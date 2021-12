Comment faire en sorte que l’exercice avec des amis compte vraiment

Buts de l’équipe (Photo : ./Metro.co.uk)

Faire des choses avec des amis augmente toujours la joie.

Alors pourquoi ne pas intégrer cela à votre routine d’entraînement, qui, à moins que vous ne soyez un cinglé de gym, peut entraîner beaucoup de gémissements et de gémissements avant même de prendre du poids ?

ClassPass prédit que l’année prochaine, s’entraîner avec des amis sera un moyen encore plus populaire de s’entraîner qu’il ne l’est déjà. copain.

Une étude YouGov a également révélé récemment que les gens feraient plus d’exercice si leurs collègues le faisaient, montrant à quel point nous sommes facilement influencés par ceux qui nous entourent.

L’utiliser pour se tailler une routine d’entraînement régulière peut être une bonne idée.

ClassPass a également découvert qu’avoir une « équipe de sueur » signifie que les gens sont six fois plus susceptibles de s’en tenir à une routine pendant 12 mois ou plus, tandis que huit personnes sur 10 disent qu’elles se poussent plus fort dans les cours en groupe que seules.

Mais travailler avec des amis a ses limites.

Et si vous ne voulez pas vous concentrer sur les mêmes objectifs de fitness ? Et si vous étiez distrait et que vous finissiez par parler la plupart du temps alloué à la salle de sport ?

Kinsey Livingston, vice-président des partenariats de ClassPass, nous dit : « Chaque cours de fitness peut être une expérience sociale si vous amenez un ami avec vous.

« Des amis vous tiendront responsable et vous aideront à respecter vos engagements en matière de fitness, en particulier les jours où vous préférez répéter. »

C’est ainsi que vous pouvez le faire compter.

Planifier en temps social

Acceptez le fait que vous allez vouloir parler avant d’y arriver, plutôt que de vous sentir coupable plus tard, vous avez bavardé plus que vous n’avez sué.

Kinsey dit que le moyen de contourner cela est d’en faire un événement social ainsi qu’un simple exercice.

« Si vous suivez un cours avec un ami, essayez d’arriver 10 à 15 minutes à l’avance afin de pouvoir vous rattraper rapidement pendant que vous vous étirez et que vous vous préparez pour le début du cours », suggère-t-elle.

« Bien que vous puissiez certainement vous tenir près de votre ami ou réserver des vélos l’un à côté de l’autre, vous tirerez le meilleur parti de l’expérience en vous concentrant sur l’instructeur une fois le cours commencé.

« C’est également plus respectueux envers les autres participants aux cours si vous continuez à parler au minimum.

« Après le cours, prévoyez de prendre un smoothie après l’entraînement ou un délicieux repas pour récapituler l’entraînement et planifier le prochain ensemble. »

Essayez quelque chose de nouveau ensemble (Photo : ./iStockphoto)

Essayez de nouveaux exercices

Les données ClassPass montrent que ceux qui s’entraînent avec des amis sont 63% plus susceptibles de garder une routine pendant 12 mois ou plus.

« S’entraîner avec des amis fera de l’exercice quelque chose que vous attendez avec impatience dans votre journée. En plus de vous aider à garder une routine plus longtemps, les amis peuvent vous aider à vous sentir plus aventureux et plus disposé à essayer de nouveaux cours et activités », explique Kinsey.

Vouloir essayer un nouvel équipement ou un nouveau cours peut être intimidant seul, surtout si vous ne savez pas comment l’utiliser ou à quoi vous attendre.

Amener un ami avec vous signifie que vous pouvez rire ensemble et embrasser tout incident, tout en vous repérant les uns les autres pour vérifier la forme.

Les cours alternatifs peuvent également être amusants à faire avec un partenaire, comme la danse ou le pole fitness.

Plus : Remise en forme



Passer au virtuel

Si vous avez du mal à vous entraîner ensemble en raison de la distance de vie, il y a maintenant plus de cours virtuels disponibles que jamais en raison de la pandémie.

« Au cours des trois derniers mois, 58 % des utilisateurs de ClassPass ont rencontré un ami pour un entraînement en personne, et 22 % des utilisateurs de ClassPass ont fait un entraînement numérique avec un ami », explique Kinsey.

« Si vous n’êtes plus dans la même ville, vous pouvez toujours trouver un cours en ligne à suivre ensemble.

« Un ami qui déménage peut également être l’occasion idéale de changer votre routine et d’essayer quelque chose de nouveau. 81% des personnes déclarent travailler plus dur dans un cours en groupe et les deux tiers des personnes partagent des cours en groupe pour faciliter le maintien d’une routine.

« Profitez de l’occasion pour découvrir quelques nouveaux studios ou cours que vous aimez, puis faites-en une habitude en bloquant du temps dans votre emploi du temps chaque semaine. Vous pourriez même rencontrer de nouveaux amis en classe.

