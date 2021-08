Comment faire en sorte qu’Instagram et d’autres applications remplissent tout l’écran du Samsung Galaxy Z Fold 3

Si vous avez acheté un Samsung Galaxy Z Fold 3, vous avez probablement ouvert ce grand et magnifique écran pour découvrir que certaines des meilleures applications Android ne correspondent pas tout à fait au téléphone pliable le plus unique de Samsung. C’est parce que l’écran intérieur a un rapport hauteur/largeur très différent d’un téléphone normal et agit beaucoup plus comme une tablette. Heureusement, il est assez simple de créer des applications comme Instagram en plein écran sur le Galaxy Z Fold 3, mais vous devez savoir où chercher.

Comment créer des applications en plein écran sur le Z Fold 3

Bien que nous puissions discuter de la facilité avec laquelle Samsung aurait pu ajuster la taille des applications, il ne fait aucun doute que le paramètre ne devrait pas être aussi enterré qu’il l’est. Pour y accéder, vous devrez accéder à la fonctionnalité Samsung Labs et basculer chaque application cassée individuellement. Voici comment procéder :

Ouvrez les paramètres système en sélectionnant Les paramètres dans votre liste d’applications ou en tirant vers le bas la nuance de notification et en cliquant sur le icône des paramètres. Cela ressemble à un engrenage. Faites défiler jusqu’à fonctionnalités avancées.

Sélectionner laboratoires de la liste.

Source : Android Central Select personnaliser les proportions de l’application de la liste. Trouvez l’application que vous voulez dans le liste des applications.

Cliquez sur l’application et sélectionnez plein écran de la liste des rapports d’aspect.

Source : Android Central

Lorsque vous faites défiler la liste des applications, vous remarquerez que toutes les applications qui n’utilisent pas le bon rapport hauteur/largeur ont une balise différente sous le nom de l’application. Dans le cas d’Instagram, le tag dit Valeur par défaut de l’application (16:9). Ce texte supplémentaire devrait permettre d’identifier facilement les applications qui pourraient sembler étranges à l’avance.

N’oubliez pas que cet ajustement se trouve dans la section Labs pour une raison. Alors que toutes les applications devraient théoriquement fonctionner dans n’importe quel rapport hauteur/largeur, étant donné qu’Android permet aux applications de se mettre à l’échelle de manière dynamique, certains éléments à l’écran des applications peuvent sembler cassés. Par exemple, les boutons intégrés à l’application peuvent ne pas fonctionner, les éléments de l’interface utilisateur peuvent être coupés ou les choses peuvent sembler étranges lorsque vous choisissez d’utiliser autre chose que le ratio par défaut de l’application.

Si vous rencontrez des problèmes comme celui-ci, assurez-vous de redéfinir la mise à l’échelle sur App par défaut pour assurer la plus grande compatibilité. Ça peut paraître bizarre, mais au moins ça marche !

Nos meilleurs choix d’équipement

Les derniers pliables de Samsung sont ce que nous attendions depuis la première annonce il y a de nombreuses années. De meilleurs écrans, de meilleurs protecteurs d’écran, des processeurs plus rapides, des appareils photo améliorés et une expérience unique qui ne ressemble en rien à ce que vous obtiendrez avec d’autres téléphones. Le Galaxy Z Fold 3, en particulier, est un hybride presque parfait de téléphone et de tablette dans un seul appareil génial et vaut vraiment la peine d’être vérifié grâce à un nouveau prix inférieur et à quelques bonnes affaires des opérateurs et de Samsung.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Chargez et pliez

Ce sont les meilleurs chargeurs 25W pour Samsung Galaxy Z Fold 3

Vous venez d’acheter la dernière phablette pliable Galaxy Z Fold 3 de Samsung ? Toutes nos félicitations! Votre prochain ordre du jour devrait être d’acheter le meilleur chargeur de 25 W pour garder votre Z Fold 3 sous tension. Voici nos meilleurs choix de chargeurs 25W pour votre tout nouveau pliable.