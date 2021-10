Comment faire en sorte que votre nouvel iPhone ressemble un peu plus à Android

C’est cette période de l’année où Apple vole les gros titres avec ses dernières versions d’iPhone et d’iOS. Bien que certains d’entre vous ne s’en soucient peut-être pas, il a récemment été porté à notre attention qu’au moins 25% de notre lectorat a fait le saut vers Apple. Que vous soyez toujours en train de vous repérer sur iOS ou que vous soyez un professionnel chevronné, voici quelques conseils rapides pour faciliter la transition et faire en sorte que votre iPhone ressemble un peu plus à Android.

1. Modifiez vos applications par défaut

Tout d’abord, vos applications par défaut. Vous ne pourrez peut-être pas trouver toutes les applications créées par Google sur l’App Store, mais vous pouvez télécharger les plus importantes, telles que Chrome, Assistant, Gmail, Maps et Google Photos. Tant que vous êtes sur iOS 14 et plus, vous pouvez même définir certaines applications Google comme valeurs par défaut de votre système, si vous savez où chercher. (N’oubliez pas que cela ne fonctionne actuellement que pour votre navigateur Web et votre client de messagerie.)

Pour changer votre navigateur par défaut de Safari à Chrome, vous devez ouvrir l’application Paramètres. Faites ensuite défiler jusqu’à Chrome, sélectionnez-le et remplacez Safari par Chrome dans le menu déroulant par défaut. Voilà, Chrome est maintenant votre navigateur par défaut sur votre iPhone. Répétez les mêmes étapes si vous souhaitez faire de Gmail votre application de messagerie par défaut.

Malgré les progrès qu’Apple commence à faire pour permettre enfin aux utilisateurs de choisir leurs applications par défaut, vous ne pouvez toujours pas désigner Google Agenda, Tâches ou Photos par rapport aux offres natives d’Apple. Pas de bébé.

2. Installez un nouveau clavier

Bien qu’Apple ait été loin d’être le premier au classement des claviers tiers (ce prix revient à Android, bien sûr), iOS prend en charge cette fonctionnalité depuis 2014. Aujourd’hui, vous pouvez trouver bon nombre de vos claviers Android tiers préférés sur l’application Apple. Store, y compris Gboard de Google, SwiftKey de Microsoft et Fleksy.

Pour échanger le clavier par défaut sur votre iPhone, téléchargez d’abord celui que vous voulez sur l’App Store. Ensuite, ouvrez l’application Paramètres, appuyez sur l’onglet « Général », puis sur « Clavier » et appuyez une fois de plus sur « Claviers ». À partir de là, vous voudrez « Ajouter un nouveau clavier » et choisissez celui que vous voulez dans la liste.

Une fois que vous avez fait cela, appuyez sur le clavier que vous avez ajouté une fois de plus et « Autoriser l’accès complet ». Gardez à l’esprit qu’en procédant ainsi, vous activerez l’ensemble des fonctionnalités fournies avec chaque clavier tiers. Apple prévient cependant qu’en mode d’accès complet, le développeur de chaque clavier peut techniquement enregistrer vos frappes, alors procédez à votre propre discrétion.

Enfin, ouvrez n’importe quelle application de messagerie texte sur votre téléphone où le clavier apparaît, appuyez sur l’icône du globe dans le coin inférieur gauche et vous utiliserez désormais le clavier tiers de votre choix. Prendre plaisir!

3. Remplacez Siri par Google Assistant (en quelque sorte)

Tout le monde sait que Siri règne en tant qu’assistant numérique dominant dans l’écosystème d’Apple, mais ce que beaucoup ne réalisent peut-être pas, c’est qu’il existe une astuce détournée que vous pouvez utiliser pour remplacer partiellement Siri par Google Assistant.

