre système doit être en boucle fermée. L’alignement des ventes et du marketing ne signifie pas seulement une connexion transparente au milieu de l’entonnoir. Cela signifie également que le marketing doit être conscient de ce qui est arrivé aux prospects à la fin.

Le logiciel CRM les aidera à comprendre les nouveaux clients (par exemple, de quelle source marketing ils proviennent et ce qui a fait convertir les prospects) et à générer de meilleurs prospects à l’avenir à l’aide d’un logiciel d’automatisation du marketing.

5. Utilisez le temps gagné pour les réunions hebdomadaires et les revues de données

En utilisant des outils d’automatisation, les ventes et le marketing auront plus de temps pour développer une stratégie cohérente et s’y tenir. Il est préférable qu’ils organisent des réunions hebdomadaires au cours desquelles le marketing partage des informations sur l’activité et les plans de la campagne. Les ventes doivent également signaler leurs actions, leurs réussites et leurs problèmes. Un échange continu d’informations écrites pourrait également faire des merveilles pour l’alignement des équipes.

Source : pixabay.com

Évitez le drame et célébrez les réalisations ensemble

Suivez attentivement les étapes ci-dessus et vous sentirez une bouffée d’air frais dans votre entreprise. Désormais capables de suivre leur activité et leurs résultats, vos collaborateurs seront davantage orientés données. Que les chiffres entourant les prospects et les ventes soient clairs pour tout le monde afin que le marketing et les ventes puissent se concentrer sur des objectifs communs.

