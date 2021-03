Comment faire face à la perte de cheveux due aux effets du printemps et au stress de la pandémie

L’automne saisonnier typique du printemps a été rejoint par le stress de la pandémie. Mais, en outre, il a maintenant été prouvé que chez certains patients atteints de COVID-19, la maladie provoque également une chute sévère. Les cheveux sont le reflet fidèle de notre santé physique et émotionnelleAinsi, au premier signe d’alarme, il faut savoir ce qui se passe et aller voir un spécialiste pour évaluer ce qui se passe. Dans cet article, les experts analysent les types de chutes et comment réagir à chaque signe.

Automne saisonnier

Ce genre de chute se produit deux fois par an, au printemps et à l’automne, bien que dans cette dernière période, il soit plus prononcé et qu’il s’agisse d’un mécanisme de renouvellement naturel des cheveux, il ne devrait donc pas nous faire peur.

« Les cheveux naissent, poussent et tombent en trois phases. Le premier est le plus long, celui en croissance et également connu sous le nom d’anagène, qui dure entre 2 et 6 ans. Dans cette phase est 90% de la crinière, de plus en plus 1 cm par mois. Le second est celui du repos, catagène, qui se produit lorsque 10% des cheveux restants cessent de pousser. Le dernier, le catagène, est celui qui provoque la chute et dure environ 3 mois, laissant place à un autre cheveu qui renaît. Nous pouvons aider les cheveux à se régénérer, si nous le voulons, mais cela ne doit pas nous inquiéter », explique M.ª José Llata, du salon de coiffure Llata ​​Carrera.

Que faire ou ne pas faire

La chute fait toujours peur, cependant, si c’est dans l’habituel aux mêmes périodes de l’année, il ne faut pas s’inquiéter. « La clé pour savoir si nous devons nous inquiéter est observer la présence ou l’absence de clapas sur le cuir chevelu. Depuis quand la chute est saisonnière, la densité et le volume sont maintenus et aucune zone chauve n’apparaît, en plus il est limité dans le temps. S’il est dépassé ou trop intense, il est alors nécessaire qu’un médecin l’analyse pour découvrir ce qui le cause et le traiter », explique Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Perte due au COVID-19

Il a été constaté que l’un des effets secondaires est une perte de cheveux massive, se produit entre 25-30% des patients atteints de coronavirus, bien qu’alors la chute s’arrête et le manteau capillaire se régénère.

«Chez certains patients atteints de coronavirus, une perte de cheveux sévère se produit, appelée l’effluvium télogène aigu, qui ressemble au type de goutte qui cause un stress continu. Cependant, la bonne nouvelle est que ce type d’alopécie ne cause pas de perte permanenteCela se produit pendant un certain temps, puis les cheveux se régénèrent », explique Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.

Stress et pandémie

La pandémie nous cause fatigue et stress. Nous continuons à vivre des moments d’incertitude et cela provoque un augmentation de la perte du manteau capillaire.

«Nous constatons chez nos clients une plus grande inquiétude face à une perte de cheveux sévère, probablement due au stress causé par la pandémie. comme ils sont plus tendus et nerveux, les follicules pileux se contractent et l’apport sanguin diminue en conséquence. De cette manière, un plus grand nombre de cheveux, 50%, entre dans la phase télogène, celle de la chute des cheveux. Se calmer est la première étape pour réduire l’altération du cuir chevelu », indique Raquel Saiz, de Salón Blue.

Comment lutter contre la chute

La nourriture est l’une des clés pour aider le corps à se renforcer pour que les cheveux renaissent et les rendent également sains et forts. «La situation de stress continu que nous subissons fait des ravages sur nos cheveux, les laissant tomber. Nous allons faciliter la tâche pour que le follicule pileux ne soit pas enflammé avec un régime anti-inflammatoire qui élimine le sucre, le gluten, les produits laitiers ou l’alcool et est très riche en légumes et fruits assortis, poissons et autres graisses saines telles que l’avocat ou les noix. Nous pouvons également utiliser des suppléments basés sur acides oméga 3, 6 et 9 ou d’autres spécifiques pour les cheveux », souligne Manuel Mon, de Manuel Mon Estilistas.