Tout d’abord, vous devez vous assurer que vous avez téléchargé Google Assistant et les raccourcis Apple depuis l’App Store. Ensuite, créez un nouveau raccourci en ouvrant l’application Raccourcis et en appuyant sur l’icône plus dans le coin supérieur droit. Cliquez sur « Ajouter une action », choisissez « Hey, Google » dans la liste et assurez-vous que la bascule « Afficher lors de l’exécution » est activée. Enfin, nommez votre raccourci sur « Hey, Google » et cliquez sur « Terminé ».

À partir de là, vous pouvez soit appeler l’Assistant en disant « Hé, Siri » et attendre l’invite avant de dire « Hé, Google », suivi de votre commande. Alternativement, vous pouvez simplement maintenir enfoncé le bouton latéral de votre iPhone pour invoquer Siri et dire « Hé, Google », attendre que Siri vous y invite, puis prononcer votre commande.

Certes, l’assistant ne pourra pas gérer les tâches au niveau du système – comme activer la lampe de poche de votre iPhone ou envoyer un iMessage à un être cher – et c’est un peu lent car vous devez attendre que Siri reconnaisse votre « Hey, Google » commande avant de continuer. Cela dit, pour les convertis Android à iPhone qui manquent vraiment Assistant, il s’agit d’une option pratique pour poser des questions, contrôler vos gadgets pour la maison intelligente et mettre en file d’attente des actions dans d’autres applications Google.

Cela n’a pris que 13 ans à Apple, mais iOS a enfin des widgets ! Bien que les widgets dans iOS ne soient pas aussi interactifs que sur Android, Apple a quand même apporté une touche unique au concept. Par exemple, Apple vous permet d’« empiler » plusieurs widgets les uns sur les autres pour économiser de l’espace tout en vous permettant de les parcourir pour plus d’informations.

Vous pouvez également placer des widgets sur l’écran d’accueil, ainsi que dans le volet de gauche où un utilisateur Android trouverait généralement son flux Discover. Malheureusement, puisque c’est d’Apple dont nous parlons, quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec les widgets est de les placer n’importe où sur vos écrans d’accueil ; ils doivent soit aller en haut de votre écran, soit être placés sous une rangée d’applications ou de dossiers. Il n’y a actuellement aucun moyen de positionner un seul widget en bas d’un écran d’accueil.

Il existe de nombreux widgets natifs et tiers, mais en restant dans le camp Google, vous devriez absolument essayer la recherche Google, Gmail, Maps et Chrome.

5. Nettoyez votre écran d’accueil

Avant iOS 14, la seule façon d’organiser un écran d’accueil iPhone était d’aligner les applications et les dossiers côte à côte dans un mur d’icônes statiques. Aujourd’hui, cependant, vous pouvez reléguer la plupart de vos applications à la bibliothèque d’applications, vous laissant libre de placer uniquement les applications et les widgets que vous souhaitez sur votre écran d’accueil principal pour une esthétique plus propre, tout comme sur Android.

Malheureusement, le positionnement des applications partage le même défaut fatal que les widgets, en ce sens que vous ne pouvez placer des applications iOS dans aucune zone de votre écran d’accueil. Ils doivent être alignés dans une rangée, côte à côte, sans espaces ni interlignes. Oui, c’est stupide, mais au moins Apple fait des progrès.

6. Abandonnez vos GApps

Une grande partie de l’expérience Android tourne autour des applications propriétaires de Google. Bien que beaucoup d’entre eux soient disponibles à la fois sur Android et iOS, il y en a que vous ne trouverez sur aucune des plates-formes d’Apple. Heureusement, il existe des alternatives intéressantes. Voici juste une poignée que vous voudrez vérifier.

Bien-être numérique > Temps d’écran + Mise au point

Les fonctionnalités de bien-être numérique de Google sont parmi les meilleures du secteur, et si vous passez à l’iPhone, elles vous manqueront forcément. Heureusement, Apple propose également de puissants outils de santé numérique natifs.

Les deux fonctionnalités de santé numérique de l’iPhone sont disponibles dans l’application Paramètres. Comme son nom l’indique, Screen Time suit la durée d’activité quotidienne et hebdomadaire de l’écran d’un appareil. Il offre des statistiques intéressantes pour vous faire savoir comment votre temps d’écran moyen évolue de semaine en semaine. Il vous permet également de définir des limites d’utilisation des applications et de désigner des temps d’arrêt.

La nouveauté d’iOS 15 est Focus, une version remaniée de Ne pas déranger qui permet aux utilisateurs de définir une variété d’horaires qui désactivent certaines notifications ou même réorganisent les écrans d’accueil, en fonction de l’heure de la journée ou pendant certaines activités.

Localiser mon appareil > Localiser mon

Parfois, votre téléphone disparaît tout simplement. Au lieu de chercher dans chaque crevasse et sous chaque coussin de canapé, l’application Find My Device de Google est un moyen facile de retrouver votre téléphone manquant. Les appareils iOS d’Apple offrent une fonctionnalité similaire avec l’application Find My. Une fois connecté, vous pouvez voir un aperçu rapide de tous vos appareils Apple, et vous pouvez forcer n’importe lequel d’entre eux à sonner, ce qui les rend plus faciles à trouver s’ils se cachent à proximité.

Google Pay > Apple Pay

Moins de choses sont plus pratiques que de mettre votre téléphone en contact avec un terminal de paiement pour financer votre dépendance au café pendant que le caissier et les clients regardent votre exploit de magie numérique. Pour ces utilisateurs qui se sont habitués à la simplicité de Google Pay, vous serez heureux de savoir que vous pouvez obtenir des fonctionnalités similaires avec Apple Pay.

Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter votre carte de crédit à l’application Apple Wallet. À partir de là, vous pouvez effectuer des paiements dans des emplacements réels aussi facilement que vous le souhaitez : sortez simplement votre téléphone, placez-le près d’un terminal de paiement compatible, authentifiez votre identité avec Face ID, et c’est terminé ! Vous êtes tous payés et en route. Les transactions tap-to-pay fonctionnent toujours à merveille sur l’Apple Watch, si vous en avez une sur vous.

Sécurité personnelle > Identification médicale

En cas d’urgence médicale, votre téléphone peut être d’une grande aide pour les passants et les premiers intervenants. Alors que les appareils Android sont équipés de l’application Personal Safety, les appareils iOS incluent Medical ID.

Cette fonctionnalité native vous permet de tout noter, de votre statut de don d’organes aux conditions médicales préexistantes, aux allergies et même à une liste complète des médicaments actuels. Il vous permet également de désigner vos contacts d’urgence, qui peuvent être immédiatement avertis – ainsi que les services d’urgence – si la fonction SOS d’urgence est déclenchée en appuyant cinq fois de suite sur le bouton Siri.

Family Link > Temps d’écran pour la famille

Si vous êtes un parent – ou même un enfant d’un parent – vous connaissez peut-être Family Link, la solution Android permettant aux parents d’évaluer combien leurs enfants utilisent leur téléphone. Si vous et toute votre famille passez à iOS, vous trouverez une fonctionnalité similaire dans Screen Time for Family. Avec les mêmes fonctionnalités que l’application principale Screen Time dont nous avons parlé ci-dessus, les parents peuvent recevoir des rapports réguliers concernant le temps d’écran de leurs enfants, ainsi que restreindre certaines applications et définir des temps d’arrêt.

Plus de trucs et astuces iPhone pour les utilisateurs d’Android

Malgré tout ce que nous avons souligné dans ce guide, nous n’avons encore touché que la pointe de l’iceberg. Semblable à Android, vous pouvez également utiliser l’application Google pour obtenir un pseudo Google Discover Feed, ou profiter de packs d’icônes pour personnaliser l’écran d’accueil de votre iPhone, et bien plus encore.